Découvrez le luxe durable et la beauté naturelle du Nord-Ouest du Pacifique au cœur de Seattle

SEATTLE, 13 février 2025 /CNW/ - 1 Hotels, la marque hôtelière de luxe inspirée de la nature fondée par le visionnaire de l'hôtellerie Barry Sternlicht, est ravie d'annoncer que les réservations sont maintenant ouvertes pour le 1 Hotel Seattle, dont le lancement est prévu en avril 2025. Situé dans le quartier effervescent de South Lake Union, dans la coupe transversale des industries biotechnologiques et technologiques émergentes de Seattle, le 1 Hotel Seattle est une retraite urbaine de classe mondiale, alliant luxe durable et beauté restauratrice du nord-ouest du Pacifique.

Les réservations sont maintenant ouvertes pour un hôtel à Seattle Studio Suite au 1 Hotel Seattle Crédit : Kelsey Bumsted

« Seattle a toujours été une ville qui valorise le développement durable, l'innovation et le lien avec la nature, a déclaré Barry Sternlicht, fondateur de 1 Hotels et président de SH Hotels & Resorts (bientôt Starwood Hotels). « Avec le 1 Hotel Seattle, nous avons créé une propriété qui non seulement reflète l'environnement naturel de la ville, mais aussi défend notre mission de redéfinir ce que l'hospitalité de luxe peut être grâce à des pratiques durables. »

« L'ouverture des réservations pour le 1 Hotel Seattle marque un grand pas en avant alors que nous présentons la marque 1 Hotels au Pacific Northwest, a déclaré Raul Leal, chef de la direction de SH Hotels & Resorts (qui deviendra bientôt Starwood Hotels). « Nous avons conçu cette propriété comme un sanctuaire pour les voyageurs et les gens du coin, combinant luxe réfléchi, conception biophilique et expériences qui célèbrent l'esprit d'innovation de Seattle.

Un sanctuaire inspiré de la nature

Idéalement situé au 2125, avenue Terry, dans le dynamique quartier South Lake Union de Seattle, l'hôtel offre un emplacement de choix près du centre-ville, de l'aréna Climate Pledge et du siège social d'Amazon. Les voitures-maisons - les E-troncs Audi Q8 entièrement électriques - peuvent emmener les invités vers des points de repère à proximité comme le Pike Place Market, l'Space Needle et le front de mer emblématique de la ville.

Au moment où les invités entrent dans le 1 Hotel Seattle, ils sont transportés dans un havre paisible qui incarne l'essence du Nord-Ouest du Pacifique. Le hall spacieux et éclairé est doté d'un mur vivant saisissant de verdure en cascade. Un énorme foyer, encadré de carreaux fabriqués par un studio de céramique local, ancre l'espace, créant une zone confortable pour la détente et la conversation.

Adjacente au hall, une terrasse extérieure paysagée luxuriante invite les invités à se détendre et à s'imprégner de la beauté de leur environnement. Le mélange harmonieux d'espaces intérieurs et extérieurs incarne l'éthique biophilique au cœur de 1 Hotels.

Conception réfléchie de la salle

1 L'hôtel Seattle compte 153 chambres et 45 suites - des sanctuaires personnels où la nature et le luxe coexistent. De grandes fenêtres inondent les espaces de lumière naturelle et offrent une vue imprenable sur la ville. En s'inspirant des paysages majestueux de la région, chaque espace reflète les imperfections de la nature, avec des finitions de bois récupérées, des menuiseries revêtues de pierre, des installations artistiques inspirées de la mousse et des meubles en bordure de bois mettant en valeur le savoir-faire des artisans de Seattle. Les commodités sont soigneusement conçues pour améliorer le confort des invités tout en réduisant au minimum l'impact environnemental.

Expériences culinaires et événementielles améliorées

Les repas au 1 Hotel Seattle offrent une vision moderne du développement durable et de la cuisine mondiale. Dirigé par le célèbre chef Oscar Amador Edo, le restaurant phare de l'hôtel, La Loba, combine les riches traditions culinaires de Barcelone, de la Méditerranée et du Japon à l'énergie dynamique et aux ingrédients de première qualité de Seattle. Le nom de La Loba - espagnol pour le loup-loup - symbolise la résilience et l'indépendance, reflétant l'approche audacieuse et aventureuse du restaurant en matière de cuisine. Des cocktails fabriqués avec précision et un programme de vins de boutique organisé par Joseph Mikulich complètent la nourriture. La conception chaleureuse et tactile de l'espace présente des éléments naturels et terreux qui favorisent les liens sociaux et la découverte. Le bar et le salon du hall d'entrée, avec son mur d'art illuminé, servent de carrefour social pour les invités et les résidents de jour en nuit.

