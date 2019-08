Les résidents du village de Chipman et de la paroisse de Weldford bénéficieront d'infrastructures améliorées

CHIPMAN, NB, le 26 août 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures publiques soutient le développement communautaire, le renforcement des économies locales et un avenir durable pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du développement économique rural, l'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Carson Atkinson, maire du Village de Chipman ont annoncé du financement pour des projets qui seront réalisés dans deux collectivités rurales de l'est du Nouveau-Brunswick.

Le projet qui concerne le village de Chipman consiste à construire les infrastructures nécessaires pour offrir des services essentiels à un ensemble de nouveaux logements municipaux publics, notamment des puits, des infrastructures pour les eaux usées et des améliorations routières.

Le projet qui sera réalisé dans la Paroisse de Weldford consiste à remplacer un large ponceau fortement rouillé sur la route 116, à la hauteur du ruisseau Gaspereau, afin d'éviter qu'il s'effondre et entraîne une fermeture de la route.

Le projet de Chipman permettra de fournir les infrastructures nécessaires pour accueillir des familles et des résidents dans les nouveaux logements, et le projet de remise en état de Weldford aidera à préserver la sécurité des résidents et à éviter des retards de circulation.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 1,2 million de dollars et le village de Chipman alloue 64 740 $ à son projet.

« Pour bâtir un avenir sain et durable, il est essentiel de veiller à ce que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'infrastructures modernes. Les travaux destinés à appuyer le développement communautaire et à améliorer les infrastructures liées à l'eau à Chipman et dans la paroisse de Weldford sont essentiels pour s'assurer que ces collectivités disposent des infrastructures solides et efficaces dont elles ont besoin pour prospérer maintenant et à l'avenir. »

Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Les efforts du village de Chipman pour se développer en tant que communauté sont très encourageants et notre gouvernement est heureux d'appuyer ces efforts. Nous sommes également satisfaits de l'aide du gouvernement fédéral pour l'entretien et l'amélioration des infrastructures routières existantes, ce qui nous permettra de profiter d'un réseau de transport plus sécuritaire et plus fiable. »

L'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Le village de Chipman est ravi de l'appui qui nous a permis d'aménager les infrastructures de l'aqueduc, des égouts et de la route sur l'avenue Harold Barton. La Chipman Housing Authority espère continuer à développer des sites d'habitation modulaires afin de fournir des logements indispensables pour les nouveaux postes qui sont créés pour les entreprises locales. »

Carson Atkinson, maire du Village de Chipman

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Les résidents du village de Chipman et de la paroisse de Weldford bénéficieront d'infrastructures améliorées

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé au titre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra d'appuyer deux projets d'amélioration d'infrastructures au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 1,2 million de dollars et le village de Chipman alloue 64 740 $ à son projet.

Nom du projet Lieu Description du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Route, eau et eaux usées dans la Collectivité de Chipman Chipman Ce projet consiste construire les infrastructures nécessaires pour offrir des services essentiels à un ensemble de nouveaux logements municipaux publics. Les travaux comprennent des améliorations routières, des installations liées au traitement des eaux usées et à l'accès à l'eau potable. 582 660 $ 323 700 $ 64 740 $ Remplacement d'un large ponceau - ruisseau Gaspereau No1 (Route 116) Paroisse de Weldford Le projet consiste à remplacer un large ponceau fortement rouillé sur la route 116, à la hauteur du ruisseau Gaspereau, afin d'éviter qu'il s'effondre et entraîne une fermeture de la route. 955 500 $ 955 500 $ 0 $

