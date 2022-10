GAMBO, NL, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Churence Rogers, député de Bonavista-Burin-Trinity, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Lori Moss, maire adjointe de la municipalité de Gambo et Woodrow Mullett, président du comité des sentiers de la Smallwood Era Development Corporation, ont annoncé un financement total combiné de plus de 1,3 million de dollars pour l'amélioration du chemin Pine Tree, ainsi que de 10 000 $ pour un plan de développement stratégique visant à améliorer le réseau de sentiers naturels de transport actif à Gambo.

La réfection du chemin Pine Tree améliorera la qualité de la route et fournira un système de drainage efficace pour la ville grâce au renouvellement du pavage, à l'installation d'une bordure, d'un caniveau, d'un trottoir et d'un égout pluvial, et au remplacement de 37 services d'aqueduc.

Un financement additionnel de 10 000 $ permettra d'établir un plan de développement stratégique visant à améliorer, à renouveler et à entretenir les sentiers naturels de Gambo pour la marche, la randonnée, la raquette et le ski. Pour réaliser le projet, on pourra compter sur l'expertise de la Grand Concourse Authority, un organisme qui se consacre au développement et à l'élargissement continus des réseaux de sentiers primés de la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'élaboration d'un plan de développement stratégique permettra d'améliorer et de protéger le réseau de sentiers naturels de Gambo en donnant la priorité à l'entretien régulier, à l'amélioration de l'accessibilité, aux initiatives environnementales et à l'éducation du public. Les sentiers de grande qualité pour marcher, explorer et profiter de la nature encouragent les résidents à être plus actifs dans leur vie quotidienne, et améliorent les options de déplacement en ville.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les résidents de Gambo apprécient depuis longtemps le réseau de sentiers naturels de la région, mais il est temps de l'améliorer et de mettre en place un plan stratégique pour que les résidents puissent continuer à explorer et à profiter de l'incroyable nature de notre province. Cet investissement permettra d'établir un plan de développement afin de continuer à offrir à tous les membres de la collectivité des lieux sûrs et de grande qualité pour la marche, la randonnée, le ski et la raquette. »

Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces investissements importants dans les infrastructures de la ville de Gambo permettront d'offrir un meilleur accès routier aux résidents et aux visiteurs de la région. De plus, la réfection des routes améliorera l'accès pour les touristes et pour tous ceux souhaitent profiter des attraits du district de Gander. Je remercie les gouvernements fédéral et provincial pour cet important investissement. »

L'Honorable John Haggie, ministre de l'Éducation et député du district de Gander

« Le budget de 2022 prévoit plus de 73 millions de dollars pour des projets d'infrastructure communautaire dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les annonces de financement conjoint comme celle-ci entraînent une amélioration des services dans les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador. En travaillant avec nos partenaires municipaux et fédéraux, nous pouvons faire en sorte que des projets importants comme celui-ci soient réalisés. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure et ministre responsable de l'Office des marchés publics

« Le projet de réfection du chemin Pine Tree et le Fonds pour le transport actif amélioreront la qualité de vie de nos résidents en offrant un accès amélioré aux transports entre les propriétés résidentielles et les services essentiels de notre ville, et en favorisant un mode de vie plus sain grâce aux améliorations importantes apportées au sentier pédestre de Middle Brook. Nous tenons à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leurs investissements financiers dans notre collectivité. »

Lori Moss, maire adjointe de la municipalité de Gambo

« Tout d'abord, je tiens à remercier Barb Pritchett d'avoir pris le temps de demander le financement annoncé aujourd'hui. Ce financement est important pour notre organisation, car il permettra de lancer les efforts de réfection des différents sentiers de Gambo. Nous espérons améliorer plusieurs sentiers, y compris le sentier du ruisseau Middle, et le comité des sentiers de la Smallwood Economic Development Corporation (SEDCOR) cherchera par tous les moyens à obtenir des fonds supplémentaires pour lancer les travaux nécessaires. »

Woodrow Mullet, président du comité des sentiers, Smallwood Era Development Corporation

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 460 979 dollars dans le projet de réfection du Chemin Pine Tree , et le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador et la Ville de Gambo y contribuent chacun 460 841 dollars .

investit 460 dans le projet de réfection du , et le gouvernement de Terre-Neuve et et la y contribuent chacun 460 . Le financement des travaux d'amélioration du chemin Pine Tree est assuré par le volet Infrastructures rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Le volet Infrastructures rurales et nordiques vise à améliorer la qualité de vie dans les collectivités rurales et nordiques en répondant aux besoins propres à ces régions.

Le financement d'un plan de développement stratégique visant à améliorer, renouveler et entretenir les sentiers de randonnée de Gambo provient du Fonds pour le transport actif du gouvernement du Canada .

. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine y compris la marche, le vélo, les rollers, les raquettes et les skis de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, afin de soutenir la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. Le transport actif procure des avantages concrets aux collectivités puisqu'il permet de diminuer les temps de déplacement pour les familles, créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Kathryn Summers, Gestionnaire des relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, [email protected] ; Lori Moss, Maire adjointe de la ville de Gambo, 709-524-2047, [email protected] ; Woodrow Mullett, Président du comité des sentiers, Smallwood Era Development Corporation, 709-674-6027, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]