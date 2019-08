Les résidents de l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de 19 projets d'infrastructure

YELLOWKNIFE, le 13 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques effectués dans les infrastructures publiques, y compris le financement alloué aux infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées, à l'amélioration de routes, d'autoroutes et de sites d'enfouissement de déchets solides, ainsi qu'aux centres communautaires et culturels, jouent un rôle clé en permettant de veiller à ce que les résidents du Nord et leurs familles disposent d'infrastructures modernes et fiables qui répondent à leurs besoins uniques.

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Alfred Moses, ministre des Affaires municipales et communautaires ont annoncé aujourd'hui le financement de 19 projets d'infrastructure dans l'ensemble du territoire.

Les résidents profiteront de la création et de l'amélioration de camps culturels destinés aux gouvernements des communautés autochtones de Gamètì, de Whatì et de Wekweètì, ainsi qu'à Inuvik, pour le Conseil des Gwich'in de Nihtat. Ces nouveaux camps offriront aux membres de ces communautés un lieu pour organiser des activités d'importance culturelle et des rassemblements traditionnels locaux. De plus, des fonds seront alloués à l'amélioration du centre Ko Gocho de Behchoko, et à celle de la tonnelle et du tipi du site historique d'Edhaa, ce qui en prolongera la durée de vie.

Des améliorations apportées à des routes de plusieurs collectivités - dont Fort Simpson, Hay River, Norman Wells, Tuktoyaktuk et Yellowknife - rendront plus fiables les infrastructures routières de l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Les investissements consacrés à des projets d'aménagement de sentiers, de gestion des eaux usées et de gestion des déchets solides profiteront également aux collectivités de l'ensemble du territoire.

Le gouvernement du Canada investit plus de 31,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre de divers volets du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Une contribution de plus de 14,2 millions de dollars est apportée par plusieurs collectivités et différents groupes autochtones.

« Les investissements dans les infrastructures locales - y compris les projets liés à la culture, aux loisirs, aux routes et à l'eau - aident nos collectivités à offrir des services efficaces et fiables aux résidents du Nord. Nous avons là un excellent exemple de ce qui peut être fait lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir des collectivités plus fortes et plus autonomes. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'annonce faite aujourd'hui du financement de 19 projets d'infrastructure communautaire démontre le partenariat continu existant entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada, les gouvernements autochtones des Territoires du Nord-Ouest et les gouvernements communautaires des Territoires du Nord-Ouest pour investir dans des projets d'infrastructure communautaire. Affaires municipales et communautaires continuera de collaborer avec les communautés pour favoriser les possibilités de financement qui répondent aux priorités du Nord. »

L'honorable Alfred Moses, ministre des Affaires municipales et communautaires

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le financement des projets d'infrastructure est conditionnel et il ne sera accordé qu'une fois que le Canada sera convaincu que l'obligation de consulter les groupes autochtones a été respectée.

, le financement des projets d'infrastructure est conditionnel et il ne sera accordé qu'une fois que le sera convaincu que l'obligation de consulter les groupes autochtones a été respectée. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettront d'appuyer les projets d'infrastructure verte, y compris 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Un montant de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir les projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique pour améliorer la sécurité énergétique dans les territoires.



Un montant de 4 milliards de dollars de ce financement servira à financer les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à relier tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a annoncé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à relier tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique des collectivités rurales tire parti des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en cernant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant d'orientation de base pour les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ces investissements comprennent un financement additionnel pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Les résidents de l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront de 19 projets d'infrastructure

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint des administrations fédérale, territoriale et municipales permettra d'appuyer 19 projets dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, en vue d'améliorer des infrastructures routières, des voies navigables, des sites d'enfouissements de déchets solides, des installations de gestion des eaux usées, ainsi que des installations récréatives et culturelles.

Le gouvernement du Canada investit plus de 31,3 millions de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR), du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN) et du volet Infrastructures vertes (IV). Les diverses collectivités, incluant les groupes autochtones, offrent plus de 14,2 millions de dollars en financement.

Nom du projet Bénéficiaire final Fonds Détails du projet Fonds fédéraux Fonds municipaux Autres fonds Camp culturel communautaire de Whatì Gouvernement communautaire de Whatì ICCR Mise en place d'un camp culturel comprenant un lieu de rencontre, un espace cuisine, des dortoirs et des sentiers. Les membres de la communauté bénéficieront d'installations pouvant accueillir des activités et des rassemblements communautaires. 375 000 $ 125 000 $ 0 $ Amélioration du site historique d'Ehdaa Première Nation Liidlii Kue ICCR Travaux de réfection de la tonnelle et du tipi au site historique d'Edhaa, afin d'accroître la durée de vie des installations et de permettre à la communauté de profiter davantage de ce site. 225 000 $ 0 $ Première Nation Liidlii Kue 75 000 $ Espace culturel pour les activités et les programmes du Conseil des Gwich'in de Nihtat Conseil des Gwich'in de Nihtat ICCR Construction d'un nouvel édifice polyvalent qui comprendra un espace dédié aux activités et aux programmes culturels et sociaux, notamment liés à la préservation des aliments prélevés dans la nature. 1 183 730 $ 0 $ Conseil des Gwich'in de Nihtat 394 577 $ Camp culturel communautaire de Gamètì Gouvernement communautaire de Gamètì ICCR Rénovation des terrains de campement communautaires de Gamètì, ce qui permettra notamment de mettre en place une nouvelle cuisine, de nouveaux poêles à bois, une nouvelle génératrice et un nouveau quai, en plus de mettre à niveau la structure et les systèmes électriques et mécaniques de l'édifice. 75 000 $ 25 000 $ 0 $ Gonaowo Hoghagoto Ko (camp culturel « Notre mode de vie ») Gouvernement communautaire de Wekweètì ICCR Amélioration du camp culturel de Wekweètì, ce qui comprend la réalisation de travaux d'aménagement paysager, la modernisation de la cuisine et des cabines existantes, ainsi que la construction de cabines, d'un pavillon et de toilettes. Ce projet permettra d'améliorer les installations de la communauté et donnera l'occasion d'en apprendre davantage sur les enseignements culturels, la médecine, l'artisanat et les jeux traditionnels des Tlicho et de les partager. 727 500 $ 242 500 $ 0 $ Amélioration du centre Ko Gocho Gouvernement communautaire de Behchoko ICCR Projet d'amélioration du centre Ko Gocho comprenant un musée culturel Tlicho et la construction d'un mur d'escalade. Ce projet permettra d'élargir l'éventail des activités culturelles et récréatives offertes aux membres de la communauté. Le musée offrira la possibilité d'exposer et de conserver de nombreux objets historiques Tlicho. 600 000 $ 200 000 $ 0 $ Aménagement des sentiers à Fort Simpson Village de Fort Simpson ICCR Amélioration du sentier Village Loops (7,5 km) et du sentier Ski Hill (700 m), et construction d'un pont flottant de 150 m ainsi que d'une aire récréative diurne. Ce projet profitera aux résidents en rendant le réseau de sentiers plus accessible. 335 954 $ 100 000 $ Programme communautaire de contribution à l'infrastructure touristique du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (20 000 $) et Programme d'amélioration de la signalisation du Grand Sentier (3 500 $) Agrandissement du bassin Fiddlers de Yellowknife grâce à la réduction de la quantité de boue Ville de Yellowknife IV Le retrait d'environ 226 000 mètres cubes de boue excédentaire dans le bassin de stabilisation des eaux usées permettra d'accroître la capacité du bassin pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. 5 625 000 $ 1 875 000 $ 0 $ Projet de station de pompage des eaux usées de Hay River Ville de Hay River IV La construction d'une nouvelle station de pompage des eaux usées à Hay River répondra à la demande croissante de la collectivité en augmentant la capacité de pompage en prévision de la croissance économique de la collectivité et en améliorant la fiabilité et le rendement de la collecte des eaux usées de la collectivité. 