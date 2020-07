CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 16 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a toutefois pas seulement des effets sur notre santé personnelle, elle touche également profondément notre économie.

C'est la raison pour laquelle les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans la création d'espaces de loisirs inclusifs sont essentiels pour offrir aux résidents de Terre-Neuve un accès à des installations modernes qui favorisent la santé de la collectivité.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Derrick Bragg, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement et Terry French, maire de Conception Bay South, ont annoncé le financement d'un nouveau parc communautaire dans la ville.

Le projet prévoit la construction d'un nouveau parc public comprenant une aire de jeux inclusive et accessible et une surface multi-usage ouverte toute l'année qui accueillera des jeux d'eau l'été et une patinoire l'hiver. De plus, le project comprendra aussi des toilettes, une scène, un sentier pédestre et un stationnement avec les travaux civils et électriques nécessaires pour les besoins du parc. Le nouveau parc améliorera l'accès des résidents et des visiteurs à des infrastructures de loisirs. Le projet sera complété en plusieurs phases.

Le gouvernement du Canada investit plus de 907 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 906 000 $. La contribution de la Ville de Conception Bay South s'élève à plus de 906 000 $. La Ville bénéficiera également d'un remboursement des taxes de 279 000 $.

Ce projet fait partie d'une série d'annonces de projets importants qui seront faites partout dans la province au cours des prochaines semaines. Nous travaillons en collaboration pour soutenir l'emploi, améliorer nos collectivités et renforcer la confiance, en plus de relancer la croissance économique de manière sûre et durable.

Citations

« Investir dans des infrastructures de loisirs accessibles est essentiel pour bâtir des collectivités saines et résilientes. La construction de ce nouveau parc à Conception Bay South est une excellente nouvelle pour la collectivité, parce qu'il offrira aux résidents et à leur famille un lieu où se rassembler et rester actifs. Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires pour réaliser cet important projet pour la collectivité. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

"Ce projet démontre les résultats positifs qui peuvent être accomplis lorsque les palliers de gouvernement fédéral, provincial et municipal travaillent ensemble. Grâce à ce partenariat et à ces investissements, les résidents de Conseption Bay South et des environs bénéficieront d'une expérience récréative améliorée et accessible dans leur nouveau parc communautaire."

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« Grâce à ce financement, la Ville de Conception Bay South est en mesure de renforcer sa vision, qui est d'être une collectivité de choix axée sur la famille. Nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui officiellement lancé les travaux pour notre nouveau parc communautaire, qui sera une aire de jeux totalement inclusive. Disposer d'un espace sûr et accueillant où tous les enfants peuvent jouer est très important, et le Conseil estime que chacun, et en particulier chaque enfant, doit bénéficier des mêmes possibilités que les autres. Je tiens à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Environnement, le ministre Derrick Bragg, le député Ken McDonald et le député Barry Petten pour leur engagement constant à aider notre ville et nos résidents. »

Terry French, maire de Conception Bay South

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 486 millions de dollars dans plus de 540 projets d'infrastructure situés à Terre-Neuve.

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à coronavirus (COVID-19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve et Labrador : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 819-271-9349, [email protected] ; Lynn Robinson, Relations avec les médias, Affaires municipales et Environnement, 709-691-9466, [email protected] ; Maggie Hynes, Gestionnaire de communications, Conception Bay South, 709-834-6500 poste 704, conceptionbaysouth.ca ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca