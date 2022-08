MONCTON, NB, le 23 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Greg Turner, député de Moncton-Sud, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Bryan Butler, maire adjoint de Moncton, ont annoncé un financement conjoint de plus de $22 millions de dollars pour un projet de gestion des eaux pluviales et usées et un projet de ventilation dans une école à Moncton.

Grâce à ce financement, la Ville de Moncton installera un système de dérivation des eaux pluviales qui séparera l'égout de trois rues au cœur du centre-ville. Les rues Lutz, Westmorland et Robinson seront entièrement reconstruites après ces travaux d'amélioration, et les lignes de communication et d'alimentation en électricité existantes seront enterrées afin d'améliorer la fiabilité durant les tempêtes de verglas. Ce projet embellira le centre-ville de Moncton, améliorera la capacité de la Ville à gérer les eaux usées et les eaux pluviales et accroîtra l'accès des résidents à l'eau potable.

De plus, les élèves et le personnel de l'école Forest Glen jouiront d'un air plus pur grâce à l'installation de ventilateurs verticaux qui traitent au préalable l'air extérieur acheminé aux salles de classe. Des améliorations seront également apportées aux systèmes de contrôle automatique de l'école afin de centraliser les contrôles, ce qui devrait améliorer l'efficacité énergétique.

Le gouvernement du Canada investira plus de 9,2 millions de dollars au total dans les deux projets. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick versera plus de 7,2 millions de dollars, et la Ville de Moncton versera quant à elle plus de 5,6 millions de dollars.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont des investissements dans des collectivités fortes et durables. Les améliorations qui seront apportées aux systèmes de gestion des eaux usées du centre-ville de Moncton et les améliorations au système de ventilation de l'école Forest Glen favorisent une collectivité plus saine. Ces projets sont importants pour aider les économies locales à croître et les collectivités à s'épanouir. »

L'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous connaissons une croissance sans précédent dans la région du Grand Moncton. Ces améliorations nous permettront de disposer des infrastructures fiables de distribution d'eau et de traitement des eaux usées qui soutiendront cette croissance tout en atténuant les risques associés aux changements climatiques. »

Greg Turner, député provincial de Moncton-Sud, au nom de l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Nous travaillons sans relâche sur un plan pour la croissance continue au centre-ville. Nous devons disposer des infrastructures adéquates pour aller de l'avant avec la densification de ce secteur de la ville. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial de leur soutien continu pour des projets qui n'ont pas toujours la plus grande visibilité, mais qui jouent un rôle essentiel dans l'avenir de notre ville. »

Bryan Butler, maire adjoint de Moncton

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada vient des volets Infrastructures vertes et Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

vient des volets Infrastructures vertes et Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, plus de 7,9 milliards de dollars en financement issu du plan Investir dans le Canada ont soutenu des projets d'infrastructure axés sur l'énergie verte et la résilience à la COVID-19 partout au pays.

ont soutenu des projets d'infrastructure axés sur l'énergie verte et la résilience à la COVID-19 partout au pays. Le gouvernement du Canada a investi plus de 339 millions de dollars dans plus de 200 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 339 millions de dollars dans plus de 200 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à surmonter des difficultés complexes auxquelles sont confrontés les Canadiens chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales visant notre eau et nos terres.

aide à surmonter des difficultés complexes auxquelles sont confrontés les Canadiens chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales visant notre eau et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

