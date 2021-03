Les résidents de North Dumfries profiteront d'infrastructures récréatives améliorées

NORTH DUMFRIES, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Bryan May, député de Cambridge, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener--Conestoga, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Sue Foxton, mairesse de North Dumfries, ont annoncé un financement conjoint pour l'amélioration d'installations récréatives extérieures dans le canton de North Dumfries.

Le gouvernement du Canada investit plus de 525 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario y alloue plus de 437 000 $ au projet, et le canton de North Dumfries y consacre plus de 350 000 $ au total.

Financer ces trois projets permettra d'améliorer les installations récréatives extérieures des parcs Victoria, Cowan et Schmidt. Ces projets consistent à créer de nouveaux terrains de tennis au parc Schmidt afin de répondre à la demande croissante d'installations de tennis modernes, à améliorer les terrains de baseball des parcs Victoria et Schmidt grâce à la modernisation de l'éclairage, des filets et des clôtures, et à rendre les toilettes publiques plus accessibles dans les trois parcs.

Une fois terminés, ces projets amélioreront la qualité et la sûreté des installations récréatives de la collectivité, tout en permettant aux résidents et aux futurs visiteurs de profiter d'un plus grand choix d'installations récréatives extérieures modernes et accessibles.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Je suis heureux que notre étroite collaboration avec l'Ontario et North Dumfries permette à ces projets d'aller de l'avant. Grâce à ces espaces récréatifs et communautaires améliorés, les résidents et les visiteurs de la région pourront profiter d'espaces extérieurs accessibles et d'installations récréatives accueillantes pendant des décennies. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Bryan May, député de Cambridge, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureux que l'Ontario continue de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pour soutenir les infrastructures communautaires de notre région. Cet investissement permettra d'améliorer directement les installations récréatives qui sont très appréciées des résidents locaux et qui soutiennent notre économie. »

Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener--Conestoga, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'achèvement de ces trois projets représente des initiatives importantes pour notre collectivité, car nous élargissons et améliorons l'éventail des installations récréatives dont nos résidents peuvent profiter. Le soutien financier du gouvernement de l'Ontario et du gouvernement fédéral en tant que partenaires de projets communautaires permet d'améliorer la qualité de vie de nos résidents et contribue à façonner des communautés saines. »

Sue Foxton, mairesse du canton de North Dumfries

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtre et musées).

Produit connexe

Document d'information

Les résidents de North Dumfries profiteront d'infrastructures récréatives améliorées

Renseignements sur le projet :

Nom du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

du

bénéficiaire Amélioration du

champ intérieur du

terrain de baseball

et de l'éclairage

(parcs Victoria et

Schmidt) Le projet prévoit le

nivellement du champ

intérieur, la mise à niveau de

la clôture, le remplacement

des filets de protection, l'ajout

de pistes d'avertissement,

ainsi que l'installation de

nouveaux lampadaires, de

commandes programmables

et de conduits électriques.

Ces travaux amélioreront la

qualité et la sécurité des

terrains de baseball

à North Dumfries. 265 491 $ 221 221 $ 177 016 $ Installation de trois

courts de tennis

munis d'un

éclairage par le haut (parc Schmidt) Le projet procurera trois

nouveaux courts de tennis

aménagés munis d'un

éclairage par le haut, de filets

et d'une clôture. Les

nouveaux courts répondront à

la demande croissante en

matière d'installations de

tennis à North Dumfries. 151 482 $ 126 222 $ 101 001 $ Réfection des

toilettes des parcs (parcs Victoria,

Cowan et Schmidt) Le projet prévoit l'installation

de nouveaux revêtements de

sol, de carreaux muraux et

d'accessoires de salle de bain

dans les toilettes de trois

parcs de North Dumfries. Le

raccordement aux services

d'eau et d'égout municipaux

sera aussi amélioré, et

l'extérieur des toilettes sera

repeint. Ces travaux

amélioreront l'accès aux

toilettes pour les visiteurs. 108 160 $ 90 124 $ 72 116 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

