Les résidents du Nord de l'Ontario profiteront de l'élargissement de la route 11/17

DORION, ON, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures modernes de transport sont essentiels pour relier les collectivités, aider les entreprises à expédier leurs marchandises vers les marchés des clients et bâtir une économie forte pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et du Travail, également députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Ed Chambers, préfet du canton de Dorion, ont annoncé l'octroi d'un financement pour élargir la route 11/17 dans le canton de Dorion.

Le projet prévoit l'élargissement d'un tronçon de 8,6 kilomètres de la route 11/17, qui passera de deux à quatre voies séparées par un terre-plein central. Deux nouveaux ponts seront construits au-dessus de la voie ferrée du Canadien Pacifique, à Ouimet, et remplaceront le pont actuel.

Une fois achevée, la route nouvellement élargie permettra de renforcer la sécurité, par la séparation de la circulation en sens opposé, et de réduire les temps de déplacement des résidents de la région. De plus, ce projet appuiera le développement durable et la croissance économique pour les entreprises qui comptent sur ce corridor est-ouest essentiel pour le transport des marchandises et des personnes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 37 millions de dollars au titre du volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada. Le financement des travaux de ce projet est conditionnel et ne sera fourni qu'une fois le Canada convaincu que la province de l'Ontario a satisfait à l'obligation de consulter les groupes autochtones et s'est conformé aux exigences en matière d'évaluation environnementale.

Citations

« L'accès à un réseau moderne et efficace de chemins et de routes permet d'assurer la sécurité des Canadiens et de les aider à atteindre leurs destinations à temps. L'élargissement à quatre voies de la route 11/17 favorisera la concurrence des entreprises locales, une meilleure qualité de vie pour les résidents ainsi que la prospérité économique à long terme de la province. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dorion est ravi de l'annonce de l'honorable Patty Hajdu. Il ne fait aucun doute que le tronçon à quatre voies de la route dans Dorion aura de nombreux avantages, entre autres de favoriser le développement économique et d'offrir une route bien plus sécuritaire aux voyageurs. »

Ed Chambers, préfet du canton de Dorion

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets liés au commerce et au transport, dont 5 milliards peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à offrir à tous les Canadiens l'accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à offrir à tous les Canadiens l'accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans l'infrastructure en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

