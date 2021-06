STATION DE TRAITEMENT D'EAU DE BUFFALO POUND, SK, le 8 juin 2021 /CNW/ - Partout, les Canadiens ont ressenti l'impact de la COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Le Canada et la Saskatchewan ont travaillé ensemble pour assurer la santé et la sécurité, soutenir les familles et les entreprises, et soutenir les économies locales. Les investissements dans les infrastructures de la Saskatchewan au cours de cette période exceptionnelle sont l'occasion de créer de bons emplois, d'améliorer les services publics essentiels et de rendre les collectivités plus durables et plus résilientes à long terme.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial des Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé un financement de plus de 222,83 millions de dollars dans le cadre d'un programme conjoint pour soutenir un projet de renouvellement des infrastructures de la station de traitement d'eau de Buffalo Pound. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de Sandra Masters, mairesse de Regina, de Fraser Tolmie, maire de Moose Jaw, et de Dale Schoffer, président de la Buffalo Pound Water Treatment Corporation.

La station de traitement d'eau de Buffalo Pound, mise en service en 1955, fournit de l'eau potable à plus de 260 000 personnes vivant à Regina, à Moose Jaw et dans d'autres localités de la région, soit près du quart de la population de la Saskatchewan. Entre autres travaux, le projet de renouvellement permettra de moderniser la station de traitement principale, les stations de pompage et les réservoirs. Il permettra de rajeunir cette importante installation afin de répondre à la demande d'eau potable prévue dans la région pour les décennies à venir.

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 89,13 millions de dollars, et les exigences de consultation des Autochtones doivent être respectées avant le versement des fonds. Le gouvernement de la Saskatchewan fournit plus de 74,26 millions de dollars pour les coûts admissibles du projet. La Buffalo Pound Water Treatment Corporation, qui appartient aux villes de Regina et de Moose Jaw, verse plus de 59,42 millions de dollars dans le cadre du programme et est responsable de tous les coûts supplémentaires.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui, renforcé par un financement fédéral de plus de 89,1 millions de dollars, fait en sorte que les citoyens de Regina, de Moose Jaw et de plusieurs autres collectivités auront accès à des services d'eau potable fiables pour les années à venir. C'est ainsi que nous bâtissons des collectivités plus vertes, plus saines et plus résilientes. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial des prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 74 millions de dollars dans le renouvellement de la station de traitement d'eau de Buffalo Pound. L'investissement dans cette installation permettra non seulement de créer des emplois et de soutenir l'économie locale, mais aussi de faire en sorte que Buffalo Pound continue de fournir une eau potable sûre et propre aux centaines de milliers de résidents et d'entreprises de la Saskatchewan dans les régions de Regina et de Moose Jaw pendant des décennies. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Le projet de renouvellement de la station de traitement d'eau de Buffalo Pound permet d'investir dans la viabilité à long terme de l'installation et d'assurer une source d'eau potable sûre et fiable à tous les résidents de Regina. Je remercie le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan pour leurs importantes contributions dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Cet investissement stimulera la croissance démographique et économique au cours des trois prochaines décennies. »

Sandra Masters, mairesse de Regina

« Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial de s'être associés à la Ville de Moose Jaw et à la Ville de Regina pour renouveler la station de traitement d'eau de Buffalo Pound. Grâce à ces améliorations et à l'installation par notre ville d'une nouvelle ligne de transmission vers notre réservoir de service élevé, les habitants de Moose Jaw et des collectivités voisines peuvent être assurés d'une distribution efficace et efficiente d'eau potable. Cet investissement de plusieurs millions de dollars élimine la nécessité d'augmenter les tarifs des services publics à l'avenir en raison de la modernisation de la station de traitement d'eau de Buffalo Pound. »

Fraser Tolmie, maire de Moose Jaw

« Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que la Ville de Regina et la Ville de Moose Jaw, propriétaires de la station de traitement d'eau de Buffalo Pound, d'avoir reconnu que ce renouvellement de l'infrastructure est essentiel pour assurer la pérennité de la station. Votre soutien financier permettra aux résidents de Regina et de Moose Jaw et de la région, ainsi qu'aux clients de la station de traitement d'eau de Buffalo Pound, d'avoir accès à une eau fiable et de grande qualité pendant les 30 prochaines années. »

Dale Schoffer, président de la Buffalo Pound Water Treatment Corporation

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce montant, 26,9 milliards de dollars servent à soutenir les infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 2 milliards de dollars dans plus de 520 projets d'infrastructure en Saskatchewan dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected]; Dan Palmer, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Communications, 306-787-7151, [email protected]; Relations avec les médias, Ville de Regina, 306-777-7486, [email protected]; Craig Hemingway, Ville de Moose Jaw, 306-694-4406, [email protected]; Virginia Wilkinson, Buffalo Pound Water Treatment Corporation, 306-530-9862, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca