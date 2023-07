TORONTO, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise de services professionnels de premier plan à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens associés à l'indice composé S&P/TSX a augmenté, passant de 101,8 pour cent à 102,1 pour cent au cours des trois premiers mois de 2023, selon l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées (PD). Pour accéder à notre outil de suivi interactif, dont les données remontent à 2013, cliquez ici. L'outil utilise la plateforme d'analyse du risque d'Aon, qui permet aux promoteurs de faire un suivi quotidien de l'état de capitalisation de leur régime individuel. Des versions de l'outil de suivi des régimes de retraite sont également disponibles pour le S&P 500 aux États-Unis et pour d'autres indices au Royaume-Uni.

Les principaux résultats au 30 juin 2023 concernent notamment :

Les actifs des régimes de retraite ont gagné 1,2 pour cent au cours du deuxième trimestre de 2023.

Le rendement des obligations à long terme du gouvernement canadien a augmenté de 7 points de base (pb) au cours du trimestre, et les écarts de crédit se sont creusés de 4 pb. Cette combinaison a entraîné une augmentation des taux d'intérêt utilisés pour évaluer les engagements du régime de retraite, passant de 4,60 pour cent à 4,71 pour cent.

« Le rendement modéré des actifs et la faible augmentation des taux d'actualisation ont soutenu une légère augmentation du niveau de financement au cours du trimestre dans un contexte de volatilité », a déclaré Jason Malone, associé principal, Solutions pour le patrimoine d'Aon. « Au cours du dernier trimestre, les régimes de retraite se sont maintenus à des niveaux de capitalisation sains, ce qui donne aux promoteurs des régimes le temps d'envisager des activités de réduction du risque et de prendre de meilleures décisions. »

Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet, veuillez cliquer ici.

