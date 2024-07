Les restaurants Valentine soutiennent le réseau des Banques alimentaires du Québec

SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Les restaurants Valentine, qui comptent aujourd'hui plus de 80 succursales au Québec, sont fiers de lancer La semaine vapeur, une initiative en soutien aux Banques alimentaires du Québec (BAQ). Du 15 au 19 juillet prochain, les restaurants Valentine verseront une partie des revenus générés par la vente de hot-dog vapeur au réseau des BAQ. En mettant en place cette initiative, Valentine souhaite amasser plus de 30 000$.

La Semaine Vapeur : une initiative solidaire

L'insécurité alimentaire ne prend jamais de vacances, même l'été. C'est pourquoi les franchisés de Valentine profiteront de ce moment pour sensibiliser et mobiliser leurs employés et leur clientèle à la demande importante en denrées pour les familles dans le besoin partout au Québec. L'argent amassé pendant La semaine vapeur sera versé aux différents membres régionaux du réseau des BAQ qui approvisionnent à leur tour 1300 organismes locaux affiliés, desservis par le réseau de franchise de Valentine partout au Québec. La semaine vapeur marque le début d'un engagement annuel pour soutenir les efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire.

Cette association dans la distribution de nourriture s'inscrit dans un contexte où les banques alimentaires font face à une recrudescence des besoins. Selon le Bilan-Faim 2023 réalisé par la BAQ, 872 000 personnes chaque mois ont reçu une aide l'année dernière, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2022 et de 73 % par rapport à 2019.

« Chaque restaurant Valentine est déjà impliqué dans différentes causes sociales de sa région et nous savons qu'en unissant nos efforts, nous pourrons avoir un meilleur impact pour une cause qui nous tient tous à cœur, mentionne Daniel Carignan, vice-président et chef de marque pour Valentine. Nous sommes fiers de nous engager dans cette cause et d'apporter notre soutien aux banques alimentaires, contribuant ainsi à un impact positif sur les communautés locales tout en redonnant à ceux qui en ont besoin. »

Pour en savoir plus : http://www.valentine.ca/semainevapeur

À propos de Valentine

Depuis sa création en 1979, Valentine est devenue le chef de fil québécois de la restauration rapide dans la catégorie des hot-dogs vapeur, des frites fraîches et de la poutine. Avec un réseau de plus de 80 restaurants à travers le Québec, Valentine est dédiée à l'innovation et continue son engagement dans toutes les villes où elle est présente.

À propos des Banques alimentaires du Québec

Depuis 1988, le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) assure la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire partout au Québec chez les populations vulnérables. Le réseau compte 32 membres régionaux indépendants desservant près de 1300 organismes communautaires locaux affiliés, qui répondent mensuellement à 2,6 millions de demandes d'aide alimentaire.

