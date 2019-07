Les Red Arrows prêts à s'élancer dans le ciel canadien

Les amateurs d'aviation à Halifax, à Ottawa-Gatineau, à Toronto, à Niagara Falls, à Vancouver et à Victoria auront l'occasion unique de voir les Red Arrows voler pendant les 11 semaines de déploiement de l'équipe, dont l'objet est de faire connaître le Royaume-Uni sous ses plus beaux aspects, de soutenir les entreprises et d'appuyer les intérêts commerciaux et militaires.

Le premier événement public de la tournée sera un défilé aérien d'aéronefs de l'Aviation royale du Canada (ARC) qui survoleront le littoral historique de Halifax, le dimanche 11 août. Puis, le 13 août, il y aura un défilé aérien au-dessus de la Colline du Parlement à Ottawa et un spectacle de voltige aérienne à Gatineau.

Après avoir visité un certain nombre de villes des États-Unis, les Red Arrows reviendront au Canada pour participer au spectacle aérien international du Canada à Toronto durant la fin de semaine de la fête du Travail. Plus tard en septembre, ils reviendront au Canada pour un survol spécial du port de Vancouver et de Victoria, en Colombie-Britannique.

Le Haut-commissaire britannique au Canada, Susan le Jeune d'Allegeershecque, a déclaré : « Je suis absolument ravie d'accueillir les célèbres Red Arrows au Canada cet été. Cette tournée est une excellente occasion non seulement pour mettre en valeur leur expertise en voltige devant les Canadiens de l'Atlantique au Pacifique, mais c'est aussi une occasion pour célébrer la relation étroite et durable qui unit nos deux pays. »

Quant au commandant d'escadre, Andrew Keith, commandant de l'équipe de voltige de la Royal Air Force, il a dit : « Les tournées des Red Arrows ont toujours été une activité importante de l'équipe, car elles visent à démontrer l'expertise de la RAF, à mettre en avant l'excellence britannique dans de très nombreux domaines et à souligner les liens étroits que nous avons avec nos amis et nos alliés.

Il ne reste que quelques jours avant le départ des Red Arrows vers l'Amérique du Nord, et comme il y a de nouveaux lieux inclus dans la tournée, toute notre équipe espère que des gens de tout le Canada pourront se joindre à nous dans les prochaines semaines pour profiter de nos spectacles, de nos défilés aériens et de nos activités. »

C'est la première fois que les Red Arrows se rendent au Canada et aux États-Unis depuis 2008 dans une tournée en Amérique du Nord qui est d'ailleurs la plus ambitieuse que l'équipe ait jamais entreprise. Elle prévoit des escales partout sur le continent, en plus des haltes au Canada, et elle comprend une variété de près de 20 spectacles de voltige aérienne, plusieurs spectacles emblématiques et 100 activités au sol distinctes, qui vont de réceptions organisées par le Department for International Trade du Royaume-Uni à des séances visant à motiver les jeunes.

Chaque spectacle présenté au Canada sera une manifestation de créativité, d'excellence en ingénierie et d'innovation, caractéristiques non seulement des Red Arrows et de la RAF, mais aussi celles des capacités, des forces et des compétences reconnues du Royaume-Uni.

De plus, la tournée donne l'occasion de célébrer et de renforcer le commerce international entre le Royaume-Uni et le Canada, qui a représenté plus de 20 milliards de livres sterling au cours des quatre trimestres précédant la fin du premier trimestre 2019, soit une augmentation de plus de 17 % par rapport à la même période en 2018.

Le commandant de l'escadre Keith a ajouté : « Les hommes et les femmes des Red Arrows incarnent l'habileté, l'agilité, l'esprit d'équipe et la précision dont la RAF fait preuve et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de nous déplacer à l'étranger pour montrer tout cela à des centaines de milliers de personnes et être des ambassadeurs d'une Grande-Bretagne sans frontières.

L'un des principaux objectifs de la tournée est d'inspirer les gens en leur présentant des spectacles sûrs, dynamiques et visuellement passionnants. Cela dit, nous avons aussi prévu des dizaines d'événements au sol, où nous espérons rencontrer d'innombrables personnes pour leur montrer l'importance des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, qui sont à la base de notre travail. »

La planification de la tournée nord-américaine a duré plus d'un an, et l'équipement technique et d'autres ressources ont déjà été expédiés aux endroits clés aux États-Unis et au Canada, avant le départ des avions de la base de Scampton de la RAF, dans le Lincolnshire, au mois d'août.

