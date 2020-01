Les résidents de Guelph bénéficieront de meilleures infrastructures vertes de transport en commun

GUELPH, ON, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé dans le soutien de services de transport abordables et durables qui aident les Canadiens à se déplacer en toute sécurité dans leurs collectivités, en plus de mieux protéger l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Lloyd Longfield, député de Guelph, Stephen Crawford, député provincial d'Oakville et adjoint parlementaire de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph, ont annoncé le financement de trois projets qui permettront d'élargir le parc de véhicules de transport en commun de Guelph tout en appuyant sa transition vers le transport à énergie propre.

Le premier projet consiste à remplacer 35 autobus diesel par des autobus électriques à batterie à grande autonomie ainsi qu'à installer des stations de recharge sur les trajets. Le deuxième projet consiste à acheter 30 autobus électriques supplémentaires qui augmenteront la capacité du parc de véhicules de transport en commun en plus de réduire les émissions et de protéger l'environnement.

Le troisième projet consiste à construire une nouvelle installation d'entreposage d'autobus à Guelph, qui permettra d'entreposer jusqu'à 200 véhicules et comprendra des stations de recharge électrique pour le nouveau parc d'autobus.

Ensemble, ces investissements encourageront un plus grand nombre de résidents à choisir le transport en commun puisqu'on leur offrira un service d'autobus plus fréquent et plus fiable.

Le gouvernement du Canada investit plus de 40 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario consacre plus de 33 millions de dollars à ces projets, la contribution municipale s'élèvera à 104 millions de dollars.

Citations

« Les collectivités de tout le Canada ont besoin d'infrastructures de transport en commun modernes et écologiques. C'est essentiel pour bâtir un avenir sain et durable. L'ajout d'autobus électriques à la flotte croissante de Guelph est un excellent exemple de la façon dont nous travaillons avec nos partenaires pour mettre en place des infrastructures résilientes qui répondent aux besoins des collectivités et qui soutiennent un avenir à faible émission de carbone pour les Canadiens. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Guelph est une région en pleine croissance et notre gouvernement travaille avec nos partenaires municipaux afin de bâtir l'Ontario ensemble en investissant dans une infrastructure de transport en commun adaptée aux besoins du futur, a déclaré Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario. Ces projets vont protéger l'environnement, réduire la congestion, améliorer les déplacements quotidiens, relier les quartiers et les entreprises, et créer de nouveaux emplois. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La ville est reconnaissante envers les gouvernements fédéral et provincial qui ont appuyé ces formidables projets liés au transport en commun. C'est un moment important pour Guelph alors que nous nous efforçons de faire en sorte que nos systèmes de transport et de transport en commun soient prêts pour l'avenir. »

Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Électrification du parc d'autobus Le remplacement de 35 autobus diesel par des autobus électriques à batterie et l'installation de stations de recharge sur les trajets. Le projet comprend une étude des plans d'électrification et des résultats des grandes municipalités voisines qui mettent actuellement à l'essai des autobus électriques. 12 012 000 $ 10 008 999 $ 29 009 001 $ Expansion du parc d'autobus L'achat de 30 nouveaux autobus électriques à batterie à grande autonomie sur une période de 8 ans, afin d'ajouter de la capacité au parc d'autobus de transport en commun existant. 9 828 000 $ 8 185 905 $ 22 936 095 $ Construction d'une nouvelle installation d'entreposage d'autobus de transport en commun à Guelph La construction d'une nouvelle installation d'entreposage d'autobus qui pourra contenir jusqu'à 200 véhicules et qui comprendra des stations de recharge pour le parc d'autobus électriques. 18 914 280 $ 15 756 418 $ 52 115 302 $

