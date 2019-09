Les résidents de la Première Nation de Nipissing profiteront d'une nouvelle route entre Yellek et Duchesnay

PREMIÈRE NATION DE NIPISSING, ON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport modernes pour relier les collectivités et veiller à ce que les Canadiens puissent se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à l'heure et rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Aujourd'hui, Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique, rural a annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'une nouvelle route entre les collectivités de Yellek et de Duchesnay dans la Première Nation de Nipissing.

Le projet consiste à construire une route de 2,1 kilomètres qui comprendra de nouvelles voies latérales, des allées piétonnières et deux ponceaux.

Grâce à cette nouvelle route, les résidents auront un meilleur accès aux installations communautaires et pourront compter sur une voie de transport plus sécuritaire que l'autoroute. Cette nouvelle route permettra également une intervention plus rapide des véhicules d'urgence.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3 308 714 $ dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Ontario y consacrera 808 649 $, tandis que la Première Nation allouera 294 254 $ au projet.

Citations

« L'amélioration des routes permet aux Canadiens d'avoir plus de temps à consacrer à leur famille chaque jour. Une fois achevée, cette nouvelle route dans la Première Nation de Nipissing permettra aux résidents et aux visiteurs de se déplacer de façon plus sécuritaire et plus efficace. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'établissement de liens entre nos collectivités nous rassemble. Cet investissement permettra aux habitants de Yellek et de Duchesnay d'avoir un meilleur accès aux services essentiels et d'améliorer la sécurité communautaire. C'est merveilleux de travailler avec la Première nation de Nipissing pour créer cet investissement de 3,3 millions de dollars dans l'infrastructure communautaire. »

Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming

« Nous sommes très heureux que cet investissement du gouvernement du Canada nous permette de relier les collectivités de Duchesnay et de Yellek. En 2015, nos concitoyens ont identifié ce lien comme une priorité pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité découlant du fait que les deux collectivités n'avaient qu'un seul point d'accès. Cette nouvelle infrastructure essentielle ouvrira également la voie à l'aménagement de terrains et mènera à des services plus centralisés afin d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. »

Scott McLeod, chef de la Première Nation de Nipissing

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Un montant de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir les projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

L'investissement consenti par le gouvernement fédéral dans les collectivités de moins de 5 000 résidents couvre 60 % des coûts totaux.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Monica Granados, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-550-5691, Monica.Granados2@Canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca