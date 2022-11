OTTAWA, ON, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Tout au long de la semaine du 14 novembre, des radiologistes de partout au pays se sont réunis à Ottawa pour rencontrer des députés, des sénateurs et des représentants du gouvernement afin de réitérer leur appel en faveur d'importants investissements fédéraux pour améliorer l'accès à l'imagerie médicale au Canada.

Compte tenu de la couverture médiatique récente mettant en lumière les longs temps d'attente pour les soins de santé que connaissent les patients canadiens d'un bout à l'autre du Canada, les membres de l'Association canadienne des radiologistes (CAR) ont axé leurs réunions sur l'effet dévastateur des temps d'attente excessivement longs pour l'imagerie médicale, en particulier au moment où nous continuons à faire face aux perturbations causées par la COVID-19.

« Les Canadiens attendaient déjà en moyenne de 50 à 82 jours pour une tomodensitogramme et 89 jours pour les IRM avant la pandémie. Ce délai représente de 20 à 50 jours de plus que le temps d'attente recommandé de 30 jours. Selon un récent sondage mené auprès de nos membres, ces délais sont actuellement pires. 53 % des Canadiens affirment que les temps d'attente pour avoir accès à l'imagerie diagnostique ont empiré depuis le début de la pandémie. En même temps, comme les radiologistes, les technologues en radiation médicale et les échographistes connaissent des niveaux élevés d'épuisement professionnel sans aucune solution en vue, la situation ne fera qu'empirer », a déclaré le Dr Gilles Soulez, président de la CAR.

« Ce que nous avons entendu au cours de nos réunions était clair : les Canadiens méritent mieux. Des investissements sont nécessaires », a ajouté M. Soulez.

Pour s'assurer que les patients canadiens partout au pays ont accès aux soins qu'ils méritent, la CAR recommande au gouvernement fédéral :

d'investir un milliard de dollars sur trois ans dans l'équipement d'imagerie médicale (IM), qui sera distribué aux provinces en fonction du nombre d'habitants. Parallèlement, il est impératif que le gouvernement, en collaboration avec les différentes parties prenantes de la radiologie, mette en œuvre une stratégie en matière de ressources humaines de la santé, notamment en embauchant davantage de technologues en radiation médicale (TRM) et en échographie afin de soutenir la capacité accrue de l'équipement.

d'appuyer la mise en œuvre d'un programme national de demande d'examen en ligne (aide à la décision clinique) pour fournir aux professionnels de la santé un meilleur accès aux lignes directrices en matière d'imagerie médicale afin de s'assurer que les patients reçoivent le bon test d'imagerie au bon moment.

d'exploiter les applications d'IA canadiennes pour établir des priorités stratégiques en matière de ressources humaines, de technologies et d'infrastructures de santé pour l'imagerie médicale au Canada .

« Les Canadiens qui ont reporté le diagnostic et l'imagerie de suivi nécessaire au début de la pandémie ont maintenant un besoin plus urgent de soins. L'afflux et les exigences supplémentaires pour ceux qui ne sont pas diagnostiqués ou dont la situation s'aggrave sont déjà dans une situation dangereuse », a souligné la Dre Ania Kielar, vice-présidente de la CAR et radiologiste au JDMI (Joint Department of Medical Imaging) à Toronto. « En termes simples, si nous n'agissons pas maintenant pour résoudre les pénuries critiques de ressources, la demande d'imagerie aura un effet considérable sur notre système de santé. » C'est le moment ou jamais. Les services de radiologie ne peuvent pas continuer de répondre à l'énorme besoin d'imagerie sans investissements supplémentaires et les patients méritent mieux.

À propos

L'Association canadienne des radiologistes (CAR) est la société pancanadienne de spécialistes en radiologie au Canada. Elle défend des normes élevées en matière de soins, fait la promotion de pratiques en matière de sécurité des patients et aide les radiologistes à dispenser les meilleurs soins de santé aux patients.

