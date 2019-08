Les résidents du nord du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'améliorations apportées à l'infrastructure

PREMIÈRE NATION D'EEL RIVER BAR, NB, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes et rurales jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, l'honorable Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, et Sacha LaBillois, chef de la Première Nation d'Eel River Bar, ont annoncé aujourd'hui quatre projets qui seront réalisés dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Les terres de la Première Nation d'Eel River Bar et le village de Charlo seront reliés aux services d'eau du village d'Eel River Crossing, afin de fournir aux résidents une source fiable d'eau potable salubre qui permettra également de soutenir la croissance démographique future. Les nouveaux services d'égouts assureront une eau plus propre dans l'estuaire de la rivière Eel, protégeant ainsi les écosystèmes locaux. L'événement d'aujourd'hui marque également la première pelletée de terre officielle de ce projet.

Trois autres projets d'amélioration de routes et de ponts dans les terres de la Première Nation d'Eel River Bar, à Nash Creek et à Robinsonville permettront aux voyageurs locaux d'avoir accès à des routes sûres et fiables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit plus de 3,3 millions de dollars, et la Première Nation d'Eel River Bar verse plus de 563 660 $ pour un projet.

« Tout le monde a droit à de l'eau potable salubre et propre, et notre gouvernement investit des sommes importantes pour offrir aux collectivités de l'ensemble du Canada des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, afin qu'elles puissent se bâtir un avenir sain et durable. Ce projet améliorera grandement la qualité de vie des résidents de Charlo et de la Première Nation d'Eel River Bar, en facilitant l'accès aux services publics d'approvisionnement en eau tout en maintenant un environnement propre où les gens peuvent vivre, travailler et élever leur famille. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements visant à améliorer les installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans nos communautés demeureront toujours une priorité pour notre gouvernement. Nous comprenons que les familles de Madawaska-Restigouche méritent de vivre dans un environnement sécuritaire et adapté à la vie moderne. Cela va de soi pour assurer la santé de nos citoyens. Ce projet bénéficiera grandement les communautés de la Première Nation d'Eel River Bar et de Charlo. »

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche

« Le gouvernement provincial prend très au sérieux sa responsabilité de protéger les sources d'eau et l'environnement. L'investissement dans les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées permettra aux collectivités de la Première Nation d'Eel River Bar, de Charlo et d'Eel River de continuer à prospérer pendant des générations à venir. »

L'honorable Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable de la Société de développement régional

« Dans l'esprit de la réconciliation, nous sommes heureux de collaborer avec nos voisins, les municipalités (de Charlo et d'Eel River Crossing), au projet d'interconnexion des services d'eau. Le raccordement du Jardin du patrimoine autochtone au service d'eau est extraordinaire pour Eel River Crossing, car ce sera la première étape d'un projet plus vaste qui nous permettra de mettre en valeur les contributions que les Mi'kmaq ont apportées à la société. »

Sacha LaBillois, chef de la Première Nation d'Eel River Bar

Services aux Autochtones Canada a investi 250 000 $ pour que la Première Nation Eel River Bar et le Jardin du patrimoine autochtone soit connecté à l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées du village voisin de Charlo .

. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, 26,9 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure verte; ce montant comprend 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Quatre milliards de dollars de ce financement sont consacrés au soutien de projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région par l'intermédiaire de cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changement climatique;



commerce et investissements;



infrastructure.

Les résidents du nord du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'améliorations apportées à l'infrastructure

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada soutiendra quatre projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit plus de 3,3 millions de dollars, et la Première Nation d'Eel River Bar verse plus de 563 660 $ pour un projet.

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Projet d'intégration régionale des services d'eau et d'égouts Village de Charlo et village d'Eel River Crossing Le projet consiste à relier le service d'eau depuis le village d'Eel River Crossing jusqu'aux terres de la Première Nation d'Eel River Bar et au village de Charlo. 2 632 382 $ 313 800 $ 563 660 $ Remise en état du pont no 1 d'Eel River Bar (route 134) Première Nation d'Eel River Bar Ce projet prévoit la réfection du pont no 1 d'Eel River Bar, situé sur la route 134. 500 000 $ 500 000 $ 0 $ Remplacement ordinaire du pont no 1 à Nash Creek (route 134) Nash Creek Le projet consiste à remplacer un pont sur le ruisseau Nash par une nouvelle structure. 1 150 000 $ 1 150 000 $ 0 $ Atténuation des inondations - Route de la rivière Upsalquitch Robinsonville Le projet consiste à réparer des sections de berges emportées par l'eau, dans huit secteurs le long d'un tronçon de 1,2 km de la rivière Upsalquitch, en renforçant les berges avec des pierres de carapace. 1 160 000 $ 1 340 000 $ 0 $

