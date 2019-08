Les résidents des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de trois projets d'infrastructure locaux

YELLOWKNIFE, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures locales jouent un rôle clé pour permettre de s'assurer que les résidents et leurs familles ont accès à des installations modernes et fiables et à un environnement propre et sécuritaire qui répond à leurs besoins.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Alfred Moses, ministre des Affaires municipales et communautaires, ont annoncé un financement pour trois projets d'infrastructure locaux dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les projets comprennent la rénovation du Centre de mieux-être et de développement des Dénés de la Première Nation de K'atlodeeche. On apportera des améliorations à une installation de gestion des déchets solides existante à Hay River et, à Yellowknife, les installations actuelles de gestion des déchets seront agrandies.

Le projet de la Première Nation de K'atlodeeche comprendra l'amélioration des bâtiments existants, ainsi que la conception et la rénovation des espaces communs en matière de mieux-être culturel. Les améliorations se traduiront par la création d'un établissement communautaire et de santé autochtone culturellement sûr.

À Hay River, le projet consiste à remettre en état une installation de gestion des déchets solides existante qui permettra de mieux gérer les déchets et de réduire les polluants du sol, ce qui prolongera la durée de vie de l'installation jusqu'en 2028.

Le projet de Yellowknife comprendra l'agrandissement de l'installation de gestion des déchets solides, du dépôt de recyclage et du système de collecte des déchets en bordure des rues, ce qui permettra de détourner davantage de déchets des sites d'enfouissement et d'offrir plus d'options de recyclage et de compostage accessibles au public.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR) et du volet Infrastructures vertes (IV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les administrations locales versent 712 500 $, dont 456 725 $ proviennent d'autres sources.

« Les investissements dans les infrastructures locales modernes permettront de créer des collectivités plus saines et plus durables dans les Territoires du Nord-Ouest. Les améliorations apportées au Centre de mieux-être et de développement des Dénés des Premières Nations de K'atlodeeche et aux installations de traitement des eaux usées à Yellowknife et à Hay River contribueront à fournir des services efficaces et fiables aux résidents des Territoires du Nord-Ouest. Voilà un autre exemple de ce qu'on peut réaliser lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir des collectivités plus sûres et plus autonomes. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada ainsi qu'avec les administrations communautaires et autochtones à ces projets portant sur les infrastructures et la culture. Ces efforts se poursuivront en vue de promouvoir et d'assurer la santé et la résilience des collectivités du Nord. Le financement fédéral et territorial des infrastructures communautaires fait une différence dans la qualité de vie de nos résidents des Territoires du Nord-Ouest. »

L'honorable Alfred Moses, ministre des Affaires municipales et communautaires

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada injecte plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures écologiques et les infrastructures sociales, les routes de commerce et le transport, et dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du injecte plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures écologiques et les infrastructures sociales, les routes de commerce et le transport, et dans les collectivités rurales et du Nord du . De ce financement, 2 milliards de dollars sont consacrés à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, par exemple des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes d'accès locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds énergétique de l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.



De ce financement, 4 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure dans les communautés autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

Les résidents des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de trois projets d'infrastructure locaux

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Fonds Détails sur le projet Financement fédéral Financement de l'administra-tion locale Première Nation de K'atlodeeche - Centre de mieux-être et de développement des Dénés Réserve des Premières Nations de Hay River ICCR La Première Nation de K'atlodeeche prévoit rénover le Centre de mieux-être et de développement des Dénés pour en faire un établissement de soins de santé autochtone, doté d'un programme culturellement sûr axé sur la guérison des traumatismes et qui accueille également les peuples et cultures autochtones. 1 370 175 $ 456 725 $ Projet d'amélioration de la gestion des déchets solides de Hay River Ville de Hay River IV Le projet consiste à remettre en état une installation de gestion des déchets solides existante à Hay River, qui approche de la fin de sa durée de vie utile. Le projet comprend le réacheminement des matières recyclables afin d'accroître la capacité de gestion des déchets solides et de réduire les polluants du sol. 412 500 $ 137 500 $ Yellowknife - Réacheminement, réduction et compostage communautaire des déchets Ville de Yellowknife IV Le projet consiste à agrandir les installations actuelles de gestion des déchets à l'appui du plan stratégique de gestion des déchets de Yellowknife. 1 725 000 $ 575 000 $

