INUVIK, NT, le 27 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement de plus de 12,5 millions de dollars pour deux projets d'infrastructure verte dans la ville d'Inuvik et le hameau de Fort McPherson.

« Les centres culturels et récréatifs sont les phares de nos collectivités nordiques. Ils constituent un lien important entre les aînés et les jeunes, et favorisent le partage des connaissances entre les générations. Grâce à ces centres, on peut assurer la transmission des traditions nordiques de génération en génération. Notre gouvernement investit pour que ces installations soient plus accessibles et plus écologiques, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de résidents du Nord pourront les utiliser et que les gouvernements locaux dépenseront moins en coûts énergétiques », a déclaré Michael McLeod, député de Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Grâce à ce projet, on estime que le complexe Midnight Sun pourra réduire son empreinte carbone d'environ 363,2 tonnes de CO2 et réaliser des économies potentielles de 13 millions de dollars en coûts d'exploitation sur la durée de vie prévue de 25 ans du centre. Cela permettra à la Ville d'affecter des fonds à d'autres programmes et de réduire son déficit en matière d'infrastructures », a déclaré Clarence Wood, maire de la Ville d'Inuvik.

« Nous sommes heureux que notre demande de financement pour un centre de mieux‑être culturel ait été retenue. L'investissement consenti dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) pour la construction d'un bâtiment carboneutre nous permettra d'offrir un large éventail de programmes à nos jeunes, à nos aînés et aux membres de la collectivité. Le centre de mieux-être culturel sera un endroit où l'on pourra partager et transmettre des connaissances, offrir des ateliers éducatifs et organiser des rassemblements pour préserver notre histoire culturelle et traditionnelle », a déclaré Wanda Pascal, cheffe de la bande de Teetl'it Gwich'in.

Le financement servira à rénover le complexe Midnight Sun de la ville d'Inuvik, le principal centre de loisirs de la ville. On y installera des panneaux solaires et une banque de batteries afin de diminuer les coûts énergétiques élevés générés par le diesel et le gaz naturel liquéfié. Ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie et les émissions, d'améliorer l'accessibilité, ainsi que de rendre l'installation plus confortable pour les usagers.

De plus, le financement permettra de construire un centre de mieux-être culturel à Fort McPherson, qui servira de lieu de rassemblement important pour les aînés, les jeunes et tous les membres de la collectivité. Cette nouvelle installation offrira aux résidents et aux visiteurs des espaces où favoriser le partage des connaissances sur la terre, préserver l'histoire culturelle, socialiser et participer à divers programmes et activités. La nouvelle installation comprendra une grande entrée architecturale en forme de tipi, trois grandes salles d'apprentissage pour le tutorat, l'enseignement aux adultes et le développement des compétences, ainsi qu'un centre d'activités communautaires qui permettra à la collectivité d'organiser des événements culturels.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Plus de 7 millions de dollars sont investis dans le projet de centre de mieux-être culturel de la bande de Teetl'it Gwich'in.



Et plus de 5,5 millions de dollars sont investis dans le projet de rénovation du complexe Midnight Sun.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre d'un processus concurrentiel à durée limitée du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) pour les grands projets de rénovation et de construction dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

