GLOVERTOWN, NL, le 29 juill. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Tandis que le pays et la province commencent à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, les deux gouvernements savent à quel point il est important d'investir dans les infrastructures essentielles pour rebâtir en mieux.

Il est essentiel pour la province de prendre des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, et l'annonce d'aujourd'hui constitue un élément clé de ce soutien.

Aujourd'hui, Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Doug Churchill, maire de la Municipalité de Glovertown, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le remplacement du pont du ruisseau Northwest.

Le projet consiste à enlever l'ancien pont du ruisseau Northwest et à le remplacer par une nouvelle structure et de nouvelles approches. Le nouveau pont offrira une meilleure voie de transport pour les personnes et les marchandises dans la région, et il permettra à l'eau de monter plus haut sous le pont, ce qui réduira le risque de dommages et de fermetures de routes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 364 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et la Municipalité de Glovertown allouent chacun plus de 364 000 $ au projet.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures publiques pour que les collectivités rurales et les petites collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador puissent rester saines, fortes et dynamiques. Le nouveau pont du ruisseau Northwest rendra les déplacements plus sûrs et plus fiables dans la région, car moins de fermetures de routes empêcheront les résidents de se rendre à destination. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives pour tous. Félicitations et merci à tous ceux qui ont participé à l'annonce importante d'aujourd'hui. J'ai hâte de voir le nouveau pont lorsqu'il sera terminé! »

Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Je suis heureux de travailler avec le gouvernement fédéral et la ville de Glovertown pour remplacer ce pont. Cette nouvelle infrastructure routière sera très utile pour les résidents et les voyageurs à l'avenir. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Cet important investissement garantira un accès routier continu et fiable pour les résidents et les entreprises de la rive nord, ainsi qu'une sécurité accrue pour les piétons qui utilisent le pont. De plus, un nouveau pont pourra mieux s'adapter aux niveaux d'eau plus élevés et aux ondes de tempête qui semblent être plus fréquents que par les années passées. Nous attendons avec intérêt ce plus récent partenariat entre notre ville, la province et le gouvernement fédéral. Ces partenariats aident à bâtir des collectivités plus solides et plus durables qui réussissent beaucoup mieux à offrir des services à leur population. »

Doug Churchill, maire de la Municipalité de Glovertown

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 765 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

