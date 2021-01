Les résidents de collectivités de l'est de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de meilleures infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

NEW-WES-VALLEY, NL, le 15 janv. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Des investissements stratégiques dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûres et modernes joueront un rôle clé pour offrir aux résidents de l'est de Terre-Neuve-et-Labrador des services fiables afin de soutenir une collectivité saine.

Aujourd'hui, Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 15,2 millions de dollars pour 26 projets visant à protéger la santé publique et l'environnement dans des collectivités de l'est de Terre-Neuve-et-Labrador.

À New-Wes-Valley, on prolongera de 1800 mètres la conduite d'eau principale de Little Northwest Pond jusqu'aux rues Newtown et Templeman, ce qui permettra d'améliorer l'accès des résidents à l'eau potable et de diminuer les coûts d'entretien de la seule source d'eau actuelle de la municipalité, Carter's Pond.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6 millions de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre plus de 7,4 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités consacrent au total plus de 3,3 millions de dollars aux projets.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures d'aqueduc de qualité pour bâtir des collectivités plus vertes et plus saines. Nous sommes fiers d'investir dans l'amélioration des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour ces 26 collectivités de l'est de Terre-Neuve-et-Labrador, qui permettra de soutenir la croissance future des collectivités, en plus de protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La gestion des infrastructures municipales est une priorité pour toutes les collectivités puisque les stations de relèvement, les conduites d'égout et la capacité à gérer les eaux pluviales sont des éléments sur lesquels tous les résidents comptent. Comme toutes les infrastructures, elles ont besoin d'être entretenues. Ces investissements aident ces collectivités à s'assurer qu'elles peuvent continuer à fournir ces services sans interruption et à créer des emplois dans chacune des collectivités. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 508 millions de dollars dans plus de 627 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador .

a investi plus de 508 millions de dollars dans plus de 627 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- . Le gouvernement du Canada a investi plus de 120 millions de dollars dans 258 projets d'infrastructure verte dans toute la province.

a investi plus de 120 millions de dollars dans 258 projets d'infrastructure verte dans toute la province. Les Canadiens peuvent voir les projets en cours dans leur collectivité grâce à la carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html.

Produit connexe

Document d'information

Les résidents de collectivités de l'est de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de meilleures infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 26 projets d'infrastructure dans des collectivités de l'est de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6 millions de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre plus de 7,4 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités consacrent au total plus de 3,3 millions de dollars aux projets.

Renseignements sur les projets :



