Les résultats locaux de l'OQRE permettent d'avoir des discussions sur l'apprentissage des élèves fondées sur des données probantes

L'OQRE publie les données contextuelles et les données des tests de chaque école et conseil scolaire de l'Ontario pour l'année scolaire 2018-2019

TORONTO, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Chaque publication de données sur l'éducation en Ontario permet d'avoir des nouvelles discussions sur le soutien de l'apprentissage des élèves dans l'ensemble de la province qui sont fondées sur des données probantes.

L'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a publié aujourd'hui les résultats à l'échelle de l'école et du conseil scolaire de ses tests administrés au cours de l'année scolaire 2018-2019. Cette information donne un aperçu de l'attitude et des habitudes des apprenantes et des apprenants à l'égard de l'apprentissage, et indique si ces derniers répondent aux attentes et contenus d'apprentissage du curriculum en lecture, en écriture et en mathématiques à des étapes clés de leur éducation. Les membres du personnel enseignant peuvent utiliser ces données lorsqu'ils réfléchissent aux stratégies pour aider les élèves dans leur cheminement d'apprentissage.

De nombreux facteurs influent sur la réussite des élèves et les données de l'OQRE ne fournissent qu'une partie de l'information à cet égard. Pour bien comprendre les tendances de l'apprentissage des élèves, il est important de tenir compte des résultats aux tests de l'OQRE, mais aussi d'informations provenant de sources locales, entre autres :

les données démographiques;

les registres des présences;

les observations du personnel enseignant;

les circonstances particulières à l'école ou au conseil scolaire;

les données sur le comportement et l'attitude des élèves, dont celles obtenues grâce aux réponses fournies dans le Questionnaire à l'intention de l'élève de l'OQRE.

Les données relatives aux tests, au contexte et à l'attitude des élèves de chaque école et conseil scolaire sont affichées sur le site Web de l'OQRE, conformément au mandat de l'Office qui est de contribuer à la responsabilisation du système éducatif de l'Ontario.

FAITS EN BREF

Voici quelques questions à se poser lorsqu'on se penche sur les résultats aux tests de l'OQRE d'une école ou d'un conseil scolaire :

Quelle a été la tendance dans l'attitude des élèves à l'égard de la lecture, de l'écriture et des mathématiques au cours des cinq dernières années?



Comment les données sur l'attitude des élèves se comparent-elles au rendement des élèves?



Que peut-on faire pour que les élèves développent une attitude positive à l'égard de la lecture, de l'écriture et des mathématiques?



Y a-t-il des circonstances particulières à l'école ou au conseil scolaire qui contribuent à ces tendances?



Quelles sont les stratégies et les ressources qui contribuent explicitement à réduire l'inégalité des chances des élèves?

Les rapports provinciaux de l'OQRE fournissent des informations démographiques et des données qualitatives tirées des réponses à ses questionnaires ainsi que des résultats à ses tests :

Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycles primaire (3 e année) et moyen (6 e année);

Test de mathématiques, 9 e année;

Test provincial de compétences linguistiques.

Tous les tests de l'OQRE sont élaborés par des membres du personnel enseignant de la province afin d'assurer qu'ils sont alignés sur Le curriculum de l' Ontario . Les membres du personnel enseignant participent également à l'administration et à la notation des tests de l'OQRE.

. Les membres du personnel enseignant participent également à l'administration et à la notation des tests de l'OQRE. L'OQRE est un organisme indépendant du gouvernement de l' Ontario qui contribue à la responsabilisation, à l'équité et à l'amélioration continue du système éducatif public de la province.

CITATIONS

« Les tests de l'OQRE dans les écoles élémentaires et secondaires de l'Ontario contribuent à la responsabilité du système éducatif public de la province en fournissant des données fiables et objectives. Les conseillères et les conseillers scolaires ont la responsabilité d'assurer la qualité de l'éducation dans leur conseil scolaire de district et les données de l'OQRE devraient être utilisées pour améliorer continuellement les programmes d'apprentissage. Les Ontariennes et les Ontariens veulent savoir que les investissements publics renforcent les compétences de base dont nos enfants ont besoin pour réussir. L'OQRE s'engage à soutenir les prises de décisions éclairées par des données probantes. »

-- Cameron Montgomery, président du conseil d'administration de l'OQRE

« Les données sur les tendances dans les contextes et le rendement des élèves fournissent des aperçus révélateurs qui peuvent aider à réduire l'inégalité des chances des élèves. Cette information peut contribuer à l'analyse collaborative et au changement positif que nous cherchons à mettre en œuvre afin que tous les élèves obtiennent leur diplôme après avoir démontré une compréhension du curriculum de l'Ontario. »

-- Norah Marsh, directrice générale de l'OQRE

LIENS

