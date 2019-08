Les résidents de London profiteront d'améliorations des infrastructures de transport en commun et de transport actif

LONDON, ON, le 23 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures locales de transport en commun et de transport actif jouent un rôle clé dans le soutien de services de transport efficaces, abordables et durables qui aident les gens de London et leurs familles à se rendre au travail, à l'école et vers les services essentiels à temps et en sécurité, puis à rentrer chez eux à la fin d'une longue journée.

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord et Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Ed Holder, maire de London, ont annoncé aujourd'hui un financement visant dix projets de transport en commun et d'infrastructure de transport actif dans la ville.

Plusieurs des projets portent sur l'amélioration des routes et des infrastructures de transport en commun, y compris de nouveaux autobus, des voies et des carrefours de transport en commun, des intersections, des trottoirs et des pistes cyclables. Les gens de London qui utilisent le transport en commun bénéficieront de nouveaux abribus ainsi que de l'ajout de 31 nouveaux autobus au diesel, d'un service express élargi et de meilleures connexions avec les lignes actuelles et le corridor de transport en commun rapide proposé. Les usagers du transport en commun et les résidents bénéficieront d'une sécurité accrue, de déplacements plus courts et d'une fiabilité du service améliorée grâce à de nouveaux feux de circulation intelligents équipés de capteurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 123 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario verse plus de 103 millions de dollars pour les projets, tandis que la Ville de London verse plus de 82 millions de dollars.

« L'amélioration du transport en commun aide nos collectivités à fournir des services efficaces et fiables qui transforment la façon dont les gens de London vivent, se déplacent et travaillent. Les projets annoncés aujourd'hui fourniront aux résidents et aux navetteurs les infrastructures nécessaires pour se déplacer dans la collectivité en toute sécurité. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont nous travaillons à bâtir des infrastructures plus solides et plus durables qui serviront les collectivités maintenant et à l'avenir. »

Peter Fragiskatos, député de London-Nord-Centre, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures de transport en commun aident à bâtir des collectivités durables, favorisent la croissance économique et renforcent la classe moyenne. Les projets que nous soulignons aujourd'hui amélioreront les services de transport en commun et les options de transport actif, en privilégiant des moyens plus sains et plus sûrs pour les navetteurs de se rendre à destination. »



Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement représente le plus important projet d'infrastructure de l'histoire de London; il permettra d'améliorer la mobilité de tous les résidents de London, quel que soit leur moyen de transport. De plus, ces dix projets liés au transport en commun favoriseront la croissance de l'emploi et l'amélioration de la sécurité routière. Après des années de désaccord et de reports, London va finalement de l'avant. »

Ed Holder, maire de la Ville de London

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, y compris 5 milliards de dollars disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

.

Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement appuient des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars sont disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Les résidents de London profiteront d'améliorations des services de transport en commun et des infrastructures des routes locales

Un financement conjoint fédéral-provincial-municipal dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera 10 projets d'amélioration des infrastructures de transport en commun et de transport actif.

