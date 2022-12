VILLAGE DE CANNING, NS, le 22 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings, et Angela Cruickshank, présidente de la commission du village de Canning, ont annoncé un financement conjoint de plus de 10,5 millions de dollars pour deux projets d'infrastructure de traitement des eaux usées et des eaux pluviales.

Le premier projet permettra de moderniser le réseau de traitement et de collecte des eaux usées dans la Municipalité du comté de Kings, où l'installation de traitement des eaux usées sera améliorée afin d'augmenter sa capacité et de répondre à la croissance future. Les améliorations du réseau de collecte comprennent le remplacement de quatre stations de relèvement, la construction d'une nouvelle station de relèvement et le prolongement des infrastructures d'égout par gravité sur 1,35 km. Le projet permettra d'accroître l'efficacité globale du système et de soutenir le développement de nouveaux logements à plus forte densité.

Le deuxième projet permettra aux habitants de Canning de bénéficier de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées plus fiables en remplaçant plus de 1 200 mètres de conduites principales de distribution d'eau, plus de 1 300 mètres de conduites d'égouts sanitaires et plus de 800 mètres de conduites d'égouts pluviaux. Le financement comprend également la remise en état de la chaussée et des trottoirs. Cet investissement permettra de maintenir l'efficacité du système et de faire en sorte que le village de Canning demeure un milieu de vie attrayant.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement est heureux de s'associer à des partenaires provinciaux et municipaux pour investir dans les collectivités rurales en Nouvelle-Écosse. Une eau potable propre et une distribution plus efficace de l'eau, ainsi que des infrastructures sûres et modernes de traitement des eaux usées, sont essentielles à la réussite du développement local de la province, tout en permettant la création de bons emplois et la croissance économique dans les collectivités. »



Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures fiables sont le fondement de l'édification de collectivités solides et durables. Nous sommes heureux de financer ces projets qui permettront de moderniser les systèmes de distribution d'eau et de collecte des eaux usées afin d'en assurer la fiabilité et la sécurité. Grâce à ces investissements, nous investissons également dans la durabilité et la croissance de ces collectivités. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Notre municipalité est reconnaissante des solides partenariats établis avec les gouvernements provincial et fédéral. Sans leur participation, nous ne pourrions pas avancer ces améliorations essentielles des infrastructures. »

Peter Muttart, maire de la municipalité du comté de Kings

« Grâce au financement du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, le projet d'approvisionnement en eau du chemin Chapel est en bonne voie de démarrer au printemps. La Commission du village de Canning est très satisfaite du niveau de coopération intergouvernementale qui a permis le renforcement proactif et méthodique de ce service essentiel. »

Angela Cruickshank, présidente de la Commission du village de Canning

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 236 400 $ dans les deux projets, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 3 530 334 $. Le comté de Kings verse une contribution de 2 169 333 $ et le village de Canning , une contribution de 654 933 $.

investit 4 236 400 $ dans les deux projets, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 3 530 334 $. Le comté de Kings verse une contribution de 2 169 le village de , une contribution de 654 933 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes commerciales et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes commerciales et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 135 millions de dollars dans 83 projets d'infrastructures rurales, nordiques et vertes en Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Au cours de cette période, plus de 48 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de l'ensemble du Canada pour soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial, y compris plus de 2,6 milliards de dollars pour les infrastructures de traitement des eaux usées.

pour soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial, y compris plus de 2,6 milliards de dollars pour les infrastructures de traitement des eaux usées. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

