L'année qui vient de s'écouler a mis à mal les Canadiennes et Canadiens à bien des égards - notamment sur le plan financier. En effet, le stress financier étant souvent une préoccupation pour un grand nombre de personnes, il est probable qu'il se soit aggravé pendant la pandémie. Tandis que nous continuons de composer avec les effets de la pandémie et que nous nous tournons vers l'avenir, il est important que les Canadiennes et Canadiens deviennent financièrement résilients afin de surmonter cette étape efficacement.

Une des façons d'être financièrement résilient est d'avoir les compétences adéquates en littératie financière afin de gérer toutes les situations financières qui ont pu être causées par la pandémie. Le Mois de la littératie financière peut permettre aux Canadiennes et Canadiens de tirer profit de l'information et du soutien de divers organismes sans but lucratif et gouvernementaux afin de mieux comprendre leur situation financière. Lorsque les Canadiennes et Canadiens comprennent mieux leurs finances, ils gagnent en assurance et, au bout du compte, prennent de meilleures décisions concernant leur argent.

ABC Alpha pour la vie Canada est fière d'offrir un bon nombre de ressources gratuites en littératie financière dans le cadre de son programme de littératie financière Question d'argent pour aider les Canadiennes et Canadiens à mieux comprendre la gestion de l'argent.

Manuels et fiches de travail : Le p rogramme Question d'argent propose plusieurs manuels et fiches de travail sur divers sujets de littératie financière. Les ressources les plus récentes portent sur les sujets suivants : le magasinage intelligent, l'endettement et la gestion des dettes, la gestion de l'anxiété liée à l'endettement, ainsi que la sécurité financière et les escroqueries téléphoniques. Ce programme gratuit d'introduction à la littératie financière pour les adultes a été conçu avec des intervenants en l'alphabétisation. Les ressources sont écrites à un niveau de lecture de la 6 e année à la 2 e année du secondaire.





Le rogramme propose plusieurs manuels et fiches de travail sur divers sujets de littératie financière. Les ressources les plus récentes portent sur les sujets suivants : le magasinage intelligent, l'endettement et la gestion des dettes, la gestion de l'anxiété liée à l'endettement, ainsi que la sécurité financière et les escroqueries téléphoniques. Ce programme gratuit d'introduction à la littératie financière pour les adultes a été conçu avec des intervenants en l'alphabétisation. Les ressources sont écrites à un niveau de lecture de la 6 année à la 2 année du secondaire. Question d'argent pour les Autochtones : Ce programme contient les mêmes thèmes de base que le programme original Question d'argent , mais comprend un cursus et des activités qui correspondent aux expériences des apprenants des communautés autochtones. Ce programme a récemment été mis à jour selon une approche de l'apprentissage qui tient compte des traumatismes et qui est fondée sur quatre principes : le respect, la réciprocité, la responsabilité et la pertinence. Ces manuels ont été créés en partenariat avec des membres des communautés autochtones.





Ce programme contient les mêmes thèmes de base que le programme original , mais comprend un cursus et des activités qui correspondent aux expériences des apprenants des communautés autochtones. Ce programme a récemment été mis à jour selon une approche de l'apprentissage qui tient compte des traumatismes et qui est fondée sur quatre principes : le respect, la réciprocité, la responsabilité et la pertinence. Ces manuels ont été créés en partenariat avec des membres des communautés autochtones. Q uestion d'argent pour les personnes ayant des aptitudes différentes : Ce programme a été conçu pour les personnes ayant capacités intellectuelles, verbales, physiques et non physiques différentes. Le cours propose des manuels, tels que Sécurité de l'argent et Comment utiliser un guichet automatique , ainsi que le récent manuel Relever des défis . Ce plus récent manuel porte sur l'élaboration d'un plan et la demande d'aide lorsque vous avez un problème de gestion de l'argent que vous n'arrivez pas à résoudre. Il vise à aider les apprenants à acquérir de la confiance et de la résilience tout en relevant des défis - un reflet du climat économique actuel.





Ce programme a été conçu pour les personnes ayant capacités intellectuelles, verbales, physiques et non physiques différentes. Le cours propose des manuels, tels que et , ainsi que le récent manuel . Ce plus récent manuel porte sur l'élaboration d'un plan et la demande d'aide lorsque vous avez un problème de gestion de l'argent que vous n'arrivez pas à résoudre. Il vise à aider les apprenants à acquérir de la confiance et de la résilience tout en relevant des défis - un reflet du climat économique actuel. Cours en ligne gratuits : Offerts par le biais de la plateforme de compétences ABC, ces cours en ligne du programme Question d'argent sont entièrement gratuits et traitent de divers sujets, notamment de la découverte du système bancaire, des calendriers des dépenses, des façons d'épargner et de se bâtir un dossier de crédit. Les apprenants peuvent suivre des cours en ligne à leur propre rythme, enregistrer leurs travaux en cours et télécharger le contenu des cours et des rappels utiles sur la matière apprise.





: Offerts par le biais de la plateforme de compétences ABC, ces cours en ligne du programme sont entièrement gratuits et traitent de divers sujets, notamment de la découverte du système bancaire, des calendriers des dépenses, des façons d'épargner et de se bâtir un dossier de crédit. Les apprenants peuvent suivre des cours en ligne à leur propre rythme, enregistrer leurs travaux en cours et télécharger le contenu des cours et des rappels utiles sur la matière apprise. Vidéos proposant des conseils de littératie financière : Vidéos Question d'argent sur la terminologie et les calculs courants de la littératie financière présentés par des tuteurs bénévoles de la TD. Les sujets abordés comprennent les suivants : le TAEG, l'hameçonnage, l'historique de crédit par rapport au pointage de crédit, les pourcentages et le crédit par rapport au débit.

« Le Mois de la littératie financière, qui a lieu chaque année en novembre, est particulièrement important cette année alors que nous cherchons à sensibiliser le public aux avantages d'avoir de solides compétences en littératie financière », a déclaré Elizabeth Robinson, directrice des programmes à ABC Alpha pour la vie Canada. « La littératie financière sera un facteur clé pour déterminer si les Canadiennes et les Canadiens pourront se remettre de la pandémie. Nous encourageons toutes les personnes à profiter des ressources gratuites Question d'argent afin d'améliorer leurs compétences et de renforcer leur confiance en matière d'argent.

Question d'argent est un programme d'introduction à la littératie financière gratuit, conçu avec le soutien du commanditaire fondateur, le Groupe Financier Banque TD, par l'entremise de son initiative d'entreprise citoyenne mondiale La promesse TD Prêts à agir. Le programme regorge d'activités d'apprentissage pouvant être adaptées en fonction des besoins des différents groupes et présentées partout au Canada dans le cadre d'ateliers, souvent par des volontaires de succursales locales de la Banque TD. Depuis 2011, le programme a profité à plus de 52 000 adultes.

« Il est encore plus important de continuer à soutenir les Canadiennes et Canadiens en leur donnant accès à des outils et à des programmes qui renforcent leurs connaissances financières, comme Question d'argent, alors que nous tentons de surmonter les effets de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Amy Hanen, vice-présidente associée - Impact social (Canada), Groupe Financier Banque TD. « Nous sommes fiers de collaborer avec ABC Alpha pour la vie pour offrir des programmes axés sur la finance qui reflètent la diversité des Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre et d'aider les gens à acquérir des compétences financières. »

Pour en savoir plus sur le programme Question d'argent, consultez questiondargent.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui œuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie financière ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez abcalphapourlavie.ca.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Renseignements: Ashley Tilley, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected], 647-326-9393

Liens connexes

http://abclifeliteracy.ca/