Les résidents de Tyendinaga, Stone Mills et Tweed bénéficieront de routes neuves ou améliorées et du remplacement d'un pont

TYENDINAGA, ON, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Des réseaux modernes et fiables de routes et de ponts sont essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens, tout en améliorant leur qualité de vie et en favorisant la croissance des collectivités.

Aujourd'hui, Mike Bossio, député de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Daryl Kramp, député provincial de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Rick Phillips, préfet du canton de Tyendinaga, Jo-Anne Albert, mairesse de la municipalité de Tweed, et Eric Smith, préfet du canton de Stone Mills et préfet du comté de Lennox et Addington, ont annoncé un financement pour trois projets de remplacement de routes et d'un pont dans l'Est de l'Ontario.

Dans le canton de Tyendinaga, un nouveau carrefour giratoire sera construit à l'intersection du chemin Deseronto et du chemin Belleville, en collaboration avec le comté de Lennox et Addington. Le carrefour giratoire améliorera la fluidité de la circulation et la sécurité des chauffeurs tout en faisant la promotion du transport actif sécuritaire.

À Tweed, le pont Boundary, qui est fermé depuis 2018, sera remplacé par une nouvelle superstructure à une voie, ce qui permettra de rétablir un lien essentiel dans le réseau routier municipal. Ce projet améliorera la sécurité des chauffeurs et réduira les délais d'intervention des véhicules d'urgence dans la collectivité.

Dans le canton de Stone Mills, des tronçons des rues Durham et Brock seront élargis et remplacés par de l'asphalte, des bordures et des trottoirs neufs, ce qui permettra d'améliorer l'état des routes et la sécurité des véhicules, des piétons et des cyclistes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,4 millions de dollars pour les coûts admissibles de ces trois projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario consacre plus de 1,4 M$ à ces trois projets. Le canton de Tyendinaga, en collaboration avec le comté de Lennox et Addington, investit plus de 105 000 $ alors que la contribution de la municipalité de Tweed s'élève à plus de 295 000 $ et celle du canton de Stone Mills à plus de 186 000 $.

« L'amélioration des infrastructures de transport du Canada contribue à assurer la circulation efficace des personnes et des marchandises et à favoriser la croissance et la prospérité à long terme des collectivités. Une fois terminés, ces importants projets de routes et de pont dans le canton de Tyendinaga, à Tweed et à Stone Mills permettront d'améliorer la sécurité et l'efficacité des routes pour les résidents et les visiteurs. »

Mike Bossio, député de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Lorsque nous investissons dans les infrastructures, nous créons des emplois et faisons croître l'économie, façonnant ainsi l'avenir des familles ontariennes qui travaillent fort. Notre économie, nos collectivités et nos familles dépendent toutes de bonnes infrastructures. Nos investissements dans ces trois projets importants permettront aux gens de se déplacer plus rapidement et en toute sécurité, ce qui les aidera à passer plus de temps avec leurs amis et leur famille. »

Daryl Kramp, député provincial de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario



« En tant que préfet du canton de Tyendinaga, j'aimerais remercier notre député, Mike Bossio et notre député provincial Daryl Kramp pour leur appui dans la réalisation de ce projet. De nombreux accidents se sont produits à cette intersection dans le passé et la construction d'un carrefour giratoire le rendra plus sécuritaire pour notre population locale et le grand public. J'aimerais également remercier le personnel et les membres du Conseil d'avoir contribué à la réalisation de ce projet. »

Rick Phillips, préfet du canton de Tyendinaga

« Cet investissement permettra d'améliorer le trajet matinal des résidents du village pour se rendre au travail, la sécurité des piétons entre leur maison et l'école ainsi que la mobilité des personnes qui souhaitent explorer le village par d'autres moyens de déplacement. Le Canton tient à remercier les deux ordres de gouvernement d'avoir reconnu la nécessité d'investir dans les collectivités rurales. Je peux vous assurer que nous utiliserons les ressources financières de manière efficace. »

Eric Smith, préfet du canton de Stone Mills et préfet du comté de Lennox et Addington

« Je suis ravie d'apprendre cette annonce de financement au titre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour le pont Boundary à Hawkins Bay. C'est une excellente nouvelle! Notre municipalité rurale fait face à un défi unique en matière d'infrastructure, car nous devons entretenir 52 ponts et ponceaux pour les résidents. L'accessibilité est une priorité pour notre Conseil et nous apprécions l'appui de nos partenaires fédéraux et provinciaux. »

Jo-Anne Albert, mairesse de Tweed

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et du Nord, comme des installations pour assurer la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et une meilleure connectivité à large bande.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Elles comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Elles comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du . L'investissement fédéral dans le cadre de la nouvelle entente avec l' Ontario pour le plan d'infrastructure Investir dans le Canada totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques; le transport en commun; les infrastructures vertes, ainsi que les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

pour le plan d'infrastructure totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques; le transport en commun; les infrastructures vertes, ainsi que les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives. La part de l' Ontario par projet sera d'au maximum 33,33 %, soit environ 10,2 milliards de dollars.

