CAMPBELLTON, NB, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Ian Comeau, maire de la Ville de Campbellton, ont annoncé un financement conjoint pour l'amélioration des infrastructures de distribution d'eau et de traitement des eaux usées des rues Adam et Dufferin.

Le financement de ce projet vise la modernisation de 308 mètres de conduites principales en fonte pour l'eau potable et de 120 mètres de canalisations d'égout sanitaire en terre cuite, ainsi que la construction de 370 mètres de nouveaux égouts pluviaux. La Ville profitera également de l'occasion pour reconstruire les rues, les trottoirs et les bordures une fois que les travaux souterrains seront terminés. Ces améliorations permettront d'offrir aux résidents un meilleur accès à une eau potable de qualité et de fournir à la collectivité une capacité accrue de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

Le gouvernement du Canada investit 736 547 $ dans ce projet. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 613 728 $ et la Ville de Campbellton fournit 491 093 $.

Citations

"Les investissements dans les projets d'infrastructures d'eau et d'eaux usées sont essentiels pour maintenir nos communautés et notre environnement en bonne santé. Notre investissement conjoint avec le Nouveau-Brunswick et Campbellton permettra aux résidents d'avoir accès à une infrastructure d'eaux usées plus fiable et plus efficace et à un meilleur accès à l'eau propre pour les années à venir."

René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le fait de maintenir cette infrastructure importante profite aux résidents et aide à bâtir une collectivité dynamique et durable. La société de développement régional est heureuse de pouvoir travailler avec les municipalités de la province pour aider à financer leurs priorités d'infrastructure. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Je suis heureux de faire partie de cette belle annonce ce matin. Ce projet est certainement un grand engagement de ces gouvernements à fournir à notre ville / communauté la garantie d'une eau potable sûre et du traitement approprié des eaux usées dans nos communautés. Ce financement est un autre exemple clé de ce que nous pouvons accomplir pour nos collectivités lorsque tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble. »

Ian Comeau, maire de la Ville de Campbellton

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 302 millions de dollars dans plus de 200 projets réalisés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 44 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays pour soutenir des projets d'infrastructures de calibre mondial, dont plus de 4,5 milliards de dollars pour des projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

