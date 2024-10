Les restaurants Valentine remettent 34 000 $ aux Banques alimentaires du Québec

Au courant des prochaines semaines, BAQ distribuera ce montant à travers ses membres Moisson dans les régions où l'on retrouve des succursales de Valentine. Cette initiative vise à soutenir le réseau des banques alimentaires dans la distribution de denrées, alors que l'on observe une demande sans précédent de besoins en aide alimentaire partout au Québec.

« Je suis fier de la réponse positive de nos franchisés, de nos employés et de notre clientèle qui ont permis de recueillir cette somme qui permettra aux Banques alimentaires du Québec de redonner à ceux qui en ont besoin, a dit Daniel Carignan, vice-président et chef de marque pour Valentine. Cette cause nous tient à cœur et j'annonce aujourd'hui que La semaine vapeur reviendra en 2025. Elle constituera désormais un engagement annuel des restaurants Valentine pour soutenir les efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire.

« L'aide alimentaire est plus nécessaire que jamais au Québec, et notre réseau travaille chaque jour à soutenir les plus vulnérables d'entre nous dans des conditions difficiles, a dit Martin Munger, directeur général de BAQ. L'engagement de Valentine, un nouveau partenaire, est accueilli à bras ouvert. Merci du fond du cœur! »

La Semaine Vapeur aura lieu du 14 au 18 juillet 2025

Pour en savoir plus : http://www.valentine.ca/semainevapeur

À propos de Valentine

Depuis sa création en 1979, Valentine est devenue le chef de fil québécois de la restauration rapide dans la catégorie des hot-dogs vapeur, des frites fraîches et de la poutine. Avec un réseau de plus de 80 restaurants à travers le Québec, Valentine est dédiée à l'innovation et continue son engagement dans toutes les villes où elle est présente.

À propos de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 34 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à des centaines de milliers de personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables.

SOURCE Valentine

Renseignements : Charles Côté, Directeur marketing, 450 501-1492, [email protected]