Le gouvernement du Canada investit plus de 123 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures de transport en commun. Le gouvernement de l'Ontario verse plus de 103 millions de dollars, tandis que la Ville de London verse plus de 79,9 millions de dollars pour ces projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Détails du le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/ autre Lien vers London Est Ce projet consiste à élargir la route pour aménager des voies réservées aux autobus entre le centre-ville et le Collège Fanshawe et le passage supérieur du pont Highbury, à installer des feux de circulation intelligents avec capteurs prioritaires et vidéo le long de la voie de transport en commun, ainsi qu'à aménager de nouvelles installations cyclables et un carrefour pour le Collège Fanshawe. Les résidents et les navetteurs profiteront de la réduction des retards aux intersections, de la réduction des temps de déplacement et de l'amélioration des installations cyclables. 41 680 000 $ 34 729 860 $ 27 790 140 $ Passage inférieur de la rue Adelaide - liens de transport actif Ce projet comprend l'aménagement de sentiers polyvalents des deux côtés de la rue Adelaide ainsi que d'une piste cyclable au sud du passage inférieur de l'avenue Central. Les résidents et les navetteurs bénéficieront de meilleures connexions aux arrêts d'autobus de la rue Adelaide et du futur transport en commun rapide de la rue Oxford. 6 034 692 $ 5 028 407 $ 4 023 630 $ Feux de circulation intelligents Ce projet consiste à transformer les intersections de la ville en un réseau de communication à large bande, à améliorer le système de gestion des feux de circulation afin d'y inclure la priorité des feux de circulation basée sur le GPS, et à construire un centre de gestion de la circulation. Les résidents et les navetteurs bénéficieront d'une fiabilité accrue du transport en commun et d'une meilleure surveillance de la durée des déplacements le long des principaux corridors. 7 800 000 $ 6 499 350 $ 5 200 650 $ Downtown Loop Ce projet comprend l'amélioration du paysage urbain, l'aménagement de nouvelles stations de transport en commun et de pistes cyclables, et l'ajout de nouveaux feux de circulation intelligents avec priorité afin de réduire les retards aux intersections et la durée des déplacements. Les navetteurs et tous les résidents bénéficieront d'une circulation, d'une sécurité, d'une accessibilité et d'une fiabilité accrues, ainsi que de meilleures connexions aux gares d'autobus de Via Rail et de Greyhound. 11 280 000 $ 9 399 060 $ 7 820 940 $ Dundas Place, promenade Thames Valley - lien de transport actif Ce projet comprend la réfection d'une section de la rue Dundas pour améliorer les trottoirs et aménager des voies cyclables. Les cyclistes et les piétons bénéficieront de liaisons améliorées entre la promenade Thames Valley et les arrêts de transport en commun avoisinants le long du Downtown Loop, du corridor de transport en commun rapide et d'autres routes. 1 600 000 $ 1 333 200 $ 1 066 800 $ Porte d'entrée de Wellington Ce projet comprend la construction d'un nouveau parc-o-bus près de l'autoroute 401, l'élargissement du pont enjambant la rivière Thames pour permettre la circulation et l'aménagement de sentiers polyvalents, l'élargissement de la route entre le centre-ville et l'autoroute 401 pour créer des voies de circulation continues et l'installation de feux de circulation intelligents. Les navetteurs et les résidents bénéficieront d'une réduction des retards aux intersections, de déplacement plus courts et de meilleures infrastructures de transport en commun. 38 120 000 $ 31 763 490 $ 25 416 510 $ Rue Dundas, Old East Village - amélioration du paysage urbain Ce projet revitalisera le corridor de transport en commun en améliorant les liens avec le réseau de transport en commun local et le réseau de transport en commun rapide proposé dans le secteur de la rue Dundas. Les résidents et les navetteurs bénéficieront de boulevards plus larges, de nouveaux aménagements pour les cyclistes et d'un nouvel éclairage pour les piétons le long du corridor de transport en commun rapide. 3 280 000 $ 2 733 060 $ 2 186 940 $ Rue Oxford/ chemin Wharncliffe - amélioration de l'intersection Ce projet permettra de mettre à jour les itinéraires de transport en commun à l'intersection achalandée de la rue Oxford et du chemin Wharncliffe. Les résidents et les navetteurs profiteront des voies de dépassement du transport en commun et d'autres intersections, de l'amélioration des feux de circulation et de l'éclairage, ainsi que de nouveaux trottoirs et de nouvelles pistes cyclables qui offriront des liens directs vers services de transport en commun. 3 520 000 $ 2 933 040 $ 2 346 960 $ Agrandissement du parc d'autobus Ce projet fournira à la London Transit Commission 31 nouveaux autobus diesel de 40 et de 60 pieds. Les résidents bénéficieront d'un service d'autobus express élargi, de correspondances plus directes et d'un service d'autobus amélioré et plus fréquent. 10 080 000 $ 8 399 160 $ 6 720 840 $ Commodités aux arrêts d'autobus Ce projet comprend l'installation de 60 nouveaux abribus munis d'un éclairage et de bancs solaires, ainsi que l'amélioration de l'éclairage aux arrêts d'autobus existants afin d'y installer de nouvelles lampes solaires. 440 000 $ 366 630 $ 293 370 $

