LEWISPORTE, NL, le 29 juill. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Tandis que le pays et la province commencent à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, les deux gouvernements savent à quel point il est important d'investir dans les infrastructures essentielles pour rebâtir en mieux.

Il est essentiel pour la province de prendre des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, et l'annonce d'aujourd'hui constitue un élément clé de ce soutien.

Aujourd'hui, Scott Simms, député de Coast of Bays--Central--Notre Dame, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Betty Clarke, mairesse de la Municipalité de Lewisporte, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration de routes dans la municipalité de Lewisporte.

La Municipalité de Lewisporte effectuera des travaux d'amélioration sur neuf rues, ce qui comprend des travaux de réfection et d'asphaltage. Elle ajoutera également des bordures sur diverses rues.

Ce projet sera avantageux pour les résidents de la collectivité puisqu'on améliorera les infrastructures routières existantes afin d'offrir des conditions de conduite plus sûres.

Le gouvernement du Canada investit plus de 152 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et la Municipalité de Lewisporte allouent chacun plus de 152 000 $ au projet.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures publiques pour que les collectivités rurales de Terre-Neuve-et-Labrador puissent rester saines, fortes et dynamiques. Ces travaux d'amélioration routière faciliteront les déplacements des navetteurs dans ces secteurs puisqu'ils visent à rendre les rues plus sûres et plus fiables, ce qui permettra de diminuer la congestion routière et d'aider les résidents à se rendre à destination. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. Je remercie tous ceux qui ont participé à l'annonce d'aujourd'hui et j'ai hâte de voir ces importantes améliorations dès qu'elles seront terminées. »

Scott Simms, député de Coast of Bays--Central--Notre Dame, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Il est essentiel d'améliorer les routes de notre province. Nous continuons de travailler avec nos homologues fédéraux et municipaux pour nous assurer que les routes de nos petites municipalités, ainsi que nos autoroutes, sont sécuritaires. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« En tant que député provincial du district de Lewisporte - Twillingate, je suis ravi qu'on effectue cet important investissement dans les infrastructures routières de la Municipalité de Lewisporte. Ces améliorations permettront d'offrir des routes sécuritaires et fiables aux résidents et aux visiteurs, et je remercie tous les ordres de gouvernement pour cet engagement envers la région. »

Derek Bennett, député de l'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador pour Lewisporte - Twillingate

« Au nom du conseil, de la direction, du personnel et des résidents de Lewisporte, nous sommes reconnaissants de l'aide financière accordée par le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour ces travaux de réfection essentiels. Nos routes jouent un rôle crucial dans notre développement et notre croissance économiques; elles permettent l'accès à l'emploi, aux soins de santé, aux services d'enseignement et aux loisirs. Neuf rues feront l'objet de travaux de réfection et d'asphaltage indispensables, qui permettront d'améliorer les conditions de conduite pour les résidents et les visiteurs de Lewisporte. En effectuant ces travaux d'entretien essentiels, nous obtiendrons de nombreux avantages puisque nous préserverons nos actifs actuels et réduirons les coûts futurs pour les résidents, les usagers de la route et les contribuables. »

Betty Clarke, mairesse de la Municipalité de Lewisporte

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Emily-Jane Gillingham, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 730-4607, [email protected].ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

