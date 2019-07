Les résidents et les entreprises de la Colombie-Britannique profiteront de déplacements plus sécuritaires et plus efficaces le long de la Transcanadienne

TAPPEN, BC, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Des infrastructures de transport solides et efficaces sont essentielles pour relier les collectivités, stimuler le commerce et le tourisme et renforcer l'économie et la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, a annoncé le financement de six importants projets visant à améliorer le réseau routier provincial et national dans le district régional de Columbia Shuswap, la ville de Fort St. John, le district de Taylor, la ville de Golden et le village de Jaffray.

Ces travaux d'envergure comprennent l'élargissement de la route, le remplacement de ponts, la consolidation de routes d'accès, l'amélioration des systèmes de captage en pierre, la modification des terre-pleins centraux pour assurer une meilleure visibilité, l'ajout de voies de dépassement et le remplacement de ponceaux.

Une fois terminés, ces projets permettront de réduire considérablement la congestion et d'accroître la sécurité des conducteurs le long de certains des principaux corridors commerciaux de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de plus de 185 millions de dollars pour ces projets dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales et territoriales - Projets nationaux et régionaux.

« Des voies de transport sûres et sans congestion routière permettent aux personnes et aux marchandises de circuler sans encombre et sont essentielles à la compétitivité de nos entreprises et à l'amélioration de la vie quotidienne des gens. Ces améliorations importantes favoriseront les déplacements sécuritaires et efficaces des gens, tout en appuyant l'économie régionale. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Des déplacements plus sécuritaires et efficaces pour les résidents et les entreprises de la Colombie-Britannique

Investissement de plus de 185,1 millions de dollars

Le gouvernement du Canada investit un total de 185 122 390 $ dans six projets routiers en Colombie‑Britannique afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité de réseaux de transport clés et de bâtir une économie forte. Cet appui financier provient du sous-volet Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

Liste des projets

Nom du projet Lieu Financement fédéral Autoroute transcanadienne 1 : du chemin Ford au chemin Tappen Valley District régional de Columbia Shuswap 82 142 934 $ Route transcanadienne 1 : élargissement à quatre voies du tronçon entre le ruisseau Jumping et la galerie pare‑avalanche Jack MacDonald District régional de Columbia Shuswap 45 741 474 $ Route transcanadienne 1 : élargissement à quatre voies dans le secteur de Selkirk Mountain Ville de Golden 31 515 980 $ Route 93/95 : améliorations des corridors et des intersections à Radium Ville de Golden 17 971 615 $ Amélioration de l'intersection de la route de l'Alaska (97) et du chemin Swanson Lumber Ville de Fort St. John et District régional de Taylor 4 735 000 $ Route 3 : Ajout d'une voie de dépassement en direction ouest Village de Jaffray 3 015 927 $

