TORONTO, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Redberry Restaurants Canada, le plus important exploitant de restaurants Burger King au Canada, est fière d'annoncer qu'elle a accordé 100 000 $ en bourses d'études et en fournitures scolaires grâce au Programme de bourses d'études Burger King® et à la nouvelle initiative intitulée Crown a Classroom (Couronnez une classe). Cette contribution significative permet d'offrir des ressources et un soutien financier essentiels à des étudiants et aux salles de classe au sein des communautés canadiennes.

Grâce au Programme de bourses d'études Burger King emblématique, Redberry Restaurants a attribué plus de 71 000 $ en bourses d'études cette année seulement, y compris une bourse de 5 000 $, décernées à des finissants du secondaire méritants et équipiers Burger King®, ainsi qu'à des membres de leur famille, afin de leur permettre de poursuivre leurs études. Les dons recueillis dans le cadre du programme sont investis localement afin de financer des bourses réservées aux gens de ces communautés et de réduire les coûts liés aux études postsecondaires.

« Je suis vraiment reconnaissante envers la Burger King Foundation », confie Jeralyn Refugia, membre de l'équipe Burger King et récipiendaire d'une bourse d'études de 5 000 $ en 2024. « Ce soutien est inestimable pour moi et fera une énorme différence dans mon parcours académique. »

« Nous reconnaissons l'importance déterminante de l'éducation dans le parcours vers la réussite, et à titre de plus important exploitant de restaurants Burger King au Canada, nous sommes fiers du rôle que nous pouvons jouer afin de soutenir nos communautés et nos employés à l'échelle locale », affirme Ken Otto, chef de la direction de Redberry Restaurants. « Grâce au soutien financier que nous offrons, grandement attribuable à nos fidèles clients, nous espérons ouvrir la voie vers un avenir meilleur pour d'innombrables étudiants canadiens. »

En plus des bourses d'études, la Burger King Foundation a récemment lancé un nouveau programme, Crown a Classroom, conçu pour fournir aux enseignants et étudiants les fournitures scolaires dont ils tellement besoin en classe. Dans le cadre de l'année inaugurale au Canada, les restaurants Burger King® de Redberry ont effectué un don de 62 500 $ en fournitures scolaires aux salles de classe canadiennes, pour ainsi s'assurer que les élèves détiennent les outils nécessaires pour participer activement à leur apprentissage.

Afin de poursuivre sur cette remarquable lancée de collecte de fonds, les clients, qui visiteront les restaurants Burger King® détenus par Redberry d'ici le 22 septembre, pourront participer à leur plus récente campagne de dons. En effectuant un don de 1 $ à la Burger King Foundation, les clients se verront offrir un bon échangeable contre un WHOPPER® junior ou un Poulet junior gratuit à réclamer lors d'une prochaine visite. La totalité des fonds recueillis sera versée à des bourses d'études destinées aux équipiers des restaurants au Canada.

Nous vous invitons à visiter www.redberry.ca pour trouver un restaurant Burger King® participant. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le Programme de bourses d'études Burger KingSM, passez nous voir en restaurant ou consultez le site burgerkingfoundation.org

Au sujet de BURGER KING®

Fondée en 1954, la marque Burger King occupe le second rang à l'échelle mondiale parmi les chaînes de hamburgers de la restauration rapide. Le système Burger King exploite plus de 18 800 restaurants dans plus de 100 pays et territoires américains. Près de 100 % des restaurants Burger King sont détenus et exploités par des franchisés indépendants, dont bon nombre sont des entreprises familiales établies depuis plusieurs décennies. Pour en apprendre davantage sur la marque Burger King, visitez le site Web qui lui est réservé à www.bk.com.

Au sujet de Redberry Restaurants

Fondée en 2005, Redberry est l'un des plus importants exploitants de restaurants franchisés à service rapide au Canada. Redberry compte plus de 190 restaurants à l'échelle nationale, exploités sous les marques BURGER KING®, Taco Bell et Jersey Mike's Subs, et a signé des ententes pour près de 600 nouveaux restaurants. Redberry, l'une des entreprises dont la croissance est la plus rapide au Canada, s'est donné pour mission une trajectoire d'expansion accélérée grâce à son partenariat avec City Capital Ventures. Sur le plan culturel, nous avons créé un environnement où nos partenaires, nos marques et nos équipiers sont en mesure d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Redberry est fière d'avoir été nommée parmi les meilleurs 200 restaurants : le plus important et le plus performant franchisé au pays par Franchise Times au cours des deux dernières années. Redberry a également raflé le titre de Franchisé Burger King de l'année en Amérique du Nord en 2021 et remporté le prestigieux prix Pinnacle Award pour entreprise de l'année en 2024. Nous sommes vraiment les architectes d'une entreprise de restauration fort différente des autres.