Le commandant de l'escadre Keith a poursuivi en disant : « Une immense quantité d'énergie a été consacrée à la préparation de cette tournée, qui a nécessité un travail détaillé de la part de spécialistes de la RAF et une étroite collaboration avec des collègues du ministère britannique du Commerce international, du Foreign and Commonwealth Office et de partenaires au Canada et aux États-Unis. »

Les Hawk de l'équipe, qui ne peuvent pas se ravitailler en vol et n'ont pas la portée nécessaire pour traverser l'Atlantique en un seul vol, feront plusieurs arrêts, notamment en Écosse, en Islande et au Groenland, avant de se rendre à Halifax, premier grand lieu de la tournée.

Pour de plus amples renseignements sur la tournée des Red Arrows, suivez @rafredarrows sur Twitter, aimez la page Facebook de l'équipe sur RAF Red Arrows, consultez les photos sur Instagram @rafredarrows ou visitez le site www.raf.mod.uk/reds

Utilisez #redarrowstour en ligne pour vous tenir au courant de la tournée des Red Arrows en Amérique du Nord.

NOTES AUX RÉDACTEURS EN CHEF :

Officiellement connue sous le nom de Royal Air Force Aerobatic Team, la patrouille des Red Arrows illustre l'excellence de la RAF et représente le Royaume-Uni à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'équipe compte 11 pilotes, dont neuf participent au défilé aérien, et plus de 100 employés de soutien et techniciens. Chacun des pilotes a déjà piloté un avion à réaction rapide et possède de l'expérience opérationnelle sur Tornado, Typhoon ou Harrier, ce qui permet à la RAF de veiller à la sécurité de l'espace aérien et de protéger la nation et ses intérêts, chaque jour de l'année. Faisant partie des meilleures équipes de voltige aérienne au monde, les Red Arrows ont effectué près de 5 000 défilés, dans 57 pays, jusqu'au début de 2019. L'équipe a sa base à Scampton, dans le Lincolnshire.

LISTE DES ÉVÉNEMENTS DE LA TOURNÉE NORD-AMÉRICAINE QUI AURONT LIEU AU CANADA :

Voici la liste la plus à jour des endroits où les Red Arrows passeront au Canada. Les activités comprendront généralement un défilé aérien, une voltige ou des activités au sol, ou encore une variété de ces trois types d'activités. Les lieux sont sujets à changement. De plus amples renseignements concernant chaque lieu seront communiqués avant chaque arrêt et chaque date :

HALIFAX

Les partenaires de la visite à Halifax comprennent le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Develop Nova Scotia, la municipalité régionale d'Halifax, l'aéroport international Stanfield d'Halifax, le Discovery Centre et Air Show Atlantic.

Jeudi 8 août, à 18 h et 21 h

Red Arrows: King of the Skies (anglais seulement)

Plongez dans le monde trépidant des Red Arrows. Ce documentaire, qui fait partie d'une série de six épisodes, offre un accès exceptionnel à ce qui se passe dans les airs et au sol alors que les pilotes, le personnel au sol, les ingénieurs et le personnel de soutien de l'équipe se préparent pour une saison très médiatisée. Chaque projection sera suivie d'une séance de questions-réponses avec les pilotes et les ingénieurs des Red Arrows.

Lieu : Dome Theatre, Discovery Centre

Billets : 20 $. Les billets sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.thediscoverycentre.ca/red-arrows

Du vendredi 9 août au dimanche 11 août

Une grande fin de semaine britannique : célébrez l'aviation avec les Red Arrows

Joignez-vous à nous pour une série d'événements au pavillon pop-up du Royaume-Uni, sur le littoral, pour célébrer le monde fantastique de l'aviation. Explorez le passé et le présent en admirant de près le fameux Spitfire fourni par l'Air Show Atlantic, et mettez un casque de réalité virtuelle pour accompagner les Red Arrows dans une voltige comme si vous étiez dans un poste de pilotage.

Le Discovery Centre sera également présent pour expliquer les fondements scientifiques du vol, avec des démonstrations interactives pour tous les âges. Et n'oubliez pas de prendre une photo souvenir au kiosque des Red Arrows!

Évidemment, nous n'oublions pas la nourriture et la musique! Nos amis de Pete's Footique and Fine Foods serviront des bouchées de fantastiques grignotages britanniques. Par ailleurs, nous sommes heureux de vous présenter un spectacle spécial de Gareth Pearson, celui que l'on surnomme Welsh Tornado, ou la tornade galloise.