Pour les événements et les célébrations, le 1 Hotel Seattle offre une gamme d'espaces polyvalents, y compris la salle de bal Rainier, avec une terrasse extérieure et des fenêtres du plancher au plafond offrant une vue époustouflante sur Space Needle, ainsi que de multiples salles de réunion et d'événement, toutes équipées de l'étattechnologie de l'art.

Un engagement envers le bien-être et le développement durable

Au 1 Hotel Seattle, le bien-être et le développement durable ne sont pas seulement des valeurs, ils font partie intégrante de l'expérience client. Les invités peuvent refaire le plein d'énergie à The Field House, un centre de conditionnement physique de pointe équipé de vélos Peloton, de tapis roulants de résistance et d'une sélection d'expériences de conditionnement physique. Chaque chambre est dotée de produits de bain personnalisés Signature 1 Hotels, notre gamme exclusive de produits conscients formulés par Bamford Wellness Spa.

La conception et l'exploitation de l'hôtel témoignent d'un engagement profond envers l'environnement, intégrant des pratiques novatrices comme des thermostats intelligents écoénergétiques, des matériaux à faible teneur en COV et des systèmes avancés de gestion de la qualité de l'air. Grâce à un partenariat avec Foodprint Group, la propriété visera à détourner plus de 90 % des déchets des sites d'enfouissement, renforçant ainsi son engagement envers le développement durable. Dans l'ensemble de l'hôtel, les plastiques à usage unique sont remplacés par des solutions de rechange durables comme la verrerie réutilisable et les matériaux compostables. Des touches réfléchies, comme des citations sur des cintres et des tableaux noir dans les chambres, offrent des moments éducatifs pour inspirer les invités à réfléchir à leur propre impact sur la planète.

Les réservations sont maintenant ouvertes

Soyez parmi les premiers à découvrir le 1 Hotel Seattle, où la nature et le luxe convergent pour créer une retraite extraordinaire au cœur du nord-ouest du Pacifique. Les réservations sont maintenant ouvertes. Pour réserver votre séjour ou en savoir plus, visitez 1hotels.com/seattle, communiquez avec [email protected] ou suivez @1hotel.seattle et @laloba.

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS (BIENTÔT LES HÔTELS STARWOOD)

SH Hotels & Resorts (bientôt Starwood Hotels), une filiale de la société d'investissement privé mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marque hôtelière durable qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspirée de la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach et à Manhattan et qui comprend maintenant Brooklyn, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, la propriété phare récemment ouverte de Hanalei Bay et la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres), avec des projets en développement à Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyad, Melbourne, Seattle, Tokyo et San Miguel de Allende; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Riyad, Dubaï, Rome et les Maldives; et Treehouse Hotels, qui a été créé à Londres en 2019 et avec des projets en cours de développement à Manchester (Angleterre), Silicon Valley (Californie), Brickell (Miami), Riyad et Adelaide (Australie). Misant sur son expertise en marketing, en conception, en exploitation et en technologie, l'entreprise est la force derrière certaines des marques hôtelières les plus révolutionnaires et les plus dynamiques au monde. Pour en savoir plus, visitez starwoodhotels.com

ENVIRON 1 HÔTEL

En tant que marque hôtelière de luxe axée sur le style de vie inspirée de la nature, 1 Hotels cultive le meilleur de la conception et de l'architecture durables, avec un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. 1 Hôtels - lancé en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach et à Manhattan's Central Park à Miami; suivi de Brooklyn, situé sur la rivière East, en février 2017; West Hollywood, sur Sunset Boulevard, en juin 2019; Sanya (Chine) en 2020; Toronto en 2021; San Francisco et Nashville en 2022; et en 2023, la propriété phare de la baie de Hanalei et Mayfair (Londres), la première propriété européenne de la marque, sont inspirées d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient également s'en soucier. Après tout, il s'agit d'un monde. 1 Les hôtels maintiennent cette vision en canalisant la nature grâce à des partenariats de conception et de cuisine, tout en établissant des liens avec la collectivité locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. La marque prend de l'expansion avec des propriétés en cours de développement à Austin, Cabo San Lucas, Paris, Copenhague, Elounda Hills (Crete), Riyad, Melbourne, Seattle, Tokyo et San Miguel de Allende. Pour en savoir plus, consultez le site 1hotels.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2619073/1_Hotel_Seattle.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2619074/1_Hotel_Seattle_Studio_Suite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/958530/1Hotels_Logo.jpg

SOURCE 1 Hotels

PERSONNE-RESSOURCE : Elizabeth Traub/EJ Media Group, [email protected], 212 518-4771, poste 125