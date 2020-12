ENFIELD, NS, le 22 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province, et il effectue des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de la Nouvelle-Écosse et de les aider à renforcer leur économie locale.

C'est pourquoi le gouvernement fédéral et les administrations locales prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Eleanor Roulston, préfète de la Municipalité d'East Hants, et Gerrard Garden, président du conseil d'administration de Corridor Community Options for Adults, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction d'un nouveau bâtiment pour l'organisme à but non lucratif Corridor Community Options for Adults (CCOA).

Le projet consiste à construire un nouvel espace plus accessible où l'on pourra offrir des programmes de meilleure qualité aux personnes considérées comme vivant avec un handicap intellectuel.

Une fois le projet terminé, les résidents d'East Hants, quelles que soient leurs capacités, pourront développer leurs compétences, auront accès à toute une gamme de programmes et de services, entre autres pour chercher des possibilités d'emploi, dans un établissement à la fine pointe, plus grand et plus moderne. Ce projet permettra également de renforcer les liens communautaires en offrant plus d'espace pour des programmes de jour spécialisés et des activités récréatives, ce qui améliorera la qualité de vie de nombreuses personnes de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit un montant maximal de 2,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada. La Municipalité d'East Hants alloue 200 000 $ au projet, tandis que le promoteur, Corridor Community Options for Adults, y consacre 2,2 millions de dollars.

Citations

« Peu importe votre humeur lorsque vous entrez dans le CCOA, vous ne pouvez pas vous empêcher de repartir avec le sourire une fois que vous avez eu la chance de voir le travail incroyable qui s'y fait. Je suis extrêmement fière que notre gouvernement investisse 2,6 millions de dollars pour soutenir un organisme local extraordinaire en veillant à ce que celui-ci dispose des installations qui correspondent à ses besoins, tout en appuyant l'inclusivité au sein des collectivités. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le CCOA a un impact considérable, à East Hants et au-delà. Le financement de la municipalité d'East Hants, en plus de celui des gouvernements fédéral et provincial, et du produit de la collecte de fonds menée dans la communauté fera entrer l'organisme dans une nouvelle ère. Les nouvelles installations permettront au CCOA de desservir un encore plus grand groupe représentatif de notre population et de s'épanouir en tant que centre communautaire. Le centre aidera plus de gens et transformera un plus grand nombre de vies. C'est un travail que nous sommes tous fiers de soutenir. »

Eleanor Roulston, préfète de la Municipalité d'East Hants

« C'est une journée excitante et un grand pas en avant vers l'objectif que nous avons de bâtir une nouvelle installation accessible et à la fine pointe qui permettra d'offrir une vaste gamme de programmes et d'appuis aux gens de la collectivité pendant de nombreuses années! »

Gerrard Garden, président du conseil d'administration, Corridor Community Options for Adults

Faits en bref

Ce projet est le fruit d'une collaboration des trois ordres de gouvernement et du CCOA. La contribution du gouvernement du Canada s'élève à 2,6 millions de dollars, celle du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 1,5 million de dollars, la municipalité d'East Hants alloue 200 000 $ au projet et l'organisme Corridor Community Options for Adults y apporte 2,2 millions de dollars.

s'élève à 2,6 millions de dollars, celle du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 1,5 million de dollars, la municipalité d'East Hants alloue 200 000 $ au projet et l'organisme Corridor Community Options for Adults y apporte 2,2 millions de dollars. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 827 millions de dollars dans 203 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 827 millions de dollars dans 203 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