Lieu : Summit Plaza (à côté de The Wave)

Coût : Gratuit

Dimanche 11 août, à 14 h

Les Red Arrows au-dessus d'Halifax

Étant le principal événement de la visite des Red Arrows à Halifax, cette célébration unique du partenariat de longue date entre les ministères de la Défense du Royaume-Uni et du Canada, comprendra une série spéciale de défilés aériens par des aéronefs de la Royal Air Force et de l'Aviation royale du Canada.

Parmi les aéronefs de l'ARC qui prendront part à l'événement, il y aura des hélicoptères CH146 Griffon, CH148 Cyclone et CH149 Cormorant, ainsi qu'un avion Hercules CC130H et un CP140 Aurora. Quant à la RAF, elle présentera un A400M qui survolera le littoral, ainsi qu'un grand défilé aérien par des Red Arrows caractérisé par leur signature de traînées de fumée rouge, blanche et bleue.

Lieu : Littoral d'Halifax et de Dartmouth

Coût : Gratuit

OTTAWA

Mardi 13 août, à 10 h

Défilé aérien au-dessus de la Colline du Parlement

Un défilé aérien spécial des Red Arrows au-dessus de la Colline du Parlement est programmé de façon à coïncider avec la cérémonie de relève de la garde. D'autres détails seront annoncés sous peu.

Lieu : Colline du Parlement

GATINEAU

Mardi 13 août, à 13 h

Les Red Arrows à l'Aero Gatineau-Ottawa

La première voltige acrobatique de la tournée Red Arrows promet d'être très britannique et très passionnante avec les Red Arrows à bord de leur Hawk T1 rouge écarlate, BAE Systems Hawk. Ils présenteront l'après-midi un spectacle fascinant, en plus d'autres voltiges effectuées par des pilots à bord d'avions de chasse et des entraîneurs des Ailes d'époque du Canada, ainsi que des voltiges acrobatiques en solo de Rick Volker à bord de son Sukhoi 26.

Lieu : Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa

Billets : http://aerogatineauottawa.com/red-arrows/

CHUTES NIAGARA

Mercredi 28 août

Défilé aérien des Red Arrows

Les Red Arrows survoleront les célèbres chutes Niagara. D'autres détails seront annoncés sous peu.

TORONTO

Du samedi 31 août au lundi 2 septembre

Spectacle aérien international du Canada

Les Red Arrows se produisent au-dessus du lac Ontario, pendant les célébrations du 70e anniversaire du spectacle aérien international du Canada.

Lieu : CNE Grounds

Billets : https://theex.com/main/entertainment/canadian-international-air-show/air-show

VANCOUVER

Mardi 24 septembre

Red Arrows: King of the Skies (anglais seulement)

Découvrez en exclusivité le monde trépidant des Red Arrows. Ce documentaire, qui fait partie d'une série de six épisodes, offre un accès exceptionnel à ce qui se passe dans les airs et au sol alors que les pilotes, le personnel au sol, les ingénieurs et le personnel de soutien de l'équipe se préparent pour une saison très médiatisée. La projection sera suivie d'une séance de questions-réponses avec les pilotes et les ingénieurs des Red Arrows.

Lieu : Le monde des sciences au TELUS World of Science

Détails de l'événement : à venir

Jeudi 26 septembre

Red Arrows over Vancouver (Les Red Arrows au-dessus de Vancouver)

Joignez-vous à nous pour une journée d'activités sur le thème de l'aviation, alors que nous célébrons la tournée des Red Arrows en Amérique du Nord. Rencontrez l'équipage, mettez un casque de réalité virtuelle et installez-vous dans la cabine de pilotage pour accompagner les Red Arrows dans l'un de leurs défilés aériens. Prenez une photo souvenir au kiosque photo des Red Arrows, et participez bien d'autres activités! Cet événement d'une journée se terminera à 17 h par un grand défilé aérien des Red Arrows qui voleront au-dessus du port de Vancouver en lâchant des traînées de fumée rouge, blanche et bleue, caractéristique de leur présentation. D'autres précisions seront annoncées dans les semaines à venir.

Science World at TELUS World of Science et H. R. MacMillan Space Centre seront également sur place pour expliquer les fondements scientifiques du vol, avec des démonstrations interactives pour tous les âges.

VICTORIA

Jeudi 26 septembre

Red Arrows over Victoria (Les Red Arrows au-dessus de Victoria)

Les Red Arrows poursuivent leur visite de la côte du Pacifique du Canada, en effectuant un défilé aérien au-dessus de la capitale de la Colombie-Britannique. D'autres précisions seront annoncées dans les semaines à venir.

Lieu : Upper Harbour

