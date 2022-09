Les Québécois sont bien plus intelligents que leurs dirigeants

Le dernier sondage le démontre : la grande majorité de la population québécoise appuie le développement du gaz naturel au Québec et l'abrogation de la loi 21.

MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Un nouveau sondage Mainstreet réalisé entre le 20 et le 21 septembre montre des résultats très clairs :

- Près des 2/3 des Québécois, veulent développer le gaz naturel du Québec et souhaitent l'abrogation de la loi 21.

- Le gouvernement de la CAQ est complètement déconnecté et n'écoute pas les Québécois.

Mario Levesque, PDG de Ressources Utica, a commenté la situation :

« Ces chiffres confirment ce que les gens me disent à longueur de journée. Je suis déçu que notre gouvernement n'écoute pas les citoyens du Québec. Il est grand temps que les politiciens écoutent! »

« Les arguments en faveur de l'exploitation du gaz naturel au Québec sont indéniables. Le Québec possède 20 % des réserves de gaz naturel du Canada. Les importations de pétrole et de gaz naturel génèrent un déficit commercial de 15 milliards de dollars par an. La production et l'exportation de ces ressources généreraient des dizaines de milliards de redevances et de taxes pour le gouvernement. Nous pourrions financer la santé et l'éducation, ainsi que la transition vers de nouvelles formes d'énergie. Je ne comprends pas pourquoi le premier ministre n'est pas prêt à saisir cette chance historique qu'offre la situation actuelle. En tant que Québécois, nous pourrions faire une énorme différence dans la crise énergétique mondiale et nous pourrions récolter une énorme somme d'argent pour notre province. »

« La conclusion que j'en tire, c'est que les Québécois sont beaucoup plus intelligents que leurs dirigeants et qu'ils comprennent l'importance de développer les ressources du Québec. »

À propos d'Utica Resources

Utica Resources est une entreprise québécoise dont la mission est de participer à la transition énergétique en cours en développant un portefeuille diversifié qui comprend, en plus du pétrole léger et du gaz naturel, des projets d'énergie renouvelable comme l'hydrogène et le stockage de CO2. Tous nos projets sont réalisés dans une perspective de développement durable, d'utilisation optimale des ressources disponibles, de respect des communautés d'accueil et de maximisation des retombées économiques locales.

Information supplémentaire :

