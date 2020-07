TYNE VALLEY, PE, le 13 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

En décembre 2019, un incendie a détruit le centre sportif communautaire de Tyne Valley, créant ainsi le besoin d'aménager un nouvel espace pour permettre aux résidents de se rassembler et de rester actifs.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et Jeffery Noye, maire de Tyne Valley, ont annoncé un financement pour la construction d'un nouveau centre d'événements écoénergétique à Tyne Valley. L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, et l'honorable Steven Myers, ministre du Transport, de l'Infrastructure et de l'Énergie, étaient aussi présents.

Le projet consiste à remplacer l'ancien centre sportif communautaire de Tyne Valley par un tout nouveau bâtiment écoénergétique. L'aréna comprendra une patinoire aux dimensions réglementaires de la LNH et cinq vestiaires. Les toilettes seront entièrement accessibles et dotées d'équipements écologiques. Le centre comprendra également une aire de concession, un centre de conditionnement physique et plusieurs bureaux pour les groupes communautaires et l'organisation d'événements. La nouvelle installation améliorera le centre sportif que les résidents de Tyne Valley connaissaient et aimaient, puisqu'elle sera encore plus accessible et plus respectueuse de l'environnement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 3,3 millions de dollars, tandis que la contribution de la municipalité s'élève à plus de 3,1 millions de dollars.

Il s'agit d'un projet d'une série d'annonces de projets importants qui seront faites dans toute la province au cours des prochaines semaines. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard travaillent en collaboration pour soutenir l'emploi, améliorer les collectivités et renforcer la confiance, en plus de relancer la croissance économique de manière sûre et durable.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de loisirs modernes et accessibles pour créer des collectivités saines, inclusives et résilientes. Le nouveau centre permettra aux résidents de Tyne Valley de se réunir et de rester actifs, et il favorisera un avenir vert pour les générations à venir. Ce projet créera également des emplois tandis que nous nous remettons des effets économiques de la pandémie. Quand le Canada bâtit, le Canada grandit. ».

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant qu'insulaires, la communauté est tout pour nous, et c'est pourquoi le soutien aux collectivités de l'Île est important pour notre gouvernement. Les résidents de Tyne Valley ont fait leur part et nous sommes fiers de faire la nôtre, alors que nous travaillons ensemble, pour rebâtir la pierre angulaire de la communauté et des environs. Aujourd'hui, nous investissons dans plus qu'un nouvel aréna et centre d'événements; nous investissons dans la communauté. Nous investissons dans les résidents de l'Île-du Prince-Édouard maintenant et pour les générations à venir. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement du Canada a investi plus de 324 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructures dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-949-1759, [email protected]; Jill Edwards, Agente principale des communications, Ministère des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, 902-213-3059, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca