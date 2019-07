Les résidents de la Municipalité régionale d'Halifax bénéficieront de la modernisation du réseau de sentiers pédestres et de voies cyclables

HALIFAX, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques sont indispensables pour soutenir le transport actif et la création de collectivités dynamiques.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Rafah DiCostanzo, députée provinciale de la Nouvelle-Écosse pour la circonscription de Clayton Park West, et Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé un financement conjoint de 25 millions de dollars pour le réseau de voies cyclables pour tous âges et capacités du centre régional d'Halifax.

Ce réseau, qui est un élément clé du Plan de mobilité intégrée d'Halifax, comprend 30 kilomètres de pistes cyclables et de sentiers piétonniers. Le projet améliorera la capacité du réseau de transport actif de la région ainsi que l'état physique et l'accessibilité des sentiers. Ces améliorations contribueront à ériger des collectivités plus agréables à habiter, plus dynamiques et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12,5 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures liées au transport en commun du plan d'infrastructure Investir dans le Canada alors que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 8,25 millions de dollars et celle de l'administration de la Municipalité régionale d'Halifax à 4,25 millions de dollars.

« Des options de transport plus sécuritaires et plus flexibles, telles que les voies cyclables, transformeront la façon dont les Haligoniens vivent, se déplacent et travaillent. En appuyant le réseau de voies cyclables pour tous âges et capacités du centre régional d'Halifax, le gouvernement fédéral contribue à ce que Halifax soit un milieu plus vert, plus inclusif et plus agréable pour tous. »

Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Il s'agit d'un investissement important qui améliorera la façon dont nous vivons et dont nous nous déplaçons au sein de nos collectivités. Le réseau représente un investissement dans notre économie verte, qui créera des emplois tout en encourageant les résidents à choisir des moyens de transport propres et sains qui contribuent à les relier à divers endroits et à réduire le nombre d'automobiles sur les routes. »

Rafah DiCostanzo, députée provinciale de la Nouvelle-Écosse pour la circonscription de Clayton Park West

« Les villes qui se soucient de l'environnement et des activités quotidiennes qui contribuent à rendre leurs résidents en meilleure santé, plus heureux et plus branchés sont des endroits qui attirent les gens et où ces derniers veulent demeurer. Ce réseau de pistes cyclables est un élément essentiel du Plan de mobilité intégrée d'Halifax qui nous aidera à atteindre notre objectif de garantir que 30 pour cent des déplacements locaux des résidents seront effectués à pied, à vélo ou en autobus d'ici 2031. »

Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d'Halifax

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport et aux collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport et aux collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars seront investis dans des projets liés au transport en commun, y compris 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissement par la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq grands secteurs :

Main-d'œuvre qualifiée et immigration;



Innovation;



Croissance propre et changements climatiques;



Commerce et investissement;



Infrastructure.

