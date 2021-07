Les résidents de L'Anse au Loup vont bénéficier de meilleures infrastructures routières

L'ANSE AU LOUP, NL, le 30 juill. 2021 /CNW/ - La santé et le bien‑être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre‑Neuve‑et‑Labrado. Tandis qu'on se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, nous savons à quel point il est important d'investir dans les infrastructures essentielles pour rebâtir en mieux.

Il est essentiel pour la province de prendre des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, et l'annonce d'aujourd'hui constitue un élément clé de ce soutien.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Trent O'Brien, maire de la municipalité de L'Anse-au-Loup, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration d'infrastructures routières rurales pour les résidents de L'Anse-au Loup.

Le projet consistera à asphalter quatre kilomètres de route afin de corriger les problèmes causés par le nivellement et le déneigement en hiver. Les routes nouvellement asphaltées offriront une surface sûre et fiable, ce qui permettra aux voyageurs locaux de se rendre à destination en toute sécurité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 392 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et la Municipalité de L'Anse-au Loup allouent chacun plus de 392 000 $ au projet.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures publiques pour que les collectivités rurales et les petites collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador puissent rester saines, fortes et dynamiques. Les travaux d'asphaltage à L'Anse au Loup permettront de rendre les routes plus sécuritaires, plus fiables et plus résistantes pour les résidents. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'annonce importante d'aujourd'hui! »

Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le fait de fournir une infrastructure routière sécuritaire et fiable est une priorité pour notre gouvernement. Nous continuons d'apporter des améliorations aux routes dans tous les coins de notre province et nous sommes heureux de pouvoir aider à améliorer les routes dans cette ville rurale. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Une infrastructure de transport sécuritaire et fiable dans toutes les collectivités du Labrador est essentielle pour la croissance future et le développement économique. Il est très encourageant de voir le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et l'administration municipale travailler ensemble pour réaliser des améliorations. Je suis très heureuse de voir que la ville de L'Anse-au-Loup obtient du financement dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques. »

L'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires du Labrador, ministre responsable des Affaires autochtones et de la réconciliation et députée pour Cartwright - L'Anse-au-Clair

« La Ville de L'Anse-au-Loup est très heureuse du partenariat avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour ce projet de partage des coûts. Un nouveau pavage améliorera grandement le transport dans la collectivité, réduira l'usure des véhicules, rendra l'entretien des routes et le déneigement beaucoup plus facile, et améliorera l'embellissement général de la ville. »

Trent O'Brien, maire de la Municipalité de L'Anse-au-Loup

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

