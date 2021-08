FORT SMITH, NT, le 12 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et veiller à ce que les infrastructures communautaires soient fiables et sécuritaires tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Shane Thompson, ministre territorial des Affaires municipales et communautaires, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour sept projets d'infrastructure de traitement des eaux usées et de gestion des déchets solides dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les collectivités des Territoires du Nord-Ouest et les bénéficiaires autochtones allouent plus de 1,7 million de dollars à ces projets.

Les projets financés consistent entre autres à effectuer des travaux d'amélioration sur le site d'enfouissement de Fort Smith afin d'accroître la capacité de la ville à gérer et à traiter les déchets solides, ainsi que de réduire l'enfouissement d'environ 50 % grâce au réacheminement des déchets organiques. Une fois les travaux au site d'enfouissement de Fort Smith terminés, les résidents disposeront d'un système de gestion des déchets écologiquement durable et rentable pendant des années.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population du Nord afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités du territoire au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités des Territoires du Nord-Ouest disposent d'infrastructures modernes de traitement des eaux usées et de gestion des déchets solides pour bâtir des collectivités fortes et assurer la croissance future tout en protégeant l'environnement. Grâce au plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit dans des milliers de projets d'infrastructure dans toutes les régions du pays, afin de créer des emplois et de renforcer les collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les administrations fédérale, territoriale, autochtones et communautaires se sont engagées, en partenariat, à investir dans des projets d'infrastructure dans le but d'améliorer la qualité de vie des résidents des T.N.-O. Pour ce faire, nous investissons davantage dans des projets qui visent à répondre aux besoins des collectivités concernant l'amélioration des installations de traitement des déchets solides et des eaux usées. Ces projets permettront d'accroître la capacité des installations existantes afin de disposer d'infrastructures de base plus sûres et plus efficaces. »

L'honorable Shane Thompson, ministre territorial des Affaires municipales et communautaires

« Le projet d'agrandissement du site d'enfouissement de la Ville de Fort Smith soutient notre objectif stratégique de devenir un chef de file en matière de durabilité et d'atteindre les objectifs définis dans la stratégie de gestion des déchets de la Ville de Fort Smith. Ce projet nous a permis de repenser à ce que nous faisons des déchets et de prendre les mesures nécessaires pour mieux les gérer. La santé à long terme de l'environnement dépend de nous. »

Lynn Napier, mairesse de Fort Smith

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 130 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest.

a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 130 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Produit connexe

Fiche d'information

Des améliorations aux infrastructures de gestion des eaux usées et des déchets solides qui profiteront aux résidents des Territoires du Nord-Ouest

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement territorial et de collectivités permettra d'appuyer sept projets d'infrastructures de gestion des eaux usées et des déchets solides dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les collectivités des Territoires du Nord-Ouest et les bénéficiaires autochtones allouent plus de 1,7 million de dollars à ces projets.

Renseignements sur les projets

Bénéficiaire final Titre du projet Description du projet Financement fédéral Financement des bénéficiaires Gouver-nement commu-nautaire de Behchokǫ̀ Amélioration et agrandissement du site d'enfouissement de Behchokǫ̀ Construction d'une cellule d'enfouissement supplémentaire, d'un bureau de site d'enfouissement flambant neuf, d'une balance, d'une barrière contrôlée ainsi que d'une clôture. 1 237 500 $ 412 500 $ Hameau de Fort Resolution Améliorations au

site

d'enfouissement de Fort

Resolution Améliorations à la route d'accès qui permettront de réduire la formation de flaques d'eau stagnante sur cette route, améliorations de la signalisation de l'installation et installation d'une clôture de 150 m qui empêchera les déchets solides de quitter le site d'enfouissement. 63 724 $ 21 241 $ Village de Fort Simpson Gestion des

boues d'eaux

usées et

améliorations du

site d'enfouissement des déchets

solides à Fort Simpson Construction d'un site de gestion des boues d'eaux usées à revêtement ainsi que d'une aire réservée aux déchets dangereux domestiques et reconfiguration du site d'enfouissement, ce qui permettra de mieux contrôler l'accès grâce à un concept de station de transfert. 750 000 $ 250 000 $ Ville de Fort Smith Agrandissement

du site d'enfouissement

de Fort Smith Construction de nouvelles cellules d'enfouissement et d'une station de transfert des déchets ainsi que l'établissement d'une installation de traitement du compost, ce qui permettra de réduire d'environ 50 % l'enfouissement grâce à la valorisation des déchets organiques et leur traitement qui en fera de la terre utilisable. 1 056 125 $ 352 041 $ Gouver-nement des Territoires du Nord-Ouest Programme d'amélioration et de valorisation

des déchets des sites d'enfouissement

de la

communauté régionale de

Slave Nord Réhabilitation de cinq sites d'enfouissement des déchets solides existants à Behchokǫ̀, Gamèti, Fort Providence, Wekweètì et Whatì par l'augmentation de leur capacité volumétrique de 30 000 à 45 000 mètres cubes (volume total pour tous les sites). 1 113 750 $ 371 250 $ Ville d'Inuvik Agrandissement

du site d'enfouissement des déchets

solides à Inuvik Installation d'une clôture électrifiée qui empêchera les ours de pénétrer dans le site d'enfouissement des déchets solides. 600 000 $ 200 000 $ Hameau de Paulatuk Amélioration de l'étang

d'épuration de Paulatuk Construction d'une berme autour de l'étang d'épuration de Paulatuk. 348 750 $ 116 250 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nt-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Jay Boast, Spécialiste de la planification des communications, Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 867-767-9162, poste 21044, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca