Les résidents du district de Guysborough et de la Ville de Mulgrave bénéficieront d'installations de gestion du compost et des eaux usées améliorées  

GUYSBOROUGH, NS, le 23 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les infrastructures vertes - y compris les installations de traitement des eaux usées et de compostage - pour s'assurer que les collectivités canadiennes ont accès à des services modernes et fiables qui amélioreront leur qualité de vie, protégeront l'environnement et favoriseront leur croissance.

Aujourd'hui, Rodger Cuzner, député de Cape Breton-Canso et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure et député provincial de Guysborough-Eastern Shore-Tracadie, Vernon Pitts, préfet à la municipalité du district de Guysborough, et Ralph Hadley, maire de la Ville de Mulgrave, ont annoncé des investissements pour améliorer les installations de compostage et les systèmes de gestion des eaux usées dans la municipalité du district de Guysborough et la Ville de Mulgrave.

Dans la municipalité du district de Guysborough, les résidents et les entreprises bénéficieront de deux nouveaux bâtiments pour le traitement des matières organiques, qui remplaceront l'installation existante et permettront d'augmenter la quantité de matières organiques détournées des sites d'enfouissement pour être transformées en compost et en terre.

Les résidents de Mulgrave bénéficieront également d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées, ce qui augmentera la capacité de la ville à gérer et à traiter les eaux usées et les eaux pluviales, réduisant ainsi les débordements dans les cours d'eau avoisinants.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit au total plus de 3 millions de dollars dans les projets et les municipalités leur consacrent au total plus de 2,4 millions de dollars.

Citations

« Il est crucial d'adopter des solutions axées sur les infrastructures vertes modernes pour assurer le bien‑être de nos familles, de nos collectivités et de notre environnement. Les projets de Guysborough et de Mulgrave témoignent de notre engagement à investir dans des projets qui permettent de bâtir des collectivités modernes où il fait bon vivre, en plus de protéger l'environnement et de garder les Néo-Écossais en santé pour les années à venir. »

Rodger Cuzner, député de Cape Breton-Canso et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'infrastructures modernes pour bâtir un avenir sain et durable. Ces investissements sont essentiels à l'édification de collectivités fortes en Nouvelle-Écosse, des collectivités qui peuvent réaliser leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Nous aidons ces municipalités à atteindre leurs objectifs en matière de meilleure gestion des déchets organiques et des eaux usées, qui vise à améliorer leurs collectivités et à protéger l'environnement. La province est heureuse de collaborer avec les autres ordres de gouvernement et d'investir avec eux dans des infrastructures aussi nécessaires. »

L'honorable Chuck Porter, ministre des affaires municipales et du logement de la Nouvelle‑Écosse

« Nous sommes ravis de l'annonce d'aujourd'hui. Cet investissement nous permettra de construire une nouvelle installation qui pourra traiter 10 000 tonnes de compost par an, qui sera pleinement conforme aux nouvelles mesures réglementaires et qui améliorera les services que nous offrons à nos 15 partenaires municipaux des comtés de Cape Breton, Pictou et Antigonish, ainsi qu'à nos clients commerciaux. »

Vernon Pitts, préfet du district six, municipalité du district de Guysborough

« C'est un grand jour pour la Ville de Mulgrave. Nous remercions nos partenaires de financement fédéral et provincial d'aider Mulgrave à bâtir sur nos investissements précédents dans nos infrastructures de traitement des eaux usées, afin de faire de cette nouvelle installation moderne de traitement des eaux usées une réalité qui profitera à notre collectivité et à l'environnement pendant de nombreuses années. »

Ralph Hadley, maire de la Ville de Mulgrave

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Produit connexe

Document d'information

Les résidents du district de Guysborough et de la Ville de Mulgrave bénéficieront d'installations de gestion du compost et des eaux usées améliorées

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera des projets d'amélioration d'infrastructures vertes dans la municipalité du disctrict de Guysborough et dans la Ville de Mulgrave, en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue au total plus de 3 millions de dollars aux projets et les municipalités leur consacrent au total plus de 2,4 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Fonds Détails concernant le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Amélioration de l'installation d'assainissement des matières organiques - Guysborough VIRN Les travaux comprennent la construction de deux nouveaux bâtiments pour le traitement des matières organiques et l'amélioration de l'équipement de traitement. 734 303 $ 611 858 $ 499 596 $ Ville de Mulgrave - Nouvelle installation de traitement des eaux usées VIRN Les travaux comprennent la construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées afin de mieux s'adapter aux demandes accrues en matière de traitement des eaux usées. 2 935 025 $ 2 445 610 $ 1 956 928 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Émilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Bruce Nunn, Relations avec les médias/Communications, Ministère des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse, 902-476-6454, bruce.x.nunn@novascotia.ca; Darlene Berthier-Sampson, Directrice municipale, Ville de Mulgrave, 902-747-2243; Barry Carroll, Directeur municipal, municipalité du district de Guysborough, 902-533-3705, poste 228; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca