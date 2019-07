Les résidents de Pelly Crossing bénéficieront de meilleures infrastructures sociales et de meilleurs services d'approvisionnement en eau

PELLY CROSSING, YK, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les infrastructures locales, comme les installations sociales et les services d'approvisionnement en eau, pour assurer aux gens du Yukon des collectivités dynamiques, saines et inclusives où chacun a la possibilité de réussir.

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, et Sharon Nelson, chef de la Première Nation Selkirk, ont annoncé un financement pour trois projets d'infrastructure locaux à Pelly Crossing.

L'un des projets comprendra la conception et la construction d'une nouvelle piscine pour remplacer celle qui existe. Cette installation récréative favorisera un mode de vie sain et actif dans la collectivité et offrira un endroit où les amis et les familles pourront se réunir.

Un autre projet important pour la communauté consiste en la construction du nouveau centre de développement de la petite enfance de la Première Nation Selkirk, qui permettra d'offrir des services de garderie aux enfants âgés de 12 mois à 8 ans de Pelly Crossing.

De plus, l'amélioration de la station de traitement de l'eau Taraw et l'installation de nouvelles conduites d'eau dans le lotissement Jon Ra permettra d'approvisionner en eau courante les maisons existantes ainsi que les nouveaux lotissements pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,1 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du Fonds des petites collectivités (FPC) et du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon versera plus de 3,7 millions de dollars pour ces projets.

Citations

« Il est essentiel de veiller à ce que les gens du Yukon disposent d'importantes installations récréatives et éducatives et de services d'eau modernes pour assurer un avenir sain et durable aux collectivités. Les projets d'infrastructure dans Pelly Crossing contribueront à assurer le bien-être des résidents et des visiteurs pour les générations à venir. »

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes très enthousiastes à l'égard de ces importants projets dans la collectivité de Pelly. Un nouveau centre de développement de la petite enfance et une nouvelle piscine extérieure sont des installations importantes de rassemblement des jeunes de Pelly et de l'ensemble de la communauté. De plus, la mise à niveau des systèmes de distribution d'eau potable améliore la qualité de vie des résidents et ouvre la voie à de futures possibilités d'aménagement de terrains. J'ai hâte de voir ces projets progresser et d'apprendre à quel point ils transforment la vie de la communauté. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« Investir dans nos infrastructures est une priorité pour notre administration. Ces services sont importants pour nos résidents et notre communauté. La Première Nation Selkirk est déterminée à honorer ses enfants en veillant à ce qu'ils disposent d'installations sécuritaires pour grandir et s'épanouir. »

Sharon Nelson, Chef de la Première Nation Selkirk

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés au soutien des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.



26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

.

2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et du Nord, comme des installations pour assurer la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et une meilleure connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés par l'entremise du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de promouvoir la sécurité énergétique dans les territoires.



4 milliards de dollars pour appuyer les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du Canada , qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du , qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle, et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Produit connexe

Document d'information

Les résidents de Pelly Crossing bénéficieront de meilleures infrastructures sociales et de meilleurs services d'approvisionnement en eau

Le financement conjoint fédéral-territorial accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera trois projets, dont l'amélioration des infrastructures de loisirs et de l'eau.

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,1 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du Fonds pour les petites collectivités (FPC), du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon verse une contribution de plus de 3,7 millions de dollars pour ces projets.

Renseignements sur le projet : Nom du projet Lieu Fonds Détails du projet Financement fédéral Financement territorial Centre de développement de la petite enfance de la Première Nation de Selkirk Première Nation de Selkirk FPC Construction d'un nouveau centre de développement de la petite enfance à Pelly Crossing. 1 125 000 $ 375 000 $ Distribution d'eau à Pelly Crossing - lotissement Jon Ra Première Nation de Selkirk Volet Infra. vertes Le projet comprend l'installation de nouvelles conduites d'eau, fournissant des services d'eau courante aux logements existants et aux futurs lotissements dans la collectivité. Les améliorations hors site comprennent des travaux de construction et de réparation de routes liés à l'alimentation en eau et la modernisation de la station de traitement de l'eau de Taraw. 4 771 261 $ 1 590 420 $ Piscine de Pelly Crossing Pelly Crossing Volet ICCR Le projet consiste à concevoir et à construire une nouvelle piscine saisonnière dans la collectivité de Pelly Crossing afin de remplacer la piscine souterraine couverte existante, qui est en mauvais état et qui a atteint la fin de sa vie utile. La nouvelle installation servira à réaménager les infrastructures existantes construites sur place, comme le système de chauffage solaire à eau chaude. Le projet permettra d'améliorer l'accès à des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de qualité dans la collectivité de Pelly Crossing. 2 000 000 $ 685 714 $ Volet ICRN 3 250 000 $ 1 114 285 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Yukon :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/yt-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Le budget de 2019: https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

