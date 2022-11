BOSTON, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui les résultats des évaluations de l'immobilier et des infrastructures par le GRESB, publiés en octobre 2022 et couvrant l'année civile 20211. La Société a obtenu des notes de gestion supérieures à la moyenne pour les deux catégories d'actif. Les cotes de rendement des actifs immobiliers étaient également supérieures à la moyenne mondiale pour toutes les soumissions. De plus, son portefeuille immobilier mondial s'est classé au deuxième rang au sein de son groupe. Cette année, le Fonds général de Manuvie, géré par l'équipe Placements immobiliers de Gestion de placements Manuvie, s'est classé au premier rang au sein de son groupe.

Les évaluations de l'immobilier et des infrastructures par le GRESB fournissent une méthode rigoureuse et un cadre uniforme pour mesurer le rendement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des actifs et des portefeuilles individuels en fonction de données déclarées par les sociétés. Les évaluations du rendement sont fondées sur ce que les investisseurs et l'ensemble des secteurs considèrent comme des enjeux importants, conformément aux Objectifs de développement durable, à l'Accord de Paris sur le climat et aux principaux cadres internationaux de production de rapports. L'évaluation du GRESB fournit aux investisseurs un indice de référence mondial des facteurs ESG ainsi que des renseignements et des outils normalisés pour les aider à surveiller et à gérer les risques et les occasions liés aux facteurs ESG. Gestion de placements Manuvie paie des frais annuels de présentation pour chaque fonds dans le cadre des évaluations.

« Nous sommes ravis de partager les résultats de l'évaluation des placements immobiliers 2022 de Gestion de placements Manuvie par le GRESB, car nous avons surpassé les moyennes mondiales pour toutes nos demandes et avons obtenu le classement "Green Star" dans tous les secteurs », a déclaré Marc Feliciano, chef mondial des placements immobiliers, Gestion de placements Manuvie. « Nous participons à l'évaluation des placements immobiliers du GRESB depuis 10 ans. Comme nous y participons depuis longtemps, nous sommes fiers de notre rôle dans l'établissement de la référence du GRESB, utilisée aujourd'hui pour évaluer l'intégration des facteurs ESG et le rendement de portefeuilles couvrant 6,9 billions de dollars de valeur d'actifs bruts sur la planète. »

« Nous sommes satisfaits des résultats de l'évaluation des infrastructures, car ces résultats mettent en évidence notre approche en matière d'intégration des facteurs ESG et de gestion », a affirmé Recep Kendircioglu, chef mondial des infrastructures, Gestion de placements Manuvie. « Il importe avant tout que les résultats nous permettent de procéder à un étalonnage et de nous engager avec des sociétés du portefeuille de manière perspicace et productive afin de renforcer des mesures de durabilité. »

Évaluation des placements immobiliers du GRESB

Gestion de placements Manuvie fait partie des 1 820 sociétés immobilières, fonds de placement immobilier, fonds et promoteurs ayant participé à l'évaluation des placements immobiliers du GRESB, laquelle couvre un actif brut de 6,9 billions de dollars1. Dans le cadre de l'évaluation menée cette année, le portefeuille immobilier de Gestion de placements Manuvie a obtenu une note du GRESB de 87 sur une possibilité de 100 points. Le fonds général de Manuvie, géré par Gestion de placements Manuvie, a obtenu une note de 88 points sur une possibilité de 100.

Évaluation des infrastructures du GRESB

Gestion de placements Manuvie figurait parmi les 652 actifs d'infrastructure et 166 fonds figurant dans l'évaluation des infrastructures du GRESB en 20021. La valeur de l'actif brut déclarée au GRESB s'élevait à 1,7 billion de dollars cette année. Dans le cadre de l'évaluation cette année, la note de gestion des infrastructures du GRESB attribuée à la société pour son fonds d'infrastructure I a obtenu 29 points sur un total possible de 30. Son fonds d'infrastructure II a obtenu une note parfaite de 30 points sur un total possible de 30.

« Nous sommes fiers de communiquer aux investisseurs ces résultats de l'évaluation ainsi que notre rendement exceptionnel, compte tenu de la croissance du nombre d'entités dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures, laquelle se situe respectivement à 20 % et 17 %, a déclaré Regan Smith, chef du développement durable, Actions immobilières et Infrastructures, Gestion de placements Manuvie1. Ces évaluations démontrent l'importance de notre expertise, en particulier dans les domaines du contrôle préalable et de l'évaluation des risques, ainsi que la gestion responsable des actifs immobiliers et d'infrastructures au nom de nos clients. »

Les investissements de Gestion de placements Manuvie sur les marchés privés mondiaux visent l'immobilier, les infrastructures, les terrains forestiers exploitables, l'agriculture et les placements privés (actions et titres de créance). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les investissements de Gestion de placements Manuvie sur les marchés privés, cliquez ici.

1 Selon les résultats du GRESB publiés en octobre 2022 et couvrant l'année civile 2021. Gestion de placements Manuvie a payé des frais annuels de présentation pour chaque fonds. Le classement GRESB (immobilier) est une mesure globale du degré d'intégration des questions liées aux facteurs ESG dans la gestion et les pratiques des entreprises et des fonds. Le classement GRESB (infrastructure) constitue la base en matière d'établissement de rapports systématiques, de notation objective et d'analyse comparative entre pairs en ce qui concerne la gestion des facteurs ESG et les résultats obtenus à cet égard par des fonds d'infrastructure dans le monde. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur l'évaluation des placements immobiliers du GRESB ici. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur l'évaluation des infrastructures du GRESB ici.

Gestion de placements Manuvie soumet ses biens à l'évaluation des placements immobiliers du GRESB au niveau du fonds depuis 2012, ayant exercé ses activités sous le nom de Standard Life jusqu'en 2015. Cette reconnaissance a été accordée le 12 octobre 2022 en fonction de la période de référence 2012-2022.



À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de cent ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans dix-neuf régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site suivant : manulifeim.com/us/fr.

