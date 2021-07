Les résidents des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de l'amélioration de routes locales

YELLOWKNIFE, NT, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les collectivités sur l'ensemble du territoire. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des collectivités nordiques et de renforcer leur économie locale.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Shane Thompson, ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé l'octroi d'un financement pour 18 projets de routes locales dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada investit plus de 37 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires autochtones et des collectivités des Territoires du Nord-Ouest allouent plus de 12,3 millions de dollars à ces projets.

Une fois terminés, ces importants travaux d'amélioration de routes locales sur l'ensemble du territoire aideront les résidents à se déplacer de manière plus sûre et plus efficace, et assureront une reprise économique forte, créatrice d'emplois et de croissance pour les résidents du Nord.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population du Nord afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités du territoire au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport aident à améliorer les routes locales et à accroître la sécurité publique. Grâce à ces améliorations routières, les familles sont mieux en mesure de se rendre en toute sécurité au travail, à l'école et à d'autres activités, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui, en créant des emplois dans tout le pays, en luttant contre les changements climatiques et de bâtissant des collectivités plus inclusives. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« L'entretien de nos routes et de nos autoroutes est d'une importance capitale pour assurer la sécurité et la résilience de nos collectivités. Grâce au partenariat continu entre le gouvernement fédéral, le gouvernement territorial et les administrations locales, ces projets encourageront la prospérité dans les Territoires du Nord-Ouest pendant de nombreuses années. »

L'honorable Shane Thompson, ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .



, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral a investi des fonds dans l'amélioration de près de 4100 km de routes au pays, dont près de 100 km ont été construites ou remises en état dans les Territoires du Nord-Ouest.



, le gouvernement fédéral a investi des fonds dans l'amélioration de près de 4100 km de routes au pays, dont près de 100 km ont été construites ou remises en état dans les Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement du Canada a investi 634 millions de dollars dans 185 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest au titre du plan Investir dans le Canada .

Les résidents des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de l'amélioration de routes locales

Un financement conjoint du gouvernement fédéral et des collectivités dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir 18 projets de routes locales dans les Territoires du Nord-Ouest.



Le gouvernement du Canada investit plus de 37 millions de dollars dans ces projets par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires finaux autochtones et des collectivités des Territoires du Nord Ouest allouent plus de 12,3 millions de dollars à ces projets.



Information sur les projets :

