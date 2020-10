GANDER, NL, le 16 oct. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans la création d'espaces de loisirs inclusifs joueront un rôle clé pour veiller à ce que les résidents de Terre-Neuve disposent d'installations modernes pour soutenir une collectivité saine.

Aujourd'hui, Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador, et Percy Farwell, maire de la ville de Gander, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouveau complexe sportif dans la ville de Gander.

La nouvelle installation comprendra un terrain de soccer extérieur aux dimensions réglementaires de la FIFA et une piste d'athlétisme caoutchoutée à huit couloirs de 400 mètres.

Ce complexe sportif constituera une importante plaque tournante pour la collectivité, puisqu'il offrira aux résidents un lieu inclusif où se réunir et créer des liens, et qu'il favorisera un mode de vie sain et actif pendant de nombreuses décennies. Il permettra également de créer des emplois immédiats et à long terme, ainsi que de soutenir la croissance économique de la ville de Gander, à un moment où notre pays et les collectivités locales en ont le plus besoin.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et la Ville de Gander allouent plus de 2,2 millions de dollars au projet.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de loisirs modernes et accessibles pour créer des collectivités saines et résilientes. La construction du nouveau complexe et des installations de soccer et d'athlétisme à Gander permettra aux résidents et aux familles de se réunir et de rester actifs. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour réaliser cet important projet pour la collectivité. Ce projet est un exemple de la façon dont le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de renforcer les collectivités. »

Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La santé et le bien-être sont très importants pour notre gouvernement et la population de Terre-Neuve-et-Labrador. La construction de ce nouveau complexe permettra aux résidents de Gander et des environs de mener une vie active en faisant des activités de plein air. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Le conseil est heureux d'obtenir le soutien financier du gouvernement pour lancer la première phase d'un projet qui permettra de répondre aux besoins récréatifs, sanitaires, sociaux et économiques de Gander et de toute la région. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous pouvons entamer immédiatement la première phase de construction, qui permettra de créer des emplois locaux pour l'industrie de la construction et d'offrir une installation dont pourront profiter les résidents et les intervenants de toute la région et de toute la province. Le soutien financier des autres ordres de gouvernement est essentiel pour permettre à la ville de Gander de continuer à avancer en tant que collectivité progressiste et centre de services régional grâce à des infrastructures de qualité, mises en place d'une manière financièrement responsable. »

Percy Farwell, maire de Gander

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 493 millions de dollars dans plus de 568 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 493 millions de dollars dans plus de 568 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

