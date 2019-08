Les résidents et les entreprises de St. George ainsi que l'environnement bénéficieront de meilleures infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées

ST. GEORGE, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, jouent un rôle clé pour faire en sorte que les Canadiens et leurs familles aient accès à des services modernes et fiables qui répondent à leurs besoins tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureure générale, ministre responsable de la Société de développement régional, et députée provinciale de Fundy--Les-Îles--Saint John-Ouest, et Crystal Cook, Mairesse de la Ville de St. George, ont annoncé le financement de trois projets visant à améliorer les services liés à l'eau et aux eaux usées à St. George.

Les projets comprennent la construction et l'amélioration de puits afin d'accroître l'approvisionnement des résidents en eau potable, l'amélioration des égouts et des conduites d'eau le long des rues Carleton et Portage et la modernisation d'un réseau de traitement des eaux usées dans la ville.

Une fois le projet terminé, les familles et les entreprises de St. George bénéficieront d'une eau potable propre et fiable, d'un meilleur traitement des eaux usées et d'un environnement plus sain pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada investit plus de 509 000 $ dans ces projets au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), le Fonds des petites collectivités (FPC), et le volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 425 000 $, et la municipalité de St. George fournira le reste du financement pour le projet, soit plus de 384 000 $.

Citations

« Les infrastructures modernes et fiables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont une priorité pour tous les Canadiens. Ces projets à St. George assureront le développement continu de collectivités saines et durables au Nouveau-Brunswick, en offrant des services qui répondent aux besoins actuels et futurs des gens. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour faire des investissements judicieux dans les infrastructures qui contribuent à protéger l'environnement et à préserver la santé publique. »

Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées jouent un rôle important dans le maintien de la qualité de vie dans les collectivités de la province et du pays. En investissant dans le système d'aération de l'étang d'épuration, les puits et les conduites d'eau principales de la ville de St. George, nous préservons la santé publique et protégeons l'environnement, et nous dotons la ville de St. George des infrastructures nécessaires pour stimuler la croissance de l'économie et de la population. »

L'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureure générale, ministre responsable de la Société de développement régional, et députée provinciale de Fundy--Les-Îles--Saint John-Ouest

« La Ville de St. George est heureuse de recevoir ce financement des gouvernements provincial et fédéral. Investir dans les réseaux locaux d'eau et de traitement des eaux usées est nécessaire pour améliorer la qualité de vie des gens, ce qui est notre objectif pour chaque projet réalisé dans la collectivité. »

Crystal Cook, mairesse de la Ville de St. George

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à ce que tous les Canadiens aient accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales de tout le pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à ce que tous les Canadiens aient accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales de tout le pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Produit connexe

Document d'information

Les résidents, les entreprises et l'environnement de St. George bénéficieront de l'amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égout

Le financement conjoint fédéral-provincial-municipal provenant du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), du Fonds des petites collectivités (FPC) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de réaliser trois projets à St. George, au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit plus de 509 000 dollars dans ces projets. La contribution totale du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 425 000 $. La ville de St. George fournira plus de 384 000 $.

Renseignements sur les projets :



Nom du projet Fonds Catégorie Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Remise en état du

puits no 2 et

nouveau puits de

production no 6 VIV Eau potable 248 630 $ 206 984 $ 165 960 $ Amélioration du

système d'aération -

étang d'épuration 1 FEPTEU Eaux usées 83 797 $ 41 898 $ 41 900 $ Renouvellement des

conduites d'eau et

de l'égout sanitaire -

rues Carleton et

Portage FPC Eau potable 176 708 $ 176 708 $ 176 709 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca ; Bruce Macfarlane, Directeur des Communications, Société de développement régional, 506-444-4583, Bruce.macfarlane@gnb.ca ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca