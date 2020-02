Les résidents de Stratford bénéficieront de nouvelles infrastructures de transport en commun et de nouveaux autobus accessibles

STRATFORD, ON, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun soutiennent des services de transport efficaces, abordables et durables qui aident les résidents de Stratford à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Randy Pettapiece, député provincial de Perth--Wellington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Dan Mathieson, maire de la Ville de Stratford, ont annoncé aujourd'hui le financement de dix projets de transport en commun dans la ville.

Tous les projets visent à améliorer le parc de véhicules de transport en commun de Stratford ainsi que les infrastructures connexes. On remplacera de vieux véhicules par cinq nouveaux autobus conventionnels et deux autobus de transport adapté, ce qui permettra d'améliorer l'accessibilité, la fiabilité et la sécurité du réseau pour les usagers. Un autobus supplémentaire sera acheté pour répondre à la demande croissante en matière de transport en commun dans la ville. Les trajets d'autobus seront également améliorés grâce à l'installation de 8 nouveaux abribus accessibles.

Les véhicules de transport en commun de Stratford seront équipés d'un système automatisé d'information vocale et visuelle qui avertira les passagers à l'approche de chaque arrêt. Les usagers du transport en commun pourront également suivre la position de leur autobus grâce à une application de téléphone intelligent d'arrivée en temps réel.

Afin de favoriser une augmentation du nombre d'usagers le dimanche et d'améliorer l'accessibilité du réseau de transport en commun, la Ville de Stratford pilotera la conception de nouvelles lignes d'autobus à l'aide d'une application pour l'offre de services « sur demande ». Le dimanche, les usagers du transport en commun pourront demander à embarquer et à descendre à certains arrêts en utilisant une application pour téléphone intelligent ou en accédant à internet à partir de leur téléphone ou d'un ordinateur.

L'ensemble de ces investissements permettra d'offrir aux résidents un service d'autobus plus accessible et plus fiable.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario consacre environ 1,4 million de dollars à ces projets, tandis que la Ville de Stratford leur alloue plus de 1 million de dollars.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des réseaux de transport en commun modernes et accessibles pour bâtir des collectivités saines. De nombreux résidents de Stratford comptent chaque jour sur le transport en commun pour accéder aux services locaux et se déplacer dans la région, et ces investissements permettront d'améliorer l'accessibilité et la fiabilité des services d'autobus. Nous travaillons avec nos partenaires pour mettre en place un meilleur réseau de transport en commun qui aide à créer des collectivités plus propres et plus saines où il fait bon vivre pour nos enfants et petits-enfants. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Stratford aura huit nouveaux autobus et de nouveaux abribus, et créera un nouveau service de transport sur demande en ligne pour les usagers. L'investissement de l'Ontario, qui totalise environ 1,4 million de dollars, ainsi que de nos partenaires de Stratford et du gouvernement fédéral, aidera les usagers du transport en commun à se déplacer beaucoup plus rapidement en ville. Ce nouveau service de transport en commun aidera les gens à se rendre à destination : au travail, à l'école, aux magasins, chez le médecin ou à d'autres rendez-vous, ou encore à se déplacer dans Stratford ou à se rendre à la maison pour rejoindre leur famille. »

Randy Pettapiece, député provincial de Perth--Wellington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario.

« Il s'agit d'un investissement significatif dans notre collectivité, qui aidera non seulement à moderniser notre parc de véhicules de transport en commun, mais aussi à améliorer l'ensemble des services de transport en commun pour tous les usagers de Stratford. De nouveaux autobus, des abribus supplémentaires et un projet pilote novateur de services sur demande permettront de rendre le transport en commun plus accessible, plus confortable et plus pratique dans notre ville. »

Dan Mathieson, maire de la Ville de Stratford

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario alloue près de 1,4 million de dollars à dix projets de transport en commun à Stratford.

alloue près de 1,4 million de dollars à dix projets de transport en commun à Stratford. À ce jour, la province a proposé plus de 350 projets et continue à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour obtenir les approbations nécessaires dans le cadre de ce programme. L' Ontario s'est engagé à investir 144 milliards de dollars dans les infrastructures de la province sur une période de dix ans. Utilisez la carte Ontario construit pour trouver des projets dans votre collectivité.

Produit connexe

Document d'information



Les résidents de Stratford bénéficieront de nouvelles infrastructures de transport en commun et de nouveaux autobus accessibles

Un financement conjoint fédéral-provincial-municipal alloué dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera 10 projets de transport en commun à Stratford, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario consacre environ 1,4 million de dollars à ces projets, tandis que la Ville de Stratford leur alloue plus de 1 million de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / Autre Ajout d'un autobus conventionnel en 2019 L'ajout d'un autobus conventionnel accessible de 40 pieds augmentera la capacité du réseau de transport en commun de Stratford. Le nouveau véhicule sera entièrement accessible aux personnes handicapées. 228 000 $ 189 981 $ 152 019 $ Remplace-ment d'un autobus conventionnel en 2019 Le remplacement d'un vieux véhicule par un nouvel autobus entièrement accessible. 228 000 $ 189 981 $ 152 019 $ Remplace-ment d'autobus (2) en 2020 L'achat de 2 nouveaux autobus permettra d'améliorer la fiabilité et l'accessibilité du transport en commun, en plus de réduire les coûts d'entretien pour la Ville. 456 001 $ 379 962 $ 304 038 $ Remplace-ment d'un autobus de transport adapté en 2020 Le remplacement d'un vieil autobus de transport adapté permettra d'améliorer la fiabilité du transport en commun, en plus de réduire les coûts d'entretien et de carburant pour la Ville. Le nouveau véhicule sera muni d'une rampe d'accès et d'une plateforme élévatrice modernisées, rendant ainsi l'autobus entièrement accessible aux personnes handicapées. 40 000 $ 33 330 $ 26 670 $ Remplace-ment d'autobus (2) en 2021 L'achat de 2 nouveaux autobus permettra d'améliorer la fiabilité et l'accessibilité du transport en commun, en plus de réduire les coûts d'entretien pour la Ville. 456 001 $ 379 962 $ 304 038 $ Remplace-ment d'un autobus de transport adapté en 2021 Le remplacement d'un vieil autobus de transport adapté permettra d'améliorer la fiabilité du transport en commun, en plus de réduire les coûts d'entretien et de carburant pour la Ville. Le nouveau véhicule sera muni d'une rampe d'accès et d'une plateforme élévatrice modernisées, rendant ainsi l'autobus entièrement accessible aux personnes handicapées. 40 000 $ 33 330 $ 26 670 $ Logiciel pour le projet pilote de transport en commun sur demande en 2019 Afin de fournir un service rapide et de meilleure qualité, avec la possibilité d'augmenter le nombre de passagers le dimanche, on procédera à la conception d'un système d'itinéraires fixes pour le service du dimanche en utilisant un système électronique de services « sur demande ». Les usagers du transport en commun pourront demander à embarquer et à descendre à certains arrêts sélectionnés en utilisant une application pour téléphone intelligent ou en accédant à internet à partir de leur téléphone ou d'un ordinateur. 20 000 $ 16 665 $ 13 335 $ Ajout d'arrêts d'autobus et d'abribus accessibles en 2020 L'installation d'abribus à 8 nouveaux endroits permettra d'améliorer la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun existant et futur en fournissant aux usagers un endroit où se mettre à l'abri des intempéries, conformément à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. De plus, ces arrêts supplémentaires amélioreront l'accès au réseau de transport en commun et sa capacité. 60 000 $ 49 995 $ 40 005 $ Mise à niveau des systèmes de transport intelligents en 2019 Les véhicules de transport en commun de Stratford seront équipés d'un système de positionnement global (GPS) modernisé comprenant un système automatisé d'information vocale et visuelle qui avertira les passagers à l'approche de chaque arrêt. La technologie de localisation automatique des véhicules (AVL) permettra aux chauffeurs d'autobus et aux usagers du transport en commun de suivre la position de leur autobus à l'aide d'une application de téléphone intelligent d'arrivée en temps réel. 80 000 $ 66 660 $ 53 340 $ Système de boîtes de perception en 2020 Le remplacement de l'actuel système de boîtes de perception pour le transport en commun par une version à jour permettra à Stratford Transit de mieux saisir les données concernant l'achalandage et les recettes, qui serviront à améliorer la prestation des services. 70 000 $ 53 328 $ 46 673 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets Ontario construit

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure, [email protected]; Mike Beitz, Responsable des communications municipales, Ville de Stratford, 519-271-0250, poste 372, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

