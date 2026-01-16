OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Alors que les réductions d'effectifs s'accélèrent, les fonctionnaires sont contraints de se livrer à une lutte digne de Hunger Games, en se disputant leurs propres postes, tandis que les sous-traitant•es continuent de travailler sans être touchés. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) demande au gouvernement d'expliquer pourquoi les fonctionnaires expérimentés sont confrontés à des vagues de réductions d'effectifs quand les dépenses liées à la sous-traitance atteignent des sommets.

« Cette semaine, d'importantes vagues de réductions d'effectifs ont eu lieu à Services partagés Canada et à Statistique Canada, notamment, portant un coup sévère à l'infrastructure numérique et d'information du Canada », affirme Sean O'Reilly, président de l'IPFPC. « Les membres nous disent directement que les sous-traitant•es travaillent toujours avec les employé•es qui ont reçu des avis de mise en disponibilité cette semaine. Cela soulève de sérieuses questions. »

Pour la semaine qui s'achève aujourd'hui, ce sont les employé•es de Statistique Canada, de Services partagés Canada, de Services publics et approvisionnements Canada, de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, de Développement économique Canada pour les régions du Québec et du Secrétariat du Conseil du Trésor, entre autres, qui ont reçu des avis de réaménagement des effectifs, ce qui aggrave l'incertitude et l'instabilité dans l'ensemble de la fonction publique.

« Il s'agit de services publics cruciaux essentiels dont les Canadiennes et Canadiens dépendent chaque jour », déclare M. O'Reilly. « La réduction des capacités dans ces ministères fédéraux affaiblit la cybersécurité, nuit à la prise de décision fondée sur des données probantes et retarde la prestation de services. Les compressions d'aujourd'hui engendreront les crises de demain. »

Les réductions annoncées cette semaine s'inscrivent dans le cadre de l'examen exhaustif des dépenses du gouvernement, un important mécanisme de compressions dans la fonction publique qui a déjà touché de nombreux ministères fédéraux. Et de nouvelles annonces qui résulteront en des coupures de postes sont attendues dans les jours et les semaines à venir.

« Les sous-traitant•es coûtent au moins 26 % de plus que les fonctionnaires », souligne M. O'Reilly. « Pour économiser, il ne faut pas mettre à pied des travailleur•ses formés et expérimentés du gouvernement, pour finalement payer plus cher quelqu'un à l'externe qui doit accomplir le même travail. Ce n'est pas une économie, mais du gaspillage. »

L'Institut demande au gouvernement de cesser de réduire les effectifs et de donner la priorité à l'expertise des fonctionnaires plutôt qu'à la sous-traitance coûteuse.

Des scientifiques fédéraux seront également à Ottawa en après-midi aujourd'hui pour manifester contre les compressions affectant la science fédérale et la fonction publique en général. Les participants se rassembleront à l'hôtel Delta à 14 h 45 (heure de l'Est) et marcheront jusqu'à la Colline du Parlement.

L'IPFPC représente plus de 85 000 professionnel•les du secteur public à travers le pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