Lieu Nom du

projet Renseignements sur le

projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Arnold's Cove, Municipalité de Modernisation des infrastructures d'aqueduc et d'égouts - Merasheen Crescent - Phase 2 Les travaux comprennent le remplacement de 250 m de conduites principales d'eau, l'installation de nouvelles bouches d'incendie, le remplacement de 250 m de conduites principales d'égouts et de 250 m d'égouts pluviaux, ainsi que l'amélioration des routes, des trottoirs et des égouts. Les résidents bénéficieront d'un meilleur accès à l'eau potable, tandis que la ville améliorera sa capacité à gérer les eaux usées et les eaux pluviales. 306 510 $ 383 138 $ 155 352 $ Bonavista Amélioration de la station de relèvement - Bonavista Modernisation de la station de relèvement. Cela permettra d'augmenter la capacité de la ville à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales. 272 050 $ 272 050 $ 205 899 $ Centreville-Wareham-Trinity Amélioration de la station de relèvement - Silver Island Point Remise en état d'une station de relèvement située à Wareham (Silver Point). Ce projet augmentera la capacité de la Ville à gérer les eaux usées, ce qui permettra de mieux servir la communauté environnante. 66 142 $ 82 677 $ 33 523 $ Clarenville Chemin Random Crescent et amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égouts Remise en état de la conduite d'eau, du réseau d'égouts et du chemin Random Crescent, ce qui permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable et la capacité de la communauté à gérer les eaux usées et les eaux pluviales, tout en améliorant les infrastructures routières. 371 185 $ 371 185 $ 280 928 $ Eastport Aqueduc et égouts sur la rue Main - Phase II Amélioration des réseaux de distribution d'eau et d'égouts sanitaires. Cela permettra d'accroître la fiabilité du réseau d'aqueduc et les mesures de protection contre les incendies. 236 756 $ 295 946 $ 119 998 $ Fortune Dixon Femme - amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égout Le projet comprend le remplacement de 104 m de canalisations d'égouts sanitaires, de 212 m de canalisations d'eau, le remplacement de huit services d'égouts et de 11 services de distribution d'eau, ainsi que le repavage de routes. Ce projet permettra d'accroître la capacité de la Ville à gérer les eaux usées et à fournir aux habitants une eau potable fiable. 205 195 $ 256 494 $ 104 002 $ Gambo Amélioration de la station de traitement des eaux usées de Gambo et prolongement de l'émissaire Modernisation et agrandissement de la station de traitement des eaux usées de Middle Brook. Cela permettra de prolonger la durée de vie de la station et d'augmenter la capacité de la Ville à traiter et à gérer les eaux usées. 240 370 $ 300 462 $ 121 830 $ Garnish Amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égout - Pardy's Point Modernisation des services actuels d'égouts sanitaires et d'eau pour Pardy's Point. Cela permettra d'éliminer les pertes d'eau et de fournir de meilleurs services d'égouts et d'eau. L'accès à l'eau potable sera également amélioré. 278 186 $ 347 732 $ 140 996 $ George's Brook-Milton Amélioration des infrastructures liées à l'eau L'installation d'un nouveau système de contrôle des pompes à la station de pompage de George's Brook rendra le système plus efficace et plus fiable sur le plan énergétique. 419 061 $ 523 826 $ 212 397 $ Greenspond Remplace-ment du système de chloration Remplacement du système de chloration existant. Cela permettra d'améliorer la qualité de l'eau potable dans la ville et d'accroître l'accès à l'eau potable. 79 424 $ 99 280 $ 40 256 $ Happy Adventure Remplace-ment des conduites d'eau principales et installation de fosses septiques Remplacement de la conduite d'eau principale et installation d'une fosse septique. Cela permettra aux habitants de disposer d'une eau potable sûre et propre et augmentera la capacité de la Ville à traiter et à gérer les eaux usées. 207 124 $ 258 905 $ 104 979 $ Hare Bay Remplace-ment des services d'aqueduc Remplacement des conduites de service obsolètes par de nouvelles infrastructures, ce qui profitera à la communauté en augmentant l'accès à l'eau potable. 301 249 $ 376 562 $ 152 686 $ Heart's Content, Municipalité de Modernisation de la station de pompage des eaux usées Modernisation de la station de relèvement, y compris les équipements mécaniques et électriques. Le projet permettra d'améliorer les services d'évacuation des eaux usées pour les habitants de la ville. 