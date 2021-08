Les résidents du Yukon bénéficieront d'infrastructures communautaires améliorées

HAINES JUNCTION, YT, le 4 août 2021 /CNW/ - La santé, la sécurité et le bien-être des Yukonnais sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et du Yukon. Les investissements dans les infrastructures locales effectués par les deux gouvernements en cette période sans précédent aideront à stimuler l'économie, à créer des emplois bien rémunérés et à répondre aux besoins des collectivités du Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 14 projets d'infrastructure communautaire au Yukon.

Le gouvernement du Canada investit plus de 44,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR), du volet Infrastructures vertes (VIV), du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN), et du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon alloue plus de 10,1 millions de dollars à ces projets.

Le financement appuiera le développement d'espaces récréatifs modernes et accessibles et fournira des services plus efficaces et fiables d'eau potable et de traitement des eaux usées pour les résidents du Yukon. Parmi les projets financés, les améliorations à l'infrastructure d'aqueduc et d'égout qui se détériore à Haines Junction amélioreront l'accès à de l'eau potable et augmenteront la capacité de la municipalité de traiter et de gérer les eaux usées. De plus, les améliorations aux routes et allées dans la municipalité aideront les résidents à se déplacer de façon plus sécuritaire et efficace.

Une fois terminés, ces projets amélioreront la qualité et l'accessibilité des installations et des services des collectivités du Yukon au profit des résidents et des visiteurs.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population du Yukon afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités du territoire au moment où elles en ont le plus besoin.

« Le fait de s'assurer que les Yukonnais ont des centres communautaires, des projets d'énergie propre, et des services d'eau potable et de traitement des eaux usées sécuritaires et fiables est essentiel pour bâtir un avenir sain et durable pour les collectivités. Alors que nous essayons de rebâtir en mieux et de devenir consciemment plus inclusifs, le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois dans l'ensemble du pays et bâti des collectivités plus solides, plus sécuritaires et plus résilientes. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le plan Investir dans le Canada aide les municipalités du Yukon, les gouvernements des Premières Nations et les collectivités non constituées en société à construire des collectivités durables et saines, tout en créant des possibilités de développement économique. Ces projets amélioreront l'accès à de l'eau potable ou à des systèmes de traitement des eaux usées fiables, réduiront les gaz à effet de serre, renforceront la résilience aux changements climatiques, et mettront à niveau des espaces récréatifs et culturels pour nos collectivités. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon

« Le financement fournit par les gouvernements fédéral et territorial au moyen du plan Investir dans le Canada pour rénover notre infrastructure existante et creuser un nouveau puits permettra au village de Haines Junction de continuer à fournir des services d'eau potable et d'égouts sécuritaires, efficaces et durables sur le plan environnemental à notre collectivité. Cet investissement prospectif garantit la sécurité de l'eau de notre collectivité pour les années à venir. »

Thomas Eckervogt, maire du village de Haines Junction

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 750 millions de dollars dans 115 projets d'infrastructure au Yukon dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Les résidents du Yukon bénéficieront d'infrastructures communautaires améliorées

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint du gouvernement fédéral et du gouvernement territorial permettra d'appuyer 14 projets d'infrastructures communautaires au Yukon.

Le gouvernement du Canada investit plus de 44,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR), du volet Infrastructures vertes (VIV), du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN), et du volet Résilience à la COVID-19 (VIRCV) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon alloue plus de 10,1 millions de dollars à ces projets.

