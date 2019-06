Les Rays de Tampa Bay vont explorer le concept de villes sœurs avec le Groupe de Montréal

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - En réponse à l'article de Jeff Passan, publié sur ESPN, sous le titre : « Rays to explore splitting games with Montreal », monsieur Stephen Bronfman formule la déclaration suivante :

« Nous travaillons d'arrache-pied depuis plusieurs années pour examiner comment nous pouvons ramener le baseball à Montréal de manière durable. Ce concept est vraiment intéressant pour mes partenaires et pour moi et nous avons hâte de l'étudier plus en profondeur ».

Le Groupe de Montréal ne fera aucun autre commentaire avant la tenue de la rencontre de presse des Rays de Tampa Bay qui est prévue la semaine prochaine.

À propos du Groupe de Montréal

Stephen Bronfman et ses partenaires forment un groupe de chefs d'entreprise établis à Montréal qui se consacrent à la mise en œuvre d'un plan qui aboutira au retour de la Ligue majeure de baseball à Montréal. Ce groupe est dirigé par Stephen Bronfman, président exécutif du conseil d'administration de Claridge Inc. et Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge Inc. Le Groupe comprend également Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard, Mitch Garber, président du conseil d'administration du Cirque du Soleil et d'Investir au Canada, Eric Boyko, cofondateur, président et chef de la direction du Groupe Stingray Digital Inc. et Stéphane Crétier, fondateur, président du conseil, président et chef de la direction de Garda World. Le Groupe de Montréal est appuyé par William Jegher, associé, Services consultatifs transactionnels et Leader Services consultatifs transactionnels en immobilier au Québec chez EY, et par Richard Epstein, avocat, associé, membre du conseil d'administration et co-responsable du groupe Fusions et acquisitions chez BCF LLP.

SOURCE Groupe de Montréal

Renseignements: Daniel Granger, ACJ Communication, T. 514 840-7990, M. 514 232-1556, daniel.granger@acjcommunication.com