67 251 $ 84 064 $ 34 086 $ Heart's Delight-Islington, Municipalité de Remplace-ment des émissaires des égouts sanitaires - Welsh's Hill Retrait et remplacement de l'émissaire d'égout sanitaire existant. Ce projet permettra d'augmenter la capacité de la Ville à gérer les eaux usées. 152 486 $ 190 607 $ 77 286 $ Hickman's Harbour-Robinson Bight Amélioration du réseau d'aqueduc - Phase 2 Modernisation de l'actuelle station de surpression d'eau n°2 dans le district de services locaux de Hickman's Harbour. 63 587 $ 79 484 $ 32 229 $ Lewin's Cove Modernisation des réseaux d'aqueduc et d'égout sur la route de Pike La modernisation des canalisations d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales permettra d'améliorer la qualité de l'eau potable pour les habitants. 155 622 $ 194 528 $ 78 876 $ Marystown Chemin Dunphy's - amélioration de l'aqueduc, des égouts et de la route Modernisation des infrastructures d'aqueduc et d'égouts ainsi que des infrastructures routières. La communauté en bénéficiera en améliorant l'accès à l'eau potable, en augmentant sa capacité à gérer les eaux usées et en améliorant le réseau routier. 133 633 $ 133 633 $ 101 139 $ New-Wes-Valley Prolongement de la conduite d'eau principale entre Pound Cove et Templeman Prolongement de la conduite d'eau principale de Little Northwest Pond jusqu'aux rues Newtown et Templeman. Little Northwest Pond deviendra la nouvelle source d'eau pour les habitants de la ville, ce qui réduira l'entretien et la maintenance de la source d'eau actuelle (Carter's Pond). Ce projet permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable. 585 723 $ 732 154 $ 296 869 $ Norman's Cove-Long Cove, Municipalité de Amélioration des conduites d'eau Remplacement des conduites d'eau sur le chemin Cemetery et le chemin Long Rocks. Les travaux comprennent le remplacement de 1038 m de conduites d'eau, de cinq bouches d'incendie et de six vannes d'eau. Les travaux comprennent également tous les travaux de réhabilitation de la route. Le projet garantira un approvisionnement en eau fiable sur Cemetery Road et Long Rocks Road, tout en augmentant l'accès des résidents à l'eau potable. 236 021 $ 295 026 $ 119 625 $ Old Perlican Modernisation de la station de relèvement Modernisation de la station de relèvement de Bison Cove et de la station de relèvement de Washing Brook. Cela rendra l'évacuation des eaux usées de la communauté plus efficace et plus fiable. 50 282 $ 62 852 $ 25 485 $ St. Lawrence Modernisation des réseaux d'aqueduc et d'égouts de l'avenue Laurentian Remise en état des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin d'améliorer l'accès à l'eau potable et la capacité de la communauté à gérer les eaux usées et les eaux pluviales. 283 826 $ 354 783 $ 143 855 $ Salmon Cove Nouveaux services d'aqueduc et d'égout Installation de nouveaux services d'aqueduc et d'égouts pour fournir à 21 résidences de l'eau potable et des raccordements aux égouts. Le projet permettra également d'augmenter la capacité de la Ville à gérer les eaux usées 425 802 $ 532 252 $ 215 814 $ Salmon Cove Amélioration de la station de pompage des eaux usées L'installation d'une nouvelle station de relèvement permettra de protéger 250 résidents et leurs habitations contre le refoulement des eaux usées. 88 603 $ 110 754 $ 44 908 $ Salvage Station de surpression de chlore - améliorations du réseau et de la distribution Construction d'une station de surpression de chlore pour permettre la présence de chlore résiduel dans tout le système, et mise en place de bornes-fontaines. Cela permettra d'améliorer la qualité de l'eau et d'accroître l'accès à l'eau potable. 168 309 $ 210 386 $ 85 306 $ Terrenceville Ouvrage de protection en pierres Installation d'un ouvrage de protection en pierres là où l'érosion côtière se produit. Cela permettra de se protéger contre l'action des fortes vagues. 142 353 $ 177 941 $ 72 150 $ Whitbourne, Municipalité de Amélioration de l'aqueduc et des égouts - chemin Brigus Remplacement des infrastructures de distribution d'eau, des égouts pluviaux et des infrastructures routières, y compris l'installation de 425 m de nouvelles conduites d'eau principales, 425 m d'égouts pluviaux, 400 m de trottoirs, 850 m de bordures et de caniveaux, 22 branchements d'eau et 430 m de nouvel asphalte. Le projet permettra de fournir aux habitants des infrastructures fiables pour l'eau, les eaux pluviales et les routes. 561 083 $ 701 354 $ 284 380 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html



Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Emily-Jane Gillingham, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, Cell. : 709-730-4607, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca