WHITEHORSE, YT, le 6 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et du Yukon prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et veiller à ce que les infrastructures communautaires soient fiables et sécuritaires tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon, ont annoncé l'octroi d'un financement pour quatre projets d'infrastructure communautaire qui seront réalisés dans la Ville de Whitehorse.

Les deux premiers projets consistent à remettre à neuf trois autobus de 40 pieds du parc de véhicules de la Ville de Whitehorse, ainsi qu'à remplacer deux autobus diesel accessibles de 40 pieds. Ces améliorations permettront aux gens de Whitehorse d'accéder à des services de transport en commun inclusifs, efficaces et sécuritaires dans la ville.

Un troisième projet permettra de construire une nouvelle conduite d'eaux pluviales, afin d'augmenter la capacité de la Ville à traiter et à gérer les eaux pluviales. Les fonds serviront également à moderniser le système d'irrigation du club de golf Mountain View.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR), du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon investit plus de 2 millions de dollars dans ces projets.

« Les collectivités du Nord font partie intégrante de notre pays, et elles ont été touchées par la COVID-19 d'une manière sans précédent. Les investissements dans les projets d'infrastructure communautaire, comme ceux annoncés aujourd'hui, sont essentiels à la santé et au bien-être des Yukonnais. Grâce au plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit dans des milliers de projets d'infrastructure dans toutes les régions du pays, afin de créer des emplois et de renforcer les collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au plan Investir dans le Canada, nous améliorons notre réseau de transport et aidons les gens à se déplacer à Whitehorse de façon sécuritaire et efficace. Notre solide partenariat avec le gouvernement du Canada met les Yukonnais au travail, aide à protéger notre environnement, améliore les routes et les propriétés et construit des installations récréatives modernes. Ces projets font de Whitehorse une communauté plus dynamique et durable où il fait bon vivre. »

L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon

« Les moyens de transport et le renouvellement des infrastructures ont été identifiés comme des priorités stratégiques pour le conseil municipal, et nous nous efforçons constamment d'améliorer la qualité de vie des résidents et des visiteurs de Whitehorse. Ce financement fédéral et territorial est essentiel pour y parvenir. Nous sommes reconnaissants pour l'aide financière de nos partenaires qui nous permet de réaliser ces importants projets communautaires. »



Dan Curtis, maire de la Ville de Whitehorse

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays. Le gouvernement du Canada a investi plus de 750 millions de dollars dans 115 projets d'infrastructure au Yukon .

Le gouvernement du Canada investit plus de six millions de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR), du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement du Yukon s'élève à plus de deux millions de dollars pour ces projets.

territorial Whitehorse Gestion des eaux pluviales de Selkirk Street Une nouvelle conduite principale et un déversoir d'eaux pluviales amélioreront le drainage de cet emplacement de Riverdale de trois écoles et réduiront les accumulations à une intersection majeure. VIV 3 184 500 $ 1 111 500 $ Whitehorse Services de transport en commun de Whitehorse : réfection d'autobus à mi-vie (2021-2023) Réfection à mi-vie de trois autobus de 40 pieds faisant partie du parc de véhicules de transport en commun actuel de la ville au cours des trois prochaines années. Cela comprend l'installation de nouveaux moteurs, boîtes de vitesses et organes de direction. VITC 461 250 $ 153 750 $ Whitehorse Services de transport en commun de Whitehorse : remplacement d'autobus (2021-2022) Remplacement de deux autobus accessibles de 40 pieds fonctionnant au diésel et faisant partie du parc de véhicules actuel de la ville. VITC 937 500 $ 312 500 $ Club de golf de Mountain View Modernisation du système d'irrigation du parcours de golf de Mountain View Modernisation du système d'irrigation du parcours de golf afin d'accroître la fiabilité de l'ancien système, installé à la fin des années 1980. VICCR 1 500 000 $ 500 000 $

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Yukon :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-yt-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576; Bonnie Venton Ross, Analyste des communications, Ministère des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon, 867-332-5513; Myles Dolphin, Gestionnaire, Communications stratégiques, Ville de Whitehorse, 867-689-0515; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154

www.infrastructure.gc.ca