4 606 875 $ 1 535 625 $ 0 $ Programme d'amélioration et de réacheminement des déchets de la Communauté régionale d'Inuvik Ministère des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest IV Projet qui permettra le réacheminement de matières dangereuses et de matériaux encombrants recyclables et d'aménager de l'espace supplémentaire pour gérer les déchets municipaux solides dans la même superficie de site d'enfouissement. Les communautés concernées sont : Aklavik, Fort McPherson, Inuvik, Paulatuk, Sachs Harbour, Tsiigehchic et Ulukhaktok 1 875 000 $ 625 000 $ 0 $ Programme d'amélioration et de réacheminement des déchets de la Communauté régionale Sahtu Ministère des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest IV Projet qui permettra le réacheminement de matières dangereuses et de matériaux encombrants recyclables et d'aménager de l'espace supplémentaire pour gérer les déchets municipaux solides dans la même superficie de site d'enfouissement. Les communautés concernées sont : Colville Lake, Fort Good Hope, Norman Wells, Tulita 1 350 000 $ 450 000 $ 0 $ Agrandissement du site d'enfouissement de déchets solides d'Aklavik Hameau d'Aklavik IV Construction de bermes pour déchets solides et de clôtures afin de prolonger de 20 ans la durée de vie de l'installation de gestion des déchets solides. 450 000 $ 150 000 $ 0 $ Système de drainage de la communauté de Paulatuk Hameau de Paulatuk ICRN Achèvement de divers travaux de remplacement et d'amélioration de l'infrastructure de drainage des eaux pluviales, et installation de plus de 60 nouveaux ponceaux et de 8 émissaires d'évacuation. Ces améliorations prolongeront la durée de vie de l'infrastructure et augmenteront sa fiabilité et sa capacité à traiter et à gérer les eaux pluviales tout en réduisant les coûts d'entretien courant. 900 000 $ 300 000 $ 0 $ Amélioration de la chaussée et du drainage à Norman Wells Ville de Norman Wells ICRN Réfection de 6,6 km de route, remplacement du système de drainage des eaux pluviales et amélioration de la couche de base des routes pour atténuer les inondations printanières et les affouillements. Les résidents bénéficieront d'infrastructures routières améliorées et plus fiables et d'une capacité accrue de gestion des eaux pluviales. 1 125 000 $ 375 000 $ 0 $ Amélioration des routes communautaires de Tuktoyaktuk Hameau de Tuktoyaktuk ICRN Élévation de deux routes communautaires pour réduire les risques d'inondation. 1 500 750 $ 500 250 $ 0 $ Projet de revêtement superficiel de la collectivité de Fort Simpson Village de Fort Simpson ICRN Resurfaçage de 28 routes de gravier à l'aide d'un enduit superficiel pour prolonger leur durée de vie, ce qui permettra d'améliorer la fiabilité des infrastructures routières. 1 672 995 $ 557 665 $ 0 $ Projet de réfection de routes communautaires à Hay River Ville de Hay River ICRN Remise en état de trois routes (croissant Caribou, croissant Beaver et rue Riverview) avec des bordures et des caniveaux en béton. 5 630 025 $ 5 670 975 $ 0 $ Stabilisation du pont-jetée McMeekan Ville de Yellowknife ICRN Améliorations visant à stabiliser les culées du pont qui ont été touchées par l'érosion, le projet augmentera la fiabilité des infrastructures routières le long du pont-jetée McMeekan, qui est le seul lien routier entre la partie continentale de Yellowknife et l'île Latham, qui abrite le site original de la ville et la communauté autochtone de Ndilo. 337 500 $ 112 500 $ 0 $ Projet de pavage à Yellowknife Ville de Yellowknife ICRN Réparation et remplacement d'asphalte, de béton et de trottoirs dans les rues de la ville. 2 756 250 $ 918 750 $ 0 $