Collectivité Nom du projet Description du projet Fonds du gouvernement fédéral Fonds du bénéficiaire final Behchokǫ̀ Behchokǫ̀ - nouvelles routes de lotissement à Rae Construction d'environ 2,5 km de nouvelles routes pour aider à l'aménagement d'un nouveau lotissement pour la collectivité. Le projet comprend des études techniques d'avant-projet, des travaux d'ingénierie et la construction de routes. 3 656 250 $ 1 218 750 $ Behchokǫ̀ Étude et conception du pont de Bay Island Modèle d'étude pour le remplacement du pont à une voie par un pont à deux voies et un feu de circulation du pont du côté de l'île. L'étude portera sur la conception, les travaux techniques d'avant-projet et l'estimation des coûts de construction. 262 500 $ 87 500 $ Behchokǫ̀ Remise en état des installations de drainage des routes de Behchokǫ̀ Remise en état des ponceaux et des fossés de drainage pour environ 11 km de tronçons de route dans l'ensemble de la collectivité. Le projet comprend des travaux liés à la gestion des eaux pluviales pour 25 routes et des améliorations à 856 mètres d'installations de gestion des eaux pluviales. 1 125 000 $ 375 000 $ Dettah Améliorations aux routes et au système de drainage de Dettah - Phase 2 Améliorations aux routes et au système de drainage dans la collectivité de Dettha de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes. Le projet consiste à transformer les routes de gravier en des routes à surface asphaltée et à aménager des aires de stationnement désignées, des installations de gestion des eaux pluviales et des accotements. 2 563 384 $ 854 461 $ Enterprise Projet d'amélioration des routes d'Enterprise Améliorations à environ 2,39 km de tronçons de route, pour sept routes distinctes situées à Enterprise. Le projet comprend un examen du drainage, la remise en état des ponceaux et la réfection des routes, notamment des travaux d'élargissement pour les trottoirs, l'installation d'un collecteur d'eaux pluviales et les réparations nécessaires. 1 125 000 $ 375 000 $ Fort Good Hope Fort Good Hope - projet d'enduit superficiel Améliorations à environ 7 km de route. Le projet comprend l'application de deux couches d'enduit superficiel sur toutes les routes principales de la collectivité. 2 658 339 $ 866 113 $ Fort McPherson Améliorations aux routes et aux installations de drainage de Fort McPherson Améliorations à l'infrastructure routière et de drainage. Le projet comprend le nivellement des routes et des améliorations aux fossés et ponceaux pour 20 routes, ainsi que le nivellement de quatre terrains municipaux, dans cinq secteurs de la collectivité. 2 324 057 $ 774 686 $ Fort Resolution Améliorations aux routes et aux installations de drainage de Fort Resolution Réfection de diverses routes et remise en état de divers ponceaux. Le projet comprend l'application d'un nouvel enduit superficiel le long de 18 routes communautaires (environ 9 km) et le remplacement d'environ 1,2 km de ponceaux et de tuyaux pour permettre le drainage adéquat des eaux pluviales le long des routes. 1 433 356 $ 477 785 $ Fort Smith Projet de réfection des routes de Fort Smith Réfection des routes et remise en état des installations de drainage pour plusieurs routes de la collectivité. Le projet comprend l'asphaltage de six routes de gravier, le resurfaçage de l'asphalte de trois routes et l'ajout d'égouts pluviaux, de bordures de trottoir et de caniveaux. Au total, le projet permettra à la ville d'améliorer 7 km de route. 3 387 709 $ 1 129 236 $ Hay River Projet d'amélioration des routes communautaires de Hay River (Capital Drive et Industrial Drive) Réfection de 1 km de route le long de Capital Drive et d'Industrial Drive. Le projet comprend le remplacement de l'asphalte et des trottoirs des deux côtés de Capital Drive et des améliorations à la pente d'Industrial Drive. 3 991 950 $ 1 330 650 $ Inuvik Réfection de la route Breynat à Inuvik Réfection d'environ 0,5 km de route dans la collectivité. Le projet comprend le resurfaçage, le remplacement des ponceaux, l'amélioration du drainage, l'ajout de panneaux de signalisation et d'autres améliorations visant à accroître la sécurité et à améliorer la circulation. 1 882 282 $ 627 428 $ Kakisa Améliorations aux installations de drainage et réfection des routes de la collectivité de Kakisa Réfection de six routes dans la collectivité (total de 1,2 km). Le projet comprend l'excavation et le remplacement du matériau de base des routes, l'application d'un nouvel enduit superficiel pour toutes les routes, le remplacement des ponceaux ainsi que des améliorations qui permettront un drainage adéquat. 282 433 $ 94 144 $ Norman Wells Améliorations aux routes de Norman Wells Le projet comprend le resurfaçage de 7 km d'infrastructure routière sur Mackenzie Drive, y compris l'application d'une deuxième couche d'enduit superficiel et de scellant. 1 125 000 $ 375 000 $ Tuktoyaktuk Réfection des routes de la collectivité de Tuktoyaktuk - Phase 2 Rehaussement du niveau de plusieurs routes pour y garantir l'accès de la collectivité pendant les tempêtes. Le projet comprend le rehaussement du niveau d'environ 1 km de chaussée pour quatre routes. 2 250 000 $ 750 000 $ Tulita Réfection des routes principales et remise en état des fossés à Tulita Le projet comprend le resurfaçage des routes, l'installation de ponceaux et l'amélioration des fossés pour dix portions de route. Les améliorations visent 1,5 km de route au total et concernent les routes suivantes : Bear Rock Drive, Sesame Street, Caribou Crescent, Lennie Crescent, Mackenzie Drive, Airport Road et Sister Celeste Road. 375 000 $ 125 000 $ Ulukhaktok Plan de réfection des routes et de remise en état des installations de drainage à Ulukhaktok Établissement d'un plan de réfection des routes et de remise en état des fossés et des ponceaux dans la collectivité. Il s'agit de travaux de planification et de conception préliminaires pour l'amélioration d'environ 2,5 km de routes communautaires, y compris les installations auxiliaires de gestion des eaux pluviales. 112 500 $ 37 500 $ Whatì Réfection des routes principales et remise en état des installations de drainage de Whatì Réfection de 11 km de route dans la collectivité de Whatì. Le projet consiste à remettre en état les principaux ponceaux, à apporter des améliorations aux systèmes de drainage, notamment les caniveaux et les fossés, et à refaire le revêtement de la route en gravier. 1 722 629 $ 574 210 $ Yellowknife Projet de pavage pour 2022-2023 de la ville de Yellowknife Améliorations à l'infrastructure routière qui se détériore, y compris la réparation et le remplacement de l'asphalte, du béton et des ouvrages annexes pour 11 routes dans l'ensemble de la ville. Les améliorations visent 3 351 m de route au total. 6 810 000 $ 2 270 000 $

