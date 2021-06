WHYCOCOMAGH, NS, le 8 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir afin de déterminer ce qu'ils peuvent faire de plus en ces temps sans précédent.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales, Laurie Cranton, préfète de la municipalité du comté d'Inverness, et Annie Bernard-Daisley, chef de la Première Nation We'koqma'q, ont annoncé le financement du remplacement de la station de traitement des eaux usées de Whycocomagh.

La construction d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées permettra d'améliorer la qualité de l'eau ainsi que les systèmes d'évacuation des eaux usées pour les résidents de Whycocomagh pour les générations à venir. La nouvelle installation permettra également d'assurer que le système sera conforme au Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées du gouvernement fédéral et à la réglementation en matière d'environnement de la Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,3 millions de dollars pour la réalisation de ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verse une contribution de plus de 1,9 million de dollars pour ce projet, et la municipalité du comté d'Inverness fournit le reste du financement.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, pour stabiliser l'économie et pour soutenir les collectivités dans l'ensemble du pays. Pour bâtir des collectivités résilientes, il est essentiel d'investir dans des infrastructures de grande qualité pour le traitement de l'eau et des eaux usées. Je suis fier de collaborer avec nos partenaires provinciaux et municipaux afin de réaliser cet important projet pour les résidents de Whycocomagh. Ce projet permettra de garantir un approvisionnement continu en eau de qualité aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs, tout en soutenant la croissance future et en protégeant l'environnement. »

Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La province est heureuse de s'associer au gouvernement fédéral, à la municipalité et à la Première Nation pour financer cette installation de traitement des eaux usées dont on a tant besoin », a indiqué M. Maguire. « En raison de l'âge et de l'état de l'installation actuelle, le système est à remplacer en priorité. La nouvelle installation permettra à Whycocomagh de rester sûre, saine et écologiquement viable pendant de nombreuses années à venir. »

L'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse

« La municipalité du comté d'Inverness planifie et élabore des projets qui mèneront à un avenir plus durable et plus efficace sur le plan opérationnel pour ses infrastructures et la qualité des services offerts. La municipalité est reconnaissante du soutien continu de la Première Nation We'koqma'q, des partenaires du projet, des intervenants et des organismes de réglementation pour faire progresser une importante initiative d'infrastructure verte qui répond aux besoins de nos résidents. »

Laurie Cranton, préfète de la municipalité du comté d'Inverness

« Nous avons été très heureux de nous associer à la municipalité du comté d'Inverness et de Whycocomagh pour ce projet de station d'épuration moderne et avant-gardiste, afin d'accroître sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées. La vision de We'koqma'q est d'améliorer la qualité de vie globale et le bien-être de tous les gens de la communauté. Nous savons que ce projet correspond à notre vision et qu'il constituera un changement transformateur pour la communauté de We'koqma'q. Nous sommes très heureux d'être un partenaire de ce projet. »

Annie Bernard-Daisley, chef de la Première Nation We'koqma'q

Les faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du . De ce montant, une somme de 26,9 milliards de dollars est destinée au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 888 millions de dollars dans 267 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Keith MacDonald, Municipalité du comté d'Inverness, 902-258-5999