Bénéficiaire final Titre du projet Description du projet Volet de financement Financement fédéral Financement territorial Première Nation Na-Cho Nyak Dun (NND) Amélioration des commandes de l'usine de traitement d'eau de NND, phase 3B Remplacement des commandes, du panneau de commande et d'équipement à l'usine de traitement d'eau existante, ce qui permettra l'installation d'un système de commande robuste et améliorera les activités de l'usine de traitement d'eau ainsi que la qualité de l'eau produite. VIV 573 750 $ 191 250 $ Mayo Rempla-cement de la chaudière de la piscine du village de Mayo et améliorations Réhabilitation d'une piscine saisonnière existante, ce qui comprend des réparations d'ordre général qui permettront d'assurer la sécurité du public, le remplacement de la chaudière ainsi que des améliorations du système mécanique. VICCR, VICRN 225 000 $ 75 000 $ Première Nation de White River Centre communautaire de White River Construction d'un nouveau centre communautaire à Beaver Creek, ce qui comprend un vestibule principal, une salle polyvalente, une aire de réception et d'attente, des salles de toilette, une cuisine, des locaux mécaniques et électriques ainsi qu'un espace général d'entreposage. VICCR, VICRN 2 842 500 $ 1 047 500 $ Haines Junction Améliorations d'infrastructures à Haines Junction, phase 3 Réhabilitation d'infrastructures d'aqueduc et d'égout. Le projet comprend la construction de conduites maîtresses d'égout sanitaire, de conduites maîtresses d'eau ainsi que de routes, et l'installation d'un système de ventilation récupérateur de chaleur et le redécapage des tuyaux en acier inoxydable. VIV 7 207 988 $ 2 510 663 $ Première Nation Selkirk Améliorations de routes à Pelly Crossing Réparation intégrale et traitement de surface des routes en mauvais état dans le lotissement Willow Creek de Pelly Crossing. VICRN 1 725 000 $ 775 000 $ Gouvernement du Yukon Améliorations des systèmes électriques dans trois installations de gestion des déchets solides Branchement de l'installation de gestion des déchets solides (IGDS) de Quigley à Dawson, de l'IGDS de Mayo et de l'IGDS de Champagne au réseau électrique principal du Yukon. VIV 562 500 $ 237 500 $ Première Nation de Little Salmon/ Carmacks (PNLSC) Amélioration de la station de traitement d'eau de la PNLSC Achat d'une pompe de puits de réserve et d'une nouvelle hotte d'extraction des vapeurs. Les améliorations comprennent le remplacement du matériau filtrant et du système aux rayons UV actuels ainsi que des améliorations au système de remplissage et de distribution des camions et au système de commandes. VIV 1 425 675 $ 730 225 $ Mayo Agran-dissement du champ de captage de l'usine de traitement d'eau de Mayo Achat d'un nouveau puits d'approvisionnement en eau souterraine et des composants auxiliaires. VIV 552 600 $ 184 200 $ Haines Junction Remplacement d'un puits d'eau à Haines Junction Forage d'un nouveau puits dont la qualité de l'eau est appropriée et des ouvrages de protection adéquats aux fins de l'approvisionnement en eau municipal. Ce projet comprend le raccordement du nouveau puits aux infrastructures existantes de traitement de l'eau et d'approvisionnement en eau, la mise hors service du puits no 3 et la mise à jour de la planification de la protection actuelle de l'eau de source qui devra tenir compte du nouveau puits. VIV 1 875 000 $ 625 000 $ Gouvernement du Yukon Étang de Beaver Creek Construction d'une nouvelle installation d'étang homologuée aux fins de réception des eaux usées septiques de Beaver Creek et des environs. L'étang remplacera la fosse septique existante. VIV 2 250 000 $ 750 000 $ Ville de Dawson Remplacement du réservoir de Dawson Construction de deux nouveaux réservoirs d'eau potable qui remplaceront les réservoirs existants dans la ville de Dawson. La portée du projet comprend la construction de deux réservoirs, la conception préliminaire et détaillée ainsi que la démolition des stations de pompage et du réservoir existants. VIV 7 350 480 $ 2 450 160 $ Mayo Amélioration du système d'énergie géothermique de l'usine de traitement d'eau Le projet comprend le forage de deux puits géothermiques de remplacement, la mise hors service des vieux puits, le raccordement par des tuyaux des nouveaux puits à l'usine de traitement d'eau, le remplacement de l'échangeur de chaleur, la réalisation des améliorations connexes des systèmes électriques et de SCADA ainsi que le remplacement partiel des tuyaux de refoulement. VIV 1 743 000 $ 581 000 $ Ville de Dawson Agrandissement des salles de classe modulaires de l'école Robert Service Construction de quatre nouvelles classes sur le site existant de l'école Robert Service, à côté du bâtiment principal, pour s'adapter au déplacement de deux salles de classe mobiles mises hors service en 2019. VIRCV 6 400 000 $ 0 $ Whitehorse Aménagement d'un espace : Unité Médicale sécurisée Conversion d'un espace existant en unités comprenant cinq lits et trois unités d'isolement pour le bien-être mental avec des aires de soutien. Le projet comprend aussi cinq lits à une place supplémentaires dans une aile réservée pour appuyer les besoins et les services de soins actifs. VIRCV 9 990 000 $ 0 $

