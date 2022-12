ALBERTON, PE, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial d'Alberton-Bloomfield, et Sherry Tremblay, gestionnaire de Transportation West Inc., ont annoncé un financement conjoint de plus de 735 000 $ pour la modernisation du parc de véhicules de Transportation West Inc, un organisme communautaire sans but lucratif offrant des services de transport abordables aux personnes dans le besoin dans la région de West Prince de l'Île-du-Prince-Édouard.

Ce financement permettra l'achat de cinq véhicules à haut rendement énergétique : une fourgonnette de sept passagers, deux fourgonnettes de dix passagers et deux fourgonnettes de quatorze passagers. Les travaux consisteront également à équiper les véhicules de rampes d'accès pour fauteuils roulants. Ces améliorations s'inscrivent dans l'objectif à long terme de Transportation West Inc., qui consiste à se doter d'un parc de véhicules entièrement électriques, afin d'aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'offrir une option de transport durable aux habitants de l'île qui en ont besoin.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

« Grâce à cet investissement, nous veillons à ce que les besoins de transport de nos populations les plus vulnérables soient entendus et rencontrés, tout en jetant les bases d'un avenir plus propre pour les habitants de l'île. C'est un autre exemple de la collaboration fructueuse et continue entre les gouvernements et les organisations locales en matière d'action climatique. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un transport en commun fiable rend nos collectivités plus fortes. Il permet à nos résidents de rester connectés à leur collectivité afin qu'ils puissent accéder à des emplois et à des programmes sociaux, se rendre à des rendez-vous, visiter des amis et des membres de la famille et maintenir un mode de vie indépendant et actif. Ce financement permettra d'assurer la disponibilité et la fiabilité du service pour les résidents de West Prince. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial d'Alberton-Bloomfield, au nom de l'honorable Cory Deagle, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Transportation West Inc. est fier de sa capacité à fournir un transport sûr, efficace et convivial aux personnes dans le besoin dans les collectivités de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard. Des véhicules plus récents et plus grands nous aideront à respecter nos engagements envers notre collectivité. »

Sherry Tremblay, gestionnaire, Transportation West Inc.

Le gouvernement du Canada investit 294 025 $ dans ce projet, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 244 996 $ et Transportation West Inc. investit 196 041 $.

investit 294 025 $ dans ce projet, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 244 996 $ et Transportation West Inc. investit 196 041 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, plus de 24,7 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructure de transport en commun dans tout le pays.

ont servi à financer des projets d'infrastructure de transport en commun dans tout le pays. Le gouvernement du Canada a investi plus de 293 millions de dollars dans 152 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 293 millions de dollars dans 152 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique en vue de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

