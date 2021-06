PORT HAWKESBURY, NS, le 18 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Transport actif, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines, et Brenda Chisholm-Beaton, mairesse de Port Hawkesbury, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la création d'un réseau de voies de transport actif sûres et conviviales autour de la municipalité.

Le réseau comprendra environ sept kilomètres de voies de transport actif, de sentiers et de traverses dans les secteurs suivants :

Raccordement au secteur riverain (2,5 km)

Raccordement de la promenade MacQuarrie (1 km)

Destination rue Reeves (0,7 km)

Raccordement à la Route bleue - Tamarac (0,5 km)

Raccordement au secteur Est de la municipalité (2,3 km)

L'objectif est d'offrir aux usagers de tous âges et de toutes capacités d'autres options de déplacement sûres, accessibles, durables et respectueuses de l'environnement. Le projet permettra également de relier la municipalité à la Route bleue de la Nouvelle-Écosse afin de faciliter l'accès aux commodités et aux attractions locales.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 1 million de dollars au projet, tandis que la contribution de la municipalité de Port Hawkesbury s'élève à plus de 800 000 $.

Citations

« Cette pandémie mondiale a mis en évidence la nécessité pour tous les Canadiens de rester en bonne santé, tant physiquement que mentalement. Les options de transport actif comme celles que nous annonçons aujourd'hui aideront les résidents à rester en forme, en plus de soutenir les efforts que nous déployons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tandis que nous reconstruisons mieux et que nous devenons plus inclusifs, le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et plus résilientes. »

Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Avec ces nouvelles options de transport propre, davantage de gens pourront aller dehors et bouger d'une façon qui favorise une meilleure santé et un environnement plus propre. Ces nouvelles options favoriseront une collectivité saine et attirera des visiteurs qui recherchent un mode de vie actif. »

L'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Améliorer les options de transport actif sûres et accessibles aide à réduire les émissions en encourageant les gens à laisser leurs voitures à la maison. »

L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Transport actif, au nom du ministre de l'Énergie et des Mines, l'honorable Chuck Porter

« Notre conseil sait qu'une collectivité active est une collectivité plus saine. Ces sept kilomètres de liens de transport actif permettront à plus de citoyens et de visiteurs de profiter des entreprises, des espaces verts, du secteur riverain et des secteurs résidentiels de notre ville, en plus d'ajouter encore plus d'options pour mener un mode de vie sain et actif, peu importe leur âge ou leur niveau d'habileté. »

Brenda Chisholm-Beaton, mairesse de Port Hawkesbury

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 911